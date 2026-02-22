1 अप्रैल से क्रेडिट कार्ड नियमों में होगा बड़ा फेरबदल, जानिए आपकी जेब पर क्या होगा असर?

Advertisement
क्रेडिट कार्ड नौकरीपेशा प्रोफेशनल्स के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अहम जरिया बन चुका है, जिससे शॉपिंग, ट्रैवल और बिल पेमेंट जैसे ज्यादातर खर्च पूरे किए जाते हैं. लेकिन 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले नए नियम लाखों यूजर्स की जेब और खर्च करने के तरीके पर सीधा असर डाल सकते हैं.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Feb 22, 2026, 04:48 PM IST
New credit card rules from April 1 : आज के दौर में नौकरीपेशा प्रोफेशनल्स के लिए क्रेडिट कार्ड सिर्फ सर्विस नहीं, बल्कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अहम हिस्सा बन चुका है. सैलरी क्रेडिट होने से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग, ट्रैवल बुकिंग, EMI और बिल पेमेंट तक...ज्यादातर लेन-देन अब क्रेडिट कार्ड के जरिए ही होते हैं. रिवॉर्ड प्वाइंट्स, कैशबैक और आसान पेमेंट ऑप्शंस ने इसकी लोकप्रियता और बढ़ा दी है. लेकिन, अब 1 अप्रैल 2026 से क्रेडिट कार्ड से जुड़े कुछ नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. जिसका सीधा असर लाखों यूजर्स की जेब पर पड़ सकता है.

इन नए नियमों के लागू होने के बाद खर्च, फीस, रिवॉर्ड स्ट्रक्चर या पेमेंट शर्तों में बदलाव देखने को मिल सकता है. ऐसे में कार्ड होल्डर्स के लिए जरूरी है कि वे इन अपडेट्स को समय रहते समझ लें. ताकि किसी भी एडिशनल फीस या असुविधा से बचा जा सके और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सके.

क्रेडिट कार्ड यूजर्स को पता होने चाहिए ये नए नियम

1. नए क्रेडिट कार्ड के लिए PAN जरूरी होगा

नए ड्राफ्ट नियमों के तहत क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते समय PAN देना जरूरी हो जाएगा. बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसके बिना एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं करेंगे. इस कदम का मकसद क्रेडिट कार्ड के खर्च को टैक्स सिस्टम से जोड़ना और गलत इस्तेमाल या नकली अकाउंट को कम करना है.

ये भी पढ़ें : 26% से 50% और फिर 15%; डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ने भारत के साथ ट्रेड की कैसे बदली चाल?

2. क्रेडिट कार्ड के खर्च की रिपोर्ट करनी होगी

ड्राफ्ट में बड़े ट्रांजैक्शन के लिए सख्त रिपोर्टिंग नियम सुझाए गए हैं. अगर एक फाइनेंशियल ईयर में एक या कई क्रेडिट कार्ड से 10 लाख रुपये या उससे अधिक (नॉन-कैश) पेमेंट किए जाते हैं, तो जारी करने वाले को इसकी रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करनी होगी. 1 लाख रुपये या उससे अधिक के कैश पेमेंट की भी रिपोर्ट की जाएगी. इसका मकसद अधिक कीमत वाले खर्चों को ट्रैक करना और कम्प्लायंस को बेहतर बनाना है.

3. इनकम टैक्स पेमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड की इजाजत

टैक्सपेयर्स जल्द ही क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर इनकम टैक्स दे पाएंगे. अभी पेमेंट अधिकतर डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग तक ही सीमित हैं. ये बदलाव ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे सकता है. हालांकि यूजर्स को इंटरेस्ट चार्ज और प्रोसेसिंग फीस का ध्यान रखना चाहिए.

4. कंपनी द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड के लिए नियम

कंपनी की ओर से कर्मचारियों को दिए गए क्रेडिट कार्ड से किए गए खर्च को आयकर नियमों के तहत कर्मचारी के लिए टैक्सेबल परक्विजिट (Perquisite) माना जा सकता है. यानी अगर उस कार्ड का इस्तेमाल व्यक्तिगत खर्चों के लिए किया जाता है, तो उस राशि को कर्मचारी की आय में जोड़कर उस पर टैक्स लगाया जा सकता है.

5. PAN एड्रेस प्रूफ के लिए क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट वैलिड रहेगा

पिछले तीन महीनों के अंदर जारी किया गया क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट PAN एप्लीकेशन के लिए वैलिड एड्रेस प्रूफ के तौर पर स्वीकार किया जा सकता है. इससे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत कम कर PAN एप्लीकेशन प्रोसेस आसान हो सकता है.

