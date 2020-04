3 मई के बाद ही करा पाएंगे फ्लाइटों की टिकट, यहां जानें रिफंड का तरीका

नई दिल्ली: देश में लागू लॉकडाउन के बढ़ने के बाद सभी फ्लाइटों के प्रस्तावित संचालन पर भी ब्रेक लग गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने कोरोना वायरस के कारण देश में लागू लॉकडाउन को तीन मई तक बढ़ाने की मंगलवार को घोषणा की. इसके बाद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने कहा है कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें इस दौरान स्थगित रहेंगी.

15 अप्रैल से बुक हुए टिकट भी कैंसिल

बताते चलें कि डीजीसीए से फरमान मिलने के बाद सभी घरेलू एयरलाइंस ने 15 अप्रैल से फ्लाइट बुकिंग खोल दिया था. कई यात्रियों ने लॉकडाउन खुलने की उम्मीद में अपने फ्लाइट की टिकटें भी करा ली थी. लेकिन मंगलवार को प्रधानमंत्री द्वारा लॉकडाउन की अवधि बढ़ने के बाद सभी टिकटों को कैंसिल कर दिया गया है. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिह पुरी ने ट्वीट किया कि लॉकडाउन को तीन मई तक बढ़ाने का उचित कारण है और सरकार उसके बाद ही घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को वापस लेने पर विचार कर सकती है.

There were good reasons for the Lockdown to be extended till 3rd May.

We can consider lifting restrictions on both domestic & international flights thereafter.

I understand the problems being faced by people who need to travel & request them to bear with us.

— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) April 14, 2020