Akasa Air ने यात्रियों को दिया झटका, टिकट पर ₹199-₹1300 तक देना होगा फ्यूल सरचार्ज; अब लगेगा इतना किराया

Akasa Air : एयर इंडिया और इंडिगो के बाद अकासा एयर ने भी फ्लाइट टिकटों पर सरचार्ज लगाने की घोषणा की है. ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के बीच तेल की कीमतें बढ़ गई हैं. आधिकारिक बयान के मुताबिक, एयरलाइन 15 मार्च से शुरू होने वाले घरेलू और अंतरराष्ट्रीय, दोनों तरह के फ्लाइट टिकटों पर 199 रुपये से लेकर 1,300 रुपये तक का फ्यूल सरचार्ज लागू करेगी.

एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस और इंडिगो सहित अन्य एयरलाइनों ने भी अपने फ्लाइट टिकटों पर इसी तरह के शुल्क लागू किए हैं. शनिवार को जारी एक बयान में अकासा एयर ने विस्तार से बताया कि फ्यूल सरचार्ज हर फ्लाइट पर लागू होगा और इसकी राशि फ्लाइट की अवधि के आधार पर अलग-अलग होगी. बयान में कहा गया है कि अकासा एयर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर 15 मार्च 2026 को 00:01 बजे से की गई सभी बुकिंग के लिए 199 रुपये से लेकर 1300 रुपये तक का फ्यूल सरचार्ज लागू करेगी.

तेल की सप्लाई में आई भारी रुकावटों

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पिछले 15 दिनों में मिडिल ईस्ट में तेल की सप्लाई में आई भारी रुकावटों और बढ़ते जियो-पॉलिटिकल तनाव के कारण कच्चे तेल और जेट फ्यूल की कीमतों में तेजी देखने को मिली है. इसका सीधा असर सभी एयरलाइंस की ऑपरेटिंग लागत पर पड़ रहा है और बढ़ती लागत को देखते हुए एयरलाइंस अब टिकटों पर फ्यूल सरचार्ज जोड़ने का फैसला कर रही हैं.

एयर इंडिया ने भी लागू कर दिया है सरचार्ज

फिलहाल एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने भी अपने टिकटों पर फ्यूल सरचार्ज लागू कर दिया है. इस एडिशनल फीस को कई चरणों में बढ़ाने की प्रक्रिया जारी है. एयरलाइन के मुताबिक, मार्च 2026 की शुरुआत से एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

ATF किसी भी एयरलाइन की कुल परिचालन लागत का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा होता है और हाल के दिनों में सप्लाई से जुड़ी दिक्कतों के कारण इसकी कीमतों में भारी उछाल आया है. भारत में ये दबाव और बढ़ जाता है, क्योंकि दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में ATF पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी और वैल्यू एडेड टैक्स (VAT) लागत को और बढ़ा देते हैं. इसका सीधा असर एयरलाइंस के ऑपरेशनल खर्च पर पड़ता है.