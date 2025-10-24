टेक्निकल फेलियर, अलास्का एयरलाइंस ने अपनी सभी फ्लाइट रोकी, 140 से अधिक उड़ानें प्रभावित

Alaska Airlines : अमेरिका की अलास्का एयरलाइंस (Alaska Airlines) को टेक्निकल फाल्ट का सामना करना पड़ा हैं. जिसके चलते सभी उड़ानें रोक दी गईं हैं. अलास्का एयरलाइंस ने अपने सभी घरेलू उड़ानों को अस्थायी रूप से रोक दिया है क्योंकि उसके सिस्टम में IT खराबी आ गई थी, जिससे फ्लाइट प्रभावित हुई हैं.

Alaska Airlines is experiencing an IT outage affecting operations. A temporary ground stop is in place. We apologize for the inconvenience. If you're scheduled to fly tonight, please check your flight status before heading to the airport. Add Zee News as a Preferred Source — Alaska Airlines News (@AlaskaAirNews) October 23, 2025

IT आउटेज

अलास्का एयरलाइंसने सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में कहा, अलास्का एयरलाइंस को एक IT आउटेज का सामना करना पड़ रहा है, जिससे संचालन प्रभावित हुआ है. अस्थायी रूप से उड़ानें रोकी गई हैं. इससे हुई असुविधा के लिए हम माफी चाहते हैं.

ऑनलाइन शिकायत

एयरलाइन सोशल मीडिया पर उन ग्राहकों को भी जवाब दे रही हैं जो ऑनलाइन शिकायतें पोस्ट कर रहे थे. एक एक्स यूजर द्वारा ये पूछे जाने पर कि क्या एयरलाइन के ऐप में भी समस्याएं आ रही हैं. एयरलाइन ने कहा, 'दुर्भाग्य से, हमारे सिस्टम में एक समस्या आ रही है. लेकिन हमारी IT टीम इसे जल्द से जल्द ठीक करने के लिए काम कर रही है. एयरलाइन की वेबसाइट पर बुकिंग संबंधी समस्याओं के बारे में पूछने वाले एक यूजर्स को भी एयरलाइन ने ऐसा ही जवाब दिया.

अलास्का एयरलाइंस, अमेरिका की सबसे बड़ी एयरलाइनों में से एक है. ये हवाईयन एयरलाइंस और होराइजन एयर का संचालन करती है. कंपनी के मुताबिक, ये 37 अमेरिकी राज्यों और 12 देशों सहित दुनिया भर में 140 डेस्टिनेशन के लिए उड़ानें ऑपरेट करती है.