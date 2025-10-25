गोल्ड पर लगा ब्रेक, दिवाली के बाद आखिर क्यों सोने की कीमतों में लगातार हो रही है गिरावट?

Gold Price : दिवाली के बाद गोल्ड की कीमतों में 9 हफ्तों की बढ़त का सिलसिला टूट गया है. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, शुक्रवार शाम 5 बजे सोने का हाजिर भाव 0.3% गिरकर 4,113.05 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ था. बता दें, एक सप्ताह में सोना 3.3% लुढ़का है. ऐसा ही चांदी के साथ हुआ है. चांदी भी एक सप्ताह में 6% सस्ती हुई है. पिछले हफ्ते चांदी 54 डॉलर प्रति औंस से ऊपर निकलकर रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गई थी.

सोने की कीमतों में बढ़ोतरी अगस्त में शुरू हुई थी. इस महीने एक समय कीमतें 4,381.52 डॉलर प्रति औंस के आल टाइम हाई पर पहुंच गई थीं, लेकिन 21 अक्टूबर को इसमें भारी गिरावट देखी गई है.

नई दिल्ली में सोने की कीमत

Add Zee News as a Preferred Source

नई दिल्ली में सोने की कीमत शनिवार को ₹1,23,110 प्रति 10 ग्राम है, जबकि मुंबई में ये ₹1,23,320 प्रति 10 ग्राम है. बेंगलुरु में सोने का रेट ₹1,23,420 प्रति 10 ग्राम और कोलकाता में यह ₹1,23,160 प्रति 10 ग्राम है. सोने की कीमत चेन्नई में सबसे ज्यादा है. यहां ₹1,23,680 प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड हो रहा है.

शहर सोने की कीमत (₹/10 ग्राम) नई दिल्ली ₹ 1,23,110 मुंबई ₹ 1,23,320 बेंगलुरु ₹ 1,23,420 कोलकाता ₹ 1,23,160 चेन्नई ₹ 1,23,680

क्यों कम हो रही है कीमत?

मार्केट एनालिस्ट के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डॉलर की मजबूती और वैश्विक स्तर पर व्यापारिक तनाव में कमी का असर सोने की कीमतों पर पड़ा है. इन्वेस्टर अब सोने से मुनाफा निकाल रहे हैं, जिससे दामों में दबाव बना हुआ है. चीन और अमेरिका के बीच व्यापार तनाव कम होने के कारण सोने की डिमांड भी कम हो रही है. जिसके कारण कीमत भी कम होती जा रही है.

सोने की कीमतों में 60% से ज्यादा की ग्रोथ

इस साल यानी 2025 की शुरुआत से लेकर अभी तक सोने की कीमतों में 60% से ज्यादा की ग्रोथ हो चुकी है.