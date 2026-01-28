Advertisement
Ajit Pawar Death: महराष्‍ट्र के बारामती में राज्‍य के ड‍िप्‍टी सीएम अजित पवार का प्‍लेन बुधवार सुबह हादसे का श‍िकार हो गए. हादसे में उनकी मौत हो गई. डीजीसीए की तरफ से बताया गया क‍ि व‍िमान में मौजूद सभी छह लोगों की मौत हो गई.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Jan 28, 2026, 10:34 AM IST
Ajit Pawar Networth: महाराष्ट्र के ड‍िप्‍टी सीएम अजित पवार की बुधवार सुबह प्‍लेन क्रैश में मौत हो गई. वह मुंबई से बारामती एक चुनावी कार्यक्रम में शाम‍िल होने के लि‍ए व‍िमान से जा रहे थे. लेक‍िन लैंड‍िंग से ठीक पहले उनका व‍िमान क्रैश हो गया. अजित पवार का प्लेन सुबह 8.45 मिनट पर हादसे का शिकार हो गया. हादसे के बाद डीजीसीए (DGCA) की तरफ से जारी बयान में बताया गया क‍ि प्‍लेन में मौजूद सभी छह लोगों की मौत हो गई.

45.37 करोड़ रुपये की संपत्‍त‍ि

हादसे का श‍िकार हुए अज‍ित पवार अपने पीछे सुनेत्रा पवार, दो बेटों पार्थ पवार (Parth Pawar) और जय पवार (Jay Pawar) को छोड़ गए हैं. प‍िछले द‍िनों ही उनके छोटे बेटे जय पवार की शादी हुई थी. हादसे में मारे गए अज‍ित पवार अपने पीछे 45.37 करोड़ रुपये की संपत्‍त‍ि छोड़ गए हैं. इस संपत्‍त‍ि का खुलासा उन्‍होंने अक्‍टूबर 2024 में बारामती से व‍िधानसभा चुनाव लड़ने के ल‍िये दाख‍िल क‍िये गए नामांकन में क‍िया था.

एफडी, शेयर और बॉन्ड्स में कर रखा है न‍िवेश
चुनाव आयोग को सौंपे गए हलफनामे में अज‍ित पवार ने अपनी कुल चल और अचल संपत्ति 45.37 करोड़ रुपये से ज्यादा की बताई थी. 66 साल के अज‍ित पवार के पास 8.22 करोड़ रुपये से ज्यादा की चल संपत्‍त‍ि थी. इसमें दो लग्जरी कारें टोयोटा कैमरी और होंडा सीआर-वी शाम‍िल हैं. इसके अलावा उनके पास ट्रैक्टर, चांदी के सामान, एफडी, शेयर और बॉन्ड्स भी हैं. अज‍ित पवार के पास मौजूद अचल संपत्ति (इमूवेबल एसेट्स) की बात करें तो यह करीब 37.15 करोड़ रुपये की है.

पत्‍नी के पास 58.39 करोड़ की संपत्‍त‍ि
अज‍ित पवार की पत्‍नी सुनेत्रा पवार राज्यसभा सांसद हैं. उनके नाम पर 14.57 करोड़ रुपये की चल और 58.39 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति है. साल 2024 में उनकी पत्‍नी को 25000 करोड़ रुपये के MSCB बैंक स्‍कैम में EOW ने क्‍लीन च‍िट दी थी. 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

Ajit Pawar

