Bank Strike: देशभर के बैंकों में हड़ताल, लगातार 4 दिन तक बंद रहेंगे सरकारी और प्राइवेट बैंक, क्या है कर्मचारियों की डिमांड, कब खुलेंगे ब्रांच ? पूरी डिटेल

Nationwide Banks Strike Date and Time: अगर बैंक से जुड़ा आपका कोई भी काम अटका हुआ है तो ये खबर आपके लिए जरूरी हैं. बैंकों की हड़ताल का ऐलान किया गया है. देशभर के बैंक इस हड़ताल में शामिल होंगे. सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक के कर्मचारियों से इस हड़ताल में शामिल होने का आवाहन किया गया है. सरकार के सामने अपनी डिमांड को रखने के लिए ऑल इंडिया बैंक इम्प्लॉय एसोसिएशन ने 27 जनवरी 2026 को देशव्यापी हड़ताल का आवाहन किया है. बैंक हड़ताल को लेकर बैंक यूनियनों ने ऑनलाइन मोर्चा खोल दिया है. सोशल मीडिया पर #Implement5DayBanking अभियान चलाया जा रहा है.

बैंकों की हड़ताल कब है ?

बैंक कर्मचारियों के लिए 'फाइव डे बैंकिंग' (हफ्ते में पांच दिन काम) की मांग के साथ देशव्यापी हड़ताल का आवाहन किया गया है. यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने 27 जनवरी 2026 को देशव्यापी हड़ताल का आवाहन किया है.इस मांग को लेकर बैंक यूनियन और सरकार के बीच लंबे वक्त से बैठकों का दौर चल रहा है. मांग की जा रही है कि बैंकों में भी फाइव डे वर्किंग रखा जाए. बैंक कर्मचारियों के लिए हफ्ते में पांच दिन काम की डिमांड के साथ इस हड़ताल का आवाहन रखा गया है.



क्यों हो रही है बैंकों की देशव्यापी हड़ताल ?

बैंकों में फिलहाल महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश रहता है, वहीं तीसरे और पांचवें शनिवार को बैंक खुले रहते हैं. बैंक यूनियन चाहते हैं कि हर शनिवार और रविवार को बैंक को बंद रखा जाए. इसी मांग के साथ बैंक यूनियन ने 27 तारीख को हड़ताल का आवाहन किया है. बैंक यूनियन की दलील है कि मार्च 2024 में वेतन संशोधन समझौते के दौरान भारतीय बैंक संघ (IBA) के साथ इस मांग पर सहमति बनी थी, लेकिन इसे लागू करने के लिए अभी तक अधिसूचना जारी नहीं की गई है.

इस बैंक हड़ताल में कौन-कौन से बैंक शामिल होंगे?

इस बैंक स्ट्राइक में देशभर के सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक शामिल होंगे. एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई जैसे सभी पब्लिक और प्राइवेट बैंकों के कर्मचारी शामिल होंगे.

बैंक हड़ताल के चलते कितने दिन बंद रहेंगे बैंक ?

27 जनवरी को प्रस्तावित बैंक हड़ताल के चलते देशभर के बैंकों में बैंकिंग कामकाज लगातार 4 दिन के लिए प्रभावित होगा. दरअसल 24 जनवरी को महीने का चौथा शनिवार है, जिसके चलते देशभर के बैंकों में छुट्टी रहेगी. 25 जनवरी को रविवार हैं, इसलिए देशभर में बैंक बंद रहेंगे. 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस को लेकर बैंकों में छुट्टी रहेगी. जबकि 27 जनवरी को प्रस्तावित हड़ताल के चलते बैंकों में कामकाज ठप रह सकता है. यानी आपके पास बैंकिंग कामकाज के लिए 23 जनवरी, शुक्रवार को आखिरी मौका है, उसके बाद सीधे 28 जनवरी को बैंकों में कामकाज होगा. हालांकि मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम जैसी डिजिटल सेवाएं चालू रहेंगी.

बैंकों के हड़ताल का क्या होगा असर ?

27 जनवरी को बैंकों की देशव्यापी हड़ताल की वजह से ग्राहकों को परेशानी हो सकती है. चूंकि हड़ताल ऐसे समय है, जब उसके आगे वीकेंड और राष्ट्रीय छुट्टी के तलचे पहले से तीन दिन बैंक बंद रहेंगे.बैंक बंद रहने पर ग्राहकों के लिए नकद जमा और निकासी , चेक जमा और क्लियरिंग, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना, पासबुक एंट्री जैसे काम अटक सकते हैं.

क्या हड़ताल में प्राइवेट बैंक भी शामिल है ?

इस हड़ताल में देशभर के सरकारी और प्राइवेट बैंक शामिल है. हालांकि हड़ताल का सबसे ज्यादा असर सरकारी बैंकों पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि इन बैंकों में यूनियन से जुड़े कर्मचारियों की संख्या अधिक होती है. हालांकि प्राइवेट बैंक पर भी प्रभाव पड़ सकता है.