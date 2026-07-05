/अकासा एयर की बड़ी तैयारी, UDAN योजना के तहत भरेगी उड़ान! 2032 तक बेड़े में जुड़ेंगे 186 नए विमान

कंपनी की रणनीति पर बोलते हुए दुबे ने कहा कि फिलहाल अकासा एयर सिंगल एयरक्राफ्ट टाइप और सिंगल क्लास मॉडल पर ही काम करती रहेगी. हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विमानन उद्योग की बदलती परिस्थितियों के अनुसार रणनीति की समय-समय पर समीक्षा की जाती रहेगी. वैश्विक स्तर पर विमान निर्माण और इंजन आपूर्ति से जुड़ी चुनौतियों के बावजूद दुबे ने कहा कि बोइंग तय समय के अनुसार विमान उपलब्ध करा रही है. उन्होंने बताया कि अकासा एयर ने वर्ष 2024 में विमान डिलीवरी में देरी के बावजूद अपने कर्मचारियों की संख्या कम नहीं की थी और आज उसी फैसले का लाभ कंपनी को मिल रहा है. वर्तमान में अकासा एयर के पास 5,000 से अधिक कर्मचारी, इनमें 850 से ज्यादा पायलट शामिल हैं.