Akshaya Tritiya: अक्षय तृतीया पर सोने के दाम में आई तेजी, आज 13000 करोड़ रुपये का कारोबार होने का अनुमान

Akshaya Tritiya 2026 : अक्षय तृतीया के दिन सोना, चांदी या कोई भी कीमती धातु खरीदना अत्यंत शुभ होता है. अक्षय तृतीया से पहले सोने-चांदी के खरीदारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है. अक्षय तृतीया के मौके पर भारत में सोने की कीमतों में एक बार फिर तेजी देखने को मिली है. पिछले कारोबारी सेशन में हल्की गिरावट के बाद आज सोना फिर महंगा हो गया है. घरेलू सर्राफा बाजार में 24 कैरेट वाले गोल्‍ड के रेट चढ़कर 15,5930 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर पहुंच गए हैं.

क्या है धार्मिक मान्यता?

धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जो अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदता है, उसके धन में कभी क्षय नहीं होता. यही वजह है कि अक्षय तृतीया सोने की खरीदारी के मामले में धनतेरस के बाद दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है.

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13000 करोड़ रुपये के कारोबार का अनुमान

2025 में अक्षय तृतीया के अवसर पर 20 टन सोने की बिक्री हुई थी जिसका अनुमानित मूल्य करीब 12 हजार करोड़ रुपये था. बता दें, प‍िछले साल अक्षय तृतीया पर सोने का 12000 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ था. इस बार ज्वेलर्स एसोसिएशन की तरफ से अनुमान जताया गया है क‍ि दाम में तेजी के बावजूद 13000 करोड़ रुपये का कारोबार होगा.

दिल्ली में क्या है सोने के रेट?

अक्षय तृतीया के मौके पर दिल्ली में 24 कैरेट सोना 15,593 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोना 14,295 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोना 11,699 रुपये प्रति ग्राम पर कारोबार कर रहा है.

2025 में क्या था गोल्ड का रेट?

2025 में अक्षय तृतीया के मौके पर 22 कैरेट सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 95,500 रुपये थी. अक्षय तृतीया 2026 पर सोने की कीमत 1,50,000 रुपये से ज्यादा है यानी सिर्फ एक साल में 50% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है.

इस साल अक्षय तृतीया पर क्या हैं ऑफर्स?

इस बार अक्षय तृतीया के मौके पर कई डिजिटल लेंडिंग और निवेश प्लेटफॉर्म ग्राहकों के लिए आकर्षक ऑफर्स लेकर आए हैं. डिजिटल गोल्ड में तेजी से बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए अमेजन पे और भारतपे जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स ने खास कैंपेन शुरू किए हैं. इन ऑफर्स के तहत ग्राहकों को कैशबैक, गोल्डबैक, बोनस रिवॉर्ड्स और अन्य फायदे दिए जा रहे हैं, ताकि लोग शुभ अवसर पर आसानी से डिजिटल गोल्ड में निवेश कर सकें.