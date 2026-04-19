Advertisement
trendingNow13184127
Hindi NewsबिजनेसAkshaya Tritiya: अक्षय तृतीया पर सोने के दाम में आई तेजी, आज 13000 करोड़ रुपये का कारोबार होने का अनुमान

Akshaya Tritiya: अक्षय तृतीया पर सोने के दाम में आई तेजी, आज 13000 करोड़ रुपये का कारोबार होने का अनुमान

प‍िछले साल अक्षय तृतीया पर सोने का 12000 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ था. इस बार ज्वेलर्स एसोसिएशन की तरफ से अनुमान जताया गया है क‍ि दाम में तेजी के बावजूद 13000 करोड़ रुपये का कारोबार होगा.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Apr 19, 2026, 08:02 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Akshaya Tritiya: अक्षय तृतीया पर सोने के दाम में आई तेजी, आज 13000 करोड़ रुपये का कारोबार होने का अनुमान

Akshaya Tritiya 2026 : अक्षय तृतीया के दिन सोना, चांदी या कोई भी कीमती धातु खरीदना अत्यंत शुभ होता है. अक्षय तृतीया से पहले सोने-चांदी के खरीदारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है. अक्षय तृतीया के मौके पर भारत में सोने की कीमतों में एक बार फिर तेजी देखने को मिली है. पिछले कारोबारी सेशन में हल्की गिरावट के बाद आज सोना फिर महंगा हो गया है. घरेलू सर्राफा बाजार में 24 कैरेट वाले गोल्‍ड के रेट चढ़कर 15,5930 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर पहुंच गए हैं. 

क्या है धार्मिक मान्यता?

धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जो अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदता है, उसके धन में कभी क्षय नहीं होता. यही वजह है कि अक्षय तृतीया सोने की खरीदारी के मामले में धनतेरस के बाद दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है.

Add Zee News as a Preferred Source

13000 करोड़ रुपये के कारोबार का अनुमान

2025 में अक्षय तृतीया के अवसर पर 20 टन सोने की बिक्री हुई थी जिसका अनुमानित मूल्य करीब 12 हजार करोड़ रुपये था. बता दें, प‍िछले साल अक्षय तृतीया पर सोने का 12000 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ था. इस बार ज्वेलर्स एसोसिएशन की तरफ से अनुमान जताया गया है क‍ि दाम में तेजी के बावजूद 13000 करोड़ रुपये का कारोबार होगा.

दिल्ली में क्या है सोने के रेट?

अक्षय तृतीया के मौके पर दिल्ली में 24 कैरेट सोना 15,593 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोना 14,295 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोना 11,699 रुपये प्रति ग्राम पर कारोबार कर रहा है.

2025 में क्या था गोल्ड का रेट?

2025 में अक्षय तृतीया के मौके पर 22 कैरेट सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 95,500 रुपये थी. अक्षय तृतीया 2026 पर सोने की कीमत 1,50,000 रुपये से ज्यादा है यानी सिर्फ एक साल में 50% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है. 

इस साल अक्षय तृतीया पर क्या हैं ऑफर्स?

इस बार अक्षय तृतीया के मौके पर कई डिजिटल लेंडिंग और निवेश प्लेटफॉर्म ग्राहकों के लिए आकर्षक ऑफर्स लेकर आए हैं. डिजिटल गोल्ड में तेजी से बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए अमेजन पे और भारतपे जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स ने खास कैंपेन शुरू किए हैं. इन ऑफर्स के तहत ग्राहकों को कैशबैक, गोल्डबैक, बोनस रिवॉर्ड्स और अन्य फायदे दिए जा रहे हैं, ताकि लोग शुभ अवसर पर आसानी से डिजिटल गोल्ड में निवेश कर सकें.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

akshaya tritiya 2026

Trending news

LIVE Update : US ईरानी बंदरगाहों को ब्लॉक करना मूर्खतापूर्ण, होर्मुज पर बढ़ा टकराव तो ईरान ने दी अमेरिका को सख्त चेतावनी
iran
LIVE Update : US ईरानी बंदरगाहों को ब्लॉक करना मूर्खतापूर्ण, होर्मुज पर बढ़ा टकराव तो ईरान ने दी अमेरिका को सख्त चेतावनी
PM का भाषण सुनते गिनती क्यों गिन रहे थे कांग्रेसी? एक लाइन सबसे ज्यादा चर्चा में है
Narendra Modi news
PM का भाषण सुनते गिनती क्यों गिन रहे थे कांग्रेसी? एक लाइन सबसे ज्यादा चर्चा में है
180 का यौन उत्पीड़न, 350 Video; सांसद बोले- 'ऐसों को खौलते तेल में तल देना चाहिए'
Sexual assault
180 का यौन उत्पीड़न, 350 Video; सांसद बोले- 'ऐसों को खौलते तेल में तल देना चाहिए'
'टीम ओवैसी' का इंसाफ, अयान का कांड माफ! यौन शोषण के आरोपी अयान के बचाव में AIMIM?
DNA
'टीम ओवैसी' का इंसाफ, अयान का कांड माफ! यौन शोषण के आरोपी अयान के बचाव में AIMIM?
कुर्सी मिलते ही कैसे लग जाता है रिश्वतखोरी का वायरस? क्या है करप्शन का आंकड़ा
Corruption in India
कुर्सी मिलते ही कैसे लग जाता है रिश्वतखोरी का वायरस? क्या है करप्शन का आंकड़ा
विपक्ष की उधेड़ी बखिया, महिला आरक्षण पर PM ने जताए इरादे, बताया भविष्य का ब्लूप्रिंट
women reservation
विपक्ष की उधेड़ी बखिया, महिला आरक्षण पर PM ने जताए इरादे, बताया भविष्य का ब्लूप्रिंट
DNA: वोट बैंक में सबसे आगे, लेकिन संसद में क्यों सबसे कम है महिलाओं की भागीदारी?
DNA
DNA: वोट बैंक में सबसे आगे, लेकिन संसद में क्यों सबसे कम है महिलाओं की भागीदारी?
भारत के 5 सबसे 'शापित' रेलवे स्टेशन, जहां जाने की सोचकर ही कांप उठते हैं लोग
India Interesting Facts in Hindi
भारत के 5 सबसे 'शापित' रेलवे स्टेशन, जहां जाने की सोचकर ही कांप उठते हैं लोग
विपक्ष को धोया, महिलाओं को हक दिलाने का वादा और... PM मोदी के भाषण की 10 बड़ी बातें
PM Modi speech to nation
विपक्ष को धोया, महिलाओं को हक दिलाने का वादा और... PM मोदी के भाषण की 10 बड़ी बातें
CAA, SIR, UCC... PM मोदी ने कांग्रेस से लेकर SP, TMC, DMK तक, सबकी कुंडली खोल दी
pm modi address to nation
CAA, SIR, UCC... PM मोदी ने कांग्रेस से लेकर SP, TMC, DMK तक, सबकी कुंडली खोल दी