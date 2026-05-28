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Hindi NewsबिजनेसEPFO 3.0: अब UPI से होगा PF पैसा ट्रांसफर, जानिए कितनी रकम निकाल पाएंगे मेंबर्स?

EPFO 3.0: अब UPI से होगा PF पैसा ट्रांसफर, जानिए कितनी रकम निकाल पाएंगे मेंबर्स?

EPFO अपने नए डिजिटल प्लेटफॉर्म EPFO 3.0 को लॉन्च करने की तैयारी में है. इसके जरिए PF खाताधारक अब UPI पेमेंट गेटवे के माध्यम से सीधे अपने बैंक खाते में PF का पैसा ट्रांसफर कर सकेंगे. इससे कागजी प्रक्रिया कम होगी और पैसा निकालने में लगने वाला समय भी काफी घट जाएगा. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 28, 2026, 03:51 PM IST
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Source : X/social media
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एम्प्लाइज प्रोविडेंट फण्ड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) जल्द ही अपने करोड़ों सब्सक्राइबर्स के लिए बड़ी सुविधा लेकर आने वाला है. EPFO अपने नए डिजिटल प्लेटफॉर्म EPFO 3.0 को लॉन्च करने की तैयारी में है. इसके जरिए PF खाताधारक अब UPI पेमेंट गेटवे के माध्यम से सीधे अपने बैंक खाते में PF का पैसा ट्रांसफर कर सकेंगे. इससे कागजी प्रक्रिया कम होगी और पैसा निकालने में लगने वाला समय भी काफी घट जाएगा. हालांकि, इस नई सर्विस को लेकर कई लोगों के मन में सवाल है कि आखिर EPF खाते से कितनी रकम निकाली जा सकेगी और क्या पूरा बैलेंस तुरंत निकाला जा सकता है. आइए जानते हैं EPFO 3.0 से जुड़े सभी अहम नियम.

क्या है EPFO 3.0?

EPFO 3.0 रिटायरमेंट फंड बॉडी की एक बड़ी डिजिटल पहल है, जिसका उद्देश्य PF से जुड़े लेनदेन को आसान और तेज बनाना है. नए सिस्टम के तहत PF निकासी और फंड ट्रांसफर लगभग तुरंत और पेपरलेस तरीके से किए जा सकेंगे. प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार, मेंबर UPI और UPI-इनेबल्ड ATM के जरिए सीधे PF राशि निकाल सकेंगे. इससे लंबी क्लेम प्रक्रिया और देरी की समस्या काफी कम होने की उम्मीद है.

कितना पैसा निकाल सकेंगे मेंबर?

प्रस्तावित EPFO 3.0 ढांचे के तहत, मेंबर अपने EPF कॉर्पस का लगभग 50% से 75% तक हिस्सा UPI या UPI-इनेबल्ड ATM के जरिए निकाल सकेंगे. हालांकि, यह निकासी तय नियमों और शर्तों के अनुसार ही होगी. रिटायरमेंट फंड संस्था सामान्य परिस्थितियों में पूरे EPF बैलेंस की निकासी की अनुमति नहीं देगी, क्योंकि रिटायरमेंट सुरक्षा के लिए खाते में कुछ राशि बनाए रखना जरूरी होगा.

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EPFO 3.0 के प्रमुख नियम

1. अधिकतम निकासी सीमा

मेंबर अपने कुल EPF बैलेंस का 50% से 75% तक डिजिटल माध्यम से निकाल सकेंगे.

2. खाते में न्यूनतम बैलेंस रखना जरूरी

नियमों के अनुसार, कुल EPF योगदान का कम से कम 25% हिस्सा खाते में बनाए रखना अनिवार्य हो सकता है. इसका उद्देश्य रिटायरमेंट सेविंग्स को पूरी तरह खत्म होने से बचाना है.

3. ऑटो-सेटलमेंट लिमिट बढ़ी

EPFO ने एडवांस क्लेम की ऑटो-सेटलमेंट सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी है, यानी ₹5 लाख तक के योग्य क्लेम अब बहुत कम समय में ऑटोमैटिक प्रोसेस हो सकेंगे.

इस सुविधा का फायदा निम्न जरूरतों के लिए लिया जा सकेगा:

  • मेडिकल इमरजेंसी

  • उच्च शिक्षा

  • शादी का खर्च

  • घर खरीदने या निर्माण के लिए

कब लॉन्च होगा EPFO 3.0?

केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने हाल ही में बताया कि UPI आधारित PF निकासी प्रणाली का परीक्षण पूरा हो चुका है और यह सुविधा जल्द शुरू की जा सकती है. उन्होंने कहा, 'हमने उस सुविधा की टेस्टिंग पूरी कर ली है, जिसके तहत सदस्य UPI पेमेंट गेटवे के जरिए EPF राशि निकाल सकेंगे. निकाली गई राशि सीधे सदस्य के बैंक खाते में ट्रांसफर होगी.' हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक इसकी आधिकारिक लॉन्च तारीख की घोषणा नहीं की गई है.

UPI के जरिए PF निकासी कैसे होगी?

नई व्यवस्था के तहत मेंबर सबसे पहले अपने खाते में उपलब्ध निकासी योग्य PF राशि देख सकेंगे. इसके बाद लिंक्ड UPI ID और UPI PIN के जरिए राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जा सकेगी. बैंक खाते में पैसा आने के बाद मेंबर इसका उपयोग डिजिटल पेमेंट, बैंक ट्रांसफर या ATM से कैश निकालने के लिए कर सकेंगे. EPFO 3.0 के लागू होने के बाद देश के करोड़ों नौकरीपेशा कर्मचारियों के लिए PF निकालना पहले से कहीं ज्यादा तेज और आसान हो जाएगा.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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