Akshay Tritiya 2026 Gold Rate: एक साल में सोने का धमाका! 95500 से 1.50 लाख पार, तोड़ डाले सारे रिकॉर्ड

Akshay Tritiya 2026 Gold Rate: अगर आपको लगा था कि अक्षय तृतीया 2025 पर सोना महंगा था. तो इस साल की कीमत आपको चौंका देगी. 2025 में अक्षय तृतीया के मौके पर 22 कैरेट सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 95,500 रुपये थी. आज अक्षय तृतीया 2026 पर सोने की कीमत 1,50,000 रुपये है यानी सिर्फ एक साल में 50% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है. क्या सोने की कीमतें और ऊपर जाएंगी? ये कोई नहीं जानता और आपको अटकलों या बड़े-बड़े दावों पर भरोसा नहीं करना चाहिए.

2026 में सोने का प्रदर्शन

निवेशकों के लिए सब कुछ अच्छा दिख रहा था, तभी ईरान युद्ध ने सब बदल दिया. ज्यादातर लोगों की उम्मीद के उलट, अमेरिका द्वारा ईरान पर मिसाइल हमले जारी रहने के बावजूद सोना गिरने लगा. निवेशकों ने दूसरे वित्तीय एसेट्स में मार्जिन जरूरतें पूरी करने के लिए अपनी गोल्ड होल्डिंग बेचनी शुरू कर दीं, जबकि कुछ ने नकदी जुटाने के लिए बेचा. साथ ही, एक बड़ा फंडामेंटल बदलाव हुआ अमेरिकी डॉलर इंडेक्स, इसने 2025 में लगभग 12% गिरावट देखी थी. ये रिकवर होने लगा और जल्दी ही 100 के पार पहुंच गया.

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लेकिन, तेल की कीमतें बढ़ने पर डॉलर क्यों मजबूत हुआ? क्योंकि तेल आज भी दुनिया भर में डॉलर में ट्रेड होता है. जैसे ही तेल की मांग बढ़ी, डॉलर की मांग भी बढ़ी. इससे डॉलर इंडेक्स ऊपर गया है. युद्ध से पहले तेल $72 पर था और बढ़कर $119 तक पहुंच गया है.

अभी सोना कहां खड़ा है?

फिलहाल, अमेरिका-ईरान वार्ताओं में युद्धविराम की घोषणा के अलावा कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है. होर्मुज से तेल की सप्लाई अब भी वित्तीय बाजारों पर बड़ा असर डालने वाला कारक है. सोना इस समय लगभग $4,800 पर ट्रेड कर रहा है. हालिया, निचले स्तर से $400 यानी करीब 10% ऊपर है. 2026 में अब तक ये 11% ऊपर है. यहां से यह कहां जाएगा, यही करोड़ों डॉलर का सवाल है.

क्या चीजें सोने को और ऊपर ले जा सकती हैं?

बड़े संस्थागत खिलाड़ी अब भी सोने को लेकर बुलिश हैं. गोल्डमैन सैक्स ने 2026 के अंत तक सोने के $5,400 प्रति ट्रॉय औंस तक पहुंचने का अनुमान बरकरार रखा है, जबकि UBS को उम्मीद है कि साल के अंत तक कीमत $5,900 प्रति औंस रहेगी.