त्योहारी सीजन में 'लूट' नहीं पाएंगी कंपनियां, हवाई किराये पर सख्ती, सरकार ने किया ये बड़ा ऐलान

One Route One Fare : केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सोमवार को हवाई यात्रा में नई पहल की घोषणा की है. इसके तहत चयनित मार्गों पर टिकट की कीमत स्थिर रहेगी और बुकिंग की तारीख पर निर्भर नहीं होगी. इस पहल को ‘Fare Se Fursat’ (फेयर से फुरसत' योजना) नाम दिया गया है और इसे सरकारी क्षेत्रीय एयरलाइन, एलायंस एयर, के माध्यम से लागू किया जाएगा. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किज्जारापु ने इस स्कीम का उद्घाटन किया और कहा कि इसका उद्देश्य यात्रियों को टिकट कीमतों में उतार-चढ़ाव की चिंता से मुक्त करना और देश में उड़ान को आसान बनाना है.

पायलट बेसिस पर लागू हुई स्कीम

मंत्री ने कहा, 'अब हम एक और बड़ा कदम उठा रहे हैं और यात्रियों की प्रमुख चिंता, यानी हवाई किराए का समाधान कर रहे हैं. एलायंस एयर ने 'वन रूट, वन फेयर’ के विचार के साथ साहसिक कदम उठाया है. एलायंस एयर के चेयरमैन अमित कुमार और CEO राजर्षि सेन साथ ही नागरिक उड्डयन सचिव समीर कुमार सिन्हा भी लॉन्च कार्यक्रम में उपस्थित रहे. फ्लेयर-स्टेस स्कीम को 13 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2025 तक पायलट बेसिस पर लागू किया जाएगा.

नायडू ने कहा कि ये पहल UDAN (‘उड़े देश का आम नागरिक’) योजना के मूल सिद्धांतों के मुताबिक है. ये योजना क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देती है और Tier-2 और Tier-3 शहरों को राष्ट्रीय एयरवेज नेटवर्क से जोड़ती है. इसके अलावा, यात्रियों की सुविधा के लिए UDAN Yatri Cafes में ₹10 में चाय, ₹20 में कॉफी और ₹20 में स्नैक्स उपलब्ध होंगे.

भारत में हवाई यात्रा का मार्केट आम तौर पर ऐसा होता है कि टिकट की कीमतें लगातार बदलती रहती हैं. ये कीमतें मांग, मौसम और प्रतिस्पर्धा पर निर्भर करती हैं. कई बार आखिरी समय पर अचानक बढ़े हुए किराए से यात्रियों को परेशानी होती है.