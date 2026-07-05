/अकासा एयर की बड़ी तैयारी, UDAN योजना के तहत भरेगी उड़ान! 2032 तक बेड़े में जुड़ेंगे 186 नए विमान

Akasa Air New Plan : देश की तेजी से बढ़ती एयरलाइन कंपनियों में शामिल अकासा एयर अब केंद्र सरकार की क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक (UDAN) का हिस्सा बनने की तैयारी कर रही है. कंपनी के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) विनय दुबे ने कहा है कि अकासा एयर इस योजना के तहत उड़ानें संचालित करने की संभावनाओं का अध्ययन कर रही है. इसके लिए हर रूट का अलग-अलग आधार पर आकलन किया जाएगा. इसके बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा.
एक मीडिया इंटरव्यू में विनय दुबे ने बताया कि कंपनी के बेड़े में नए विमान लगातार तय समय के अनुसार शामिल हो रहे हैं. वर्ष 2026 में अब तक अकासा एयर को बोइंग 737 मैक्स के नौ नए विमान मिल चुके हैं. कंपनी ने कुल 226 विमानों का ऑर्डर दिया है. इनमें से शेष 186 विमान वर्ष 2032 के अंत तक बेड़े में शामिल होने की उम्मीद है.
उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में अकासा एयर अपनी क्षमता में करीब 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी का लक्ष्य लेकर चल रही है. वहीं, अगले चार से पांच वर्षों में कंपनी हर साल 30 से 40 प्रतिशत क्षमता विस्तार करने की योजना पर काम कर रही है. सरकार ने 4 जुलाई को संशोधित UDAN योजना की शुरुआत की है. इस योजना का उद्देश्य देश के दूरदराज, कम सेवा वाले और बिना हवाई सेवा वाले क्षेत्रों को सस्ती दरों पर हवाई संपर्क उपलब्ध कराना है. अक्टूबर 2016 में शुरू की गई इस योजना के तहत अब तक 669 रूटों को शुरू किया जा चुका है. इससे 95 हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट और वाटर एयरोड्रोम को जोड़ा गया है.
वर्तमान में अकासा एयर देश के 28 घरेलू और 7 अंतरराष्ट्रीय शहरों के लिए उड़ान सेवाएं संचालित कर रही है. विनय दुबे ने ये भी बताया कि कंपनी ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड और इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) में शामिल होने पर भी विचार कर रही है. हालांकि, इन दोनों योजनाओं की शर्तों का अध्ययन करने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा.
कंपनी की रणनीति पर बोलते हुए दुबे ने कहा कि फिलहाल अकासा एयर सिंगल एयरक्राफ्ट टाइप और सिंगल क्लास मॉडल पर ही काम करती रहेगी. हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विमानन उद्योग की बदलती परिस्थितियों के अनुसार रणनीति की समय-समय पर समीक्षा की जाती रहेगी. वैश्विक स्तर पर विमान निर्माण और इंजन आपूर्ति से जुड़ी चुनौतियों के बावजूद दुबे ने कहा कि बोइंग तय समय के अनुसार विमान उपलब्ध करा रही है. उन्होंने बताया कि अकासा एयर ने वर्ष 2024 में विमान डिलीवरी में देरी के बावजूद अपने कर्मचारियों की संख्या कम नहीं की थी और आज उसी फैसले का लाभ कंपनी को मिल रहा है. वर्तमान में अकासा एयर के पास 5,000 से अधिक कर्मचारी, इनमें 850 से ज्यादा पायलट शामिल हैं.