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Hindi NewsबिजनेसAkshaya Tritiya 2026: 19 या 20 अप्रैल? जानें सही तारीख, शुभ मुहूर्त और सोना खरीदने का बेस्ट टाइम

Akshaya Tritiya 2026: 19 या 20 अप्रैल? जानें सही तारीख, शुभ मुहूर्त और सोना खरीदने का बेस्ट टाइम

साल 2026 में अक्षय तृतीया की तारीख को लेकर लोगों में थोड़ा भ्रम है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस वर्ष यह पर्व कब मनाया जाएगा? पूजा का श्रेष्ठ समय क्या है और इस दिन सोना-चांदी खरीदने का क्या महत्व है?

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Apr 18, 2026, 06:22 PM IST
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Akshaya Tritiya 2026: 19 या 20 अप्रैल? जानें सही तारीख, शुभ मुहूर्त और सोना खरीदने का बेस्ट टाइम

Akshaya Tritiya 2026: हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया को बेहद शुभ और मंगलकारी दिन माना जाता है. ये पर्व सुख-समृद्धि, दान-पुण्य, खरीदारी और नई शुरुआत का प्रतीक है. मान्यता है कि इस दिन किए गए शुभ कार्यों का फल कभी समाप्त नहीं होता. इसलिए इसे अबूझ मुहूर्त भी कहा जाता है. साल 2026 में अक्षय तृतीया की तारीख को लेकर लोगों में थोड़ा भ्रम है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस वर्ष यह पर्व कब मनाया जाएगा? पूजा का श्रेष्ठ समय क्या है और इस दिन सोना-चांदी खरीदने का क्या महत्व है?

अक्षय तृतीया 2026 की सही तारीख

वैदिक पंचांग के मुताबिक, वर्ष 2026 में वैशाख माह की शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि 19 अप्रैल को पड़ रही है. तृतीया तिथि की शुरुआत सुबह 7:19 बजे से होगी और इसका समापन 20 अप्रैल तड़के 3:57 बजे पर होगा. हिंदू परंपरा में त्योहारों का निर्णय उदया तिथि यानी सूर्योदय के समय मौजूद तिथि के आधार पर किया जाता है. इसलिए इस बार 19 अप्रैल रविवार को ही अक्षय तृतीया का मुख्य पर्व मनाया जाएगा. इसी दिन पूजा-पाठ और खरीदारी करना श्रेष्ठ माना जाएगा.

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इस बार बन रहे हैं शुभ संयोग

ज्योतिषीय गणना के मुताबिक, अक्षय तृतीया 2026 पर कई शुभ योगों का दुर्लभ मेल बन रहा है. इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, सौभाग्य योग और स्थिर योग का निर्माण होगा. मान्यता है कि इन योगों में किया गया निवेश, नया व्यापार, घर खरीदना या कोई नई शुरुआत लंबे समय तक शुभ फल देने वाली हो सकती है.

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पूजा का शुभ मुहूर्त

हालांकि, अक्षय तृतीया का पूरा दिन शुभ माना जाता है. लेकिन विशेष पूजा के लिए सही समय इस प्रकार है:

  • 19 अप्रैल सुबह 07:19 बजे से दोपहर 01:50 बजे तक

  • कुल अवधि: लगभग 6 घंटे 31 मिनट

इस दौरान भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन-संपत्ति और सौभाग्य में वृद्धि की मान्यता है.

सोना-चांदी खरीदने का शुभ समय

अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इस वर्ष खरीदारी के लिए पर्याप्त समय मिल रहा है. 19 अप्रैल को सुबह 10:49 बजे के बाद पूरे दिन खरीदारी शुभ रहेगी. अगर ये समय निकल जाए तो 20 अप्रैल सुबह 05:51 बजे से 07:27 बजे तक भी खरीदारी कर सकते हैं.

सोना खरीदने का महत्व क्यों है?

‘अक्षय’ शब्द का अर्थ है- जो कभी नष्ट न हो. मान्यता है कि इस दिन किया गया दान, निवेश या खरीदारी जीवन में समृद्धि लेकर आता है. यही वजह है कि लोग इस दिन सोना, चांदी, वाहन, संपत्ति या नया व्यापार शुरू करना शुभ मानते हैं.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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