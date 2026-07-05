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अकासा एयर की बड़ी तैयारी, UDAN योजना के तहत भरेगी उड़ान! 2032 तक बेड़े में जुड़ेंगे 186 नए विमान

CEO विनय दुबे ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में अकासा एयर अपनी क्षमता में करीब 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी का लक्ष्य लेकर चल रही है. वहीं, अगले चार से पांच वर्षों में कंपनी हर साल 30 से 40 प्रतिशत क्षमता विस्तार करने की योजना पर काम कर रही है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 05, 2026, 08:18 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 08:30 PM IST
अकासा एयर की बड़ी तैयारी, UDAN योजना के तहत भरेगी उड़ान! 2032 तक बेड़े में जुड़ेंगे 186 नए विमान
Image Credit: Social media/XSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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