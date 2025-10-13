Advertisement
trendingNow12960511
Hindi Newsबिजनेस

त्योहारी सीजन में 'लूट' नहीं पाएंगी कंपनियां, हवाई किराये पर सख्ती, सरकार ने किया ये बड़ा ऐलान

मंत्री ने कहा, 'अब हम एक और बड़ा कदम उठा रहे हैं और यात्रियों की प्रमुख चिंता, यानी हवाई किराए का समाधान कर रहे हैं. एलायंस एयर ने ‘One Route, One Fare’ के विचार के साथ साहसिक कदम उठाया है.'

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 13, 2025, 11:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

त्योहारी सीजन में 'लूट' नहीं पाएंगी कंपनियां, हवाई किराये पर सख्ती, सरकार ने किया ये बड़ा ऐलान

One Route One Fare : केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सोमवार को हवाई यात्रा में नई पहल की घोषणा की है. इसके तहत चयनित मार्गों पर टिकट की कीमत स्थिर रहेगी और बुकिंग की तारीख पर निर्भर नहीं होगी. इस पहल को ‘Fare Se Fursat’ (फेयर से फुरसत' योजना) नाम दिया गया है और इसे सरकारी क्षेत्रीय एयरलाइन, एलायंस एयर, के माध्यम से लागू किया जाएगा. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किज्जारापु ने इस स्कीम का उद्घाटन किया और कहा कि इसका उद्देश्य यात्रियों को टिकट कीमतों में उतार-चढ़ाव की चिंता से मुक्त करना और देश में उड़ान को आसान बनाना है. 

पायलट बेसिस पर लागू हुई स्कीम 

मंत्री ने कहा, 'अब हम एक और बड़ा कदम उठा रहे हैं और यात्रियों की प्रमुख चिंता, यानी हवाई किराए का समाधान कर रहे हैं. एलायंस एयर ने 'वन रूट, वन फेयर’ के विचार के साथ साहसिक कदम उठाया है. एलायंस एयर के चेयरमैन अमित कुमार और CEO राजर्षि सेन साथ ही नागरिक उड्डयन सचिव समीर कुमार सिन्हा भी लॉन्च कार्यक्रम में उपस्थित रहे. फ्लेयर-स्टेस स्कीम को 13 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2025 तक पायलट बेसिस पर लागू किया जाएगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें : ₹8,990 में विदेश यात्रा! त्योहारों के सीजन में इंडिगो की 'फ्लाइंग कनेक्शंस सेल' शुरू

नायडू ने कहा कि ये पहल UDAN (‘उड़े देश का आम नागरिक’) योजना के मूल सिद्धांतों के मुताबिक है. ये योजना क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देती है और Tier-2 और Tier-3 शहरों को राष्ट्रीय एयरवेज नेटवर्क से जोड़ती है. इसके अलावा, यात्रियों की सुविधा के लिए UDAN Yatri Cafes में ₹10 में चाय, ₹20 में कॉफी और ₹20 में स्नैक्स उपलब्ध होंगे.

भारत में हवाई यात्रा का मार्केट आम तौर पर ऐसा होता है कि टिकट की कीमतें लगातार बदलती रहती हैं. ये कीमतें मांग, मौसम और प्रतिस्पर्धा पर निर्भर करती हैं. कई बार आखिरी समय पर अचानक बढ़े हुए किराए से यात्रियों को परेशानी होती है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

One Route One Fare

Trending news

बॉर्डर पर पंजाब पुलिस-BSF मुस्तैद, कई साजिशों का खुलासा, भारी तादात में हथियार बरामद
Punjab
बॉर्डर पर पंजाब पुलिस-BSF मुस्तैद, कई साजिशों का खुलासा, भारी तादात में हथियार बरामद
ब्रह्मपुत्र पर चीन की हरकत का माकूल जवाब की तैयारी, ड्रैगन को लगेगा तगड़ा 'करंट'
china
ब्रह्मपुत्र पर चीन की हरकत का माकूल जवाब की तैयारी, ड्रैगन को लगेगा तगड़ा 'करंट'
3 दिन के लिए बंद हो गया ये नेशनल हाइवे, 2 मीटर तक धंस गई सड़कें, टेंशन में कारोबारी
national highway
3 दिन के लिए बंद हो गया ये नेशनल हाइवे, 2 मीटर तक धंस गई सड़कें, टेंशन में कारोबारी
Durgapur Gangrape Case: बंगाल अब नहीं रहा सुरक्षित... राज्यपाल का ममता पर बड़ा हमला
West Bengal
Durgapur Gangrape Case: बंगाल अब नहीं रहा सुरक्षित... राज्यपाल का ममता पर बड़ा हमला
सुनिए मैं आपसे बात... MLA को आया 'ड्रीम गर्ल' का कॉल, होने वाला था बड़ा धोखा; फिर...
Maharashtra
सुनिए मैं आपसे बात... MLA को आया 'ड्रीम गर्ल' का कॉल, होने वाला था बड़ा धोखा; फिर...
दीपावली से पहले बड़ा तोहफा, CM मान ने ₹20 हजार प्रति एकड़ मुआवजा देकर रचा इतिहास
Flood Relief Package
दीपावली से पहले बड़ा तोहफा, CM मान ने ₹20 हजार प्रति एकड़ मुआवजा देकर रचा इतिहास
BJP बिना खरीद-फरोख्त के नहीं जीत सकती एक भी सीट... CM उमर फिर बरसे
Jammu and Kashmir Rajya Sabha Elections
BJP बिना खरीद-फरोख्त के नहीं जीत सकती एक भी सीट... CM उमर फिर बरसे
CM ने आरएसएस की शाखाओं पर लगाया बैन, अब बेटा बोला- तालिबान जैसी है संघ की सोच
rss
CM ने आरएसएस की शाखाओं पर लगाया बैन, अब बेटा बोला- तालिबान जैसी है संघ की सोच
डांस फ्लोर पर महिला को आया हार्ट अटैक, गिरते ही दम तोड़ा; देखें मौत का LIVE Video
Viral Video
डांस फ्लोर पर महिला को आया हार्ट अटैक, गिरते ही दम तोड़ा; देखें मौत का LIVE Video
48 घंटे में 'गायब' हो जाएगा मॉनसून, इन राज्यों के लिए आया भारी बारिश का अलर्ट
weather update
48 घंटे में 'गायब' हो जाएगा मॉनसून, इन राज्यों के लिए आया भारी बारिश का अलर्ट