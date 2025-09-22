Festive Sale: अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट बुकिंग पर 25% तक की छूट, अकासा एयर ने दी सौगात

Festive Sale: डिमांड को देखते हुए देश की सबसे नई एयरलाइन अकासा एयर ने फेस्टिव सेल शुरू कर दी है. अकासा एयर ने सोमवार, 22 सितंबर से 2 अक्टूबर, 2025 तक चलने वाली अपनी फेस्टिव सेल की घोषणा की है. फेस्टिव डिस्काउंट के तहत एयरलाइन अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट पर बुकिंग के लिए मूल किराए पर 25% तक की छूट दे रही है.

छूट वाले किराए के अलावा एयरलाइन घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों मार्गों पर विशेष कीमतों पर अपनी सर्विस भी दे रही है. सर्विस में उड़ान के दौरान भोजन, अतिरिक्त सामान, सीट चुनने और यात्रियों के लिए प्राथमिकता चेक-इन सर्विस शामिल है.

किन देशों के लिए उड़ान भर्ती है अकासा

अकासा एयर वर्तमान में छह अंतरराष्ट्रीय शहरों, दोहा (कतर), जेद्दा, रियाद (सऊदी अरब), अबू धाबी (यूएई), कुवैत सिटी (कुवैत) और फुकेत (थाईलैंड) के लिए उड़ान भरती है. अकासा एयर का घरेलू नेटवर्क 24 डेस्टिनेशन तक फैला हुआ है, इसमें मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, कोच्चि, दिल्ली, गुवाहाटी, अगरतला, पुणे, लखनऊ, गोवा, हैदराबाद, वाराणसी, बागडोगरा, भुवनेश्वर, कोलकाता, श्री विजया पुरम, अयोध्या, ग्वालियर, श्रीनगर, प्रयागराज, गोरखपुर, दरभंगा और कोझिकोड शामिल है.

ऑफर का फायदा कैसे उठाएं?

अकासा एयर की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर प्रोमो कोड 'FESTIVE' का इस्तेमाल करें

इसके साथ, ग्राहक अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर बुकिंग के लिए मूल किराए पर 25% तक की छूट का लाभ उठा सकते हैं

सेल प्रोमो कोड 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मान्य है और यात्रा 25 सितंबर से शुरू होगी

'सेवर' और 'फ्लेक्सी' किरायों के लिए मान्य है

अकासा एयर के नेटवर्क में नॉन-स्टॉप और सीधी उड़ानों पर लागू है

इस सेल में वन-वे और राउंड-ट्रिप दोनों टिकट शामिल हैं

एंसीलरी सर्विस पर छूट