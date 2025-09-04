कल शुक्रवार को इन राज्यों में बंद रहेंगे सभी बैंक, RBI नोटिफिकेशन जारी, 5 सितंबर बैंकों में छुट्टी का ये है कारण

Eid-e-milad Bank Holiday: कल यानी शुक्रवार को 5 सितंबर के दिन देश के कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक बैंकों में ये छुट्टी सिर्फ 6 राज्यों में होगी. ऐसे में यदि आप कल बैंक में किसी काम के लिए जाने का प्लान कर रहे हैं, तो आपका काम एक दिन के लिए अटक सकता है. हालांकि घबराने से पहले बैंकों में ये छुट्टी किन राज्यों में है, ये जान लेना जरूरी है.

इन 6 राज्यों में बंद रहेंगे बैंक

आरबीआई के जारी किए गए सितंबर बैंक हॉलिडे के कैलेंडर के मुताबिक शुक्रवार को 6 राज्यों में बैंक बंद होंगे. 5 तारीख को जिन राज्यों में बैंकों में छुट्टी होगी उनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और जम्मू-काश्मीर शामिल हैं.

क्या है कारण

5 सितंबर को ईद-ए-मिलाद का त्योहार है, जिसे मुस्लिम पैगंबर मुहम्मद के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं. इसके अलावा इस दिन थिरुवोनम भी है, जिसे केरल में मलयाली समुदाय के लोग मनाते हैं. ये ओणम के दूसरे दिन मनाया जाने वाला पर्व है.

चालू रहेंगी ऑनलाइन सर्विसेज

हालांकि इस दिन बैंकों में छुट्टी जरूर है लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके बैंकिंग का कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे. डिजिटल बैंकिंग सेवाएं चालू रहेंगी. इसमें UPI, NEFT, RTGS, IMPS और एटीएम जैसी डिजिटल सेवाएं शामिल हैं, जो पहले की तरह उपलब्ध रहेंगी. इससे आप पैसे का लेन-देन आसानी से कर सकेंगे. लेकिन यदि आपको कोई जरूरी पेपर वर्क कराना है तो इन तारीखों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि आपको किसी तरह की परेशानी न हो.

क्या ध्यान रखें?

ये छुट्टियां राज्य-विशेष होती हैं, यानी सभी बैंकों में हर तारीख को अवकाश नहीं रहेगा. आपको बैंक में किसी जरूरी काम के लिए जाने से पहले स्थानीय शाखा से छुट्टी की पुष्टि कर लेनी चाहिए. छुट्टियों के दौरान ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं सामान्य रूप से उपलब्ध रहेंगी.