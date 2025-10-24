Advertisement
trendingNow12973230
Hindi Newsबिजनेस

टेक्निकल फेलियर, अलास्का एयरलाइंस ने अपनी सभी फ्लाइट रोकी, 140 से अधिक उड़ानें प्रभावित

अलास्का एयरलाइंस ने अपने सभी घरेलू उड़ानों को अस्थायी रूप से रोक दिया है क्योंकि उसके सिस्टम में IT खराबी आ गई थी, जिससे फ्लाइट प्रभावित हुई हैं. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 24, 2025, 09:58 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टेक्निकल फेलियर, अलास्का एयरलाइंस ने अपनी सभी फ्लाइट रोकी, 140 से अधिक उड़ानें प्रभावित

Alaska Airlines : अमेरिका की अलास्का एयरलाइंस (Alaska Airlines) को टेक्निकल फाल्ट का सामना करना पड़ा हैं. जिसके चलते सभी उड़ानें रोक दी गईं हैं. अलास्का एयरलाइंस ने अपने सभी घरेलू उड़ानों को अस्थायी रूप से रोक दिया है क्योंकि उसके सिस्टम में IT खराबी आ गई थी, जिससे फ्लाइट प्रभावित हुई हैं. 

 

IT आउटेज 

अलास्का एयरलाइंसने सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में कहा, अलास्का एयरलाइंस को एक IT आउटेज का सामना करना पड़ रहा है, जिससे संचालन प्रभावित हुआ है. अस्थायी रूप से उड़ानें रोकी गई हैं. इससे हुई असुविधा के लिए हम माफी चाहते हैं.

ऑनलाइन शिकायत

एयरलाइन सोशल मीडिया पर उन ग्राहकों को भी जवाब दे रही हैं जो ऑनलाइन शिकायतें पोस्ट कर रहे थे. एक एक्स यूजर द्वारा ये पूछे जाने पर कि क्या एयरलाइन के ऐप में भी समस्याएं आ रही हैं. एयरलाइन ने कहा, 'दुर्भाग्य से, हमारे सिस्टम में एक समस्या आ रही है. लेकिन हमारी IT टीम इसे जल्द से जल्द ठीक करने के लिए काम कर रही है. एयरलाइन की वेबसाइट पर बुकिंग संबंधी समस्याओं के बारे में पूछने वाले एक यूजर्स को भी एयरलाइन ने ऐसा ही जवाब दिया.

अलास्का एयरलाइंस, अमेरिका की सबसे बड़ी एयरलाइनों में से एक है. ये हवाईयन एयरलाइंस और होराइजन एयर का संचालन करती है. कंपनी के मुताबिक, ये 37 अमेरिकी राज्यों और 12 देशों सहित दुनिया भर में 140 डेस्टिनेशन के लिए उड़ानें ऑपरेट करती है.

 

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

alaska airlines

Trending news

बिहार में PM का चुनावी शंखनाद,क्‍या 'जननायक' की सरजमीं से NDA का एजेंडा करेंगे सेट
Bihar Assembly elections
बिहार में PM का चुनावी शंखनाद,क्‍या 'जननायक' की सरजमीं से NDA का एजेंडा करेंगे सेट
'मां काली का अपमान, घुसपैठियों ने...' जेल वाली वैन देख ममता बनर्जी पर भड़की भाजपा
West Bengal news
'मां काली का अपमान, घुसपैठियों ने...' जेल वाली वैन देख ममता बनर्जी पर भड़की भाजपा
NH-44 पर स्लीपर बस में लगी भीषण आग, 11 लोग जिंदा जले, राष्ट्रपति ने जताया शोक
Bus accident
NH-44 पर स्लीपर बस में लगी भीषण आग, 11 लोग जिंदा जले, राष्ट्रपति ने जताया शोक
एक वोट काटने की कीमत 80 रुपए...4 लाख 80 हजार में 6000 वोटरों के नाम कर दिए गए डिलीट
karnataka
एक वोट काटने की कीमत 80 रुपए...4 लाख 80 हजार में 6000 वोटरों के नाम कर दिए गए डिलीट
इन राज्यों में आज संभलकर! भारी बारिश का अलर्ट, यहां जाने की सख्त मनाही; चेतावनी जारी
Weather
इन राज्यों में आज संभलकर! भारी बारिश का अलर्ट, यहां जाने की सख्त मनाही; चेतावनी जारी
जिस ब्रश से रोज सुबह आप करते हैं दांतों की सफाई, जानिए वो कितना है खतरनाक!
toothbrush
जिस ब्रश से रोज सुबह आप करते हैं दांतों की सफाई, जानिए वो कितना है खतरनाक!
अंबेडकर पर बयान को लेकर आप नेता अनुराग ढांडा ने साधा केंद्रीय मंत्री खट्टर पर निशाना
aap
अंबेडकर पर बयान को लेकर आप नेता अनुराग ढांडा ने साधा केंद्रीय मंत्री खट्टर पर निशाना
गठबंधन नहीं ये तो लठबंधन है... चुनाव से पहले PM मोदी का विपक्ष पर करारा प्रहार
PM Modi
गठबंधन नहीं ये तो लठबंधन है... चुनाव से पहले PM मोदी का विपक्ष पर करारा प्रहार
PDP ने जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनावों में NC को दिया समर्थन, रख दी ये शर्त
Rajya Sabha elections
PDP ने जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनावों में NC को दिया समर्थन, रख दी ये शर्त
उनके बिना संविधान अधूरा है... बाबा साहेब अंबेडकर पर बयान देकर घिरे खट्टर तो दी सफाई
Manohar Lal Khattar
उनके बिना संविधान अधूरा है... बाबा साहेब अंबेडकर पर बयान देकर घिरे खट्टर तो दी सफाई