सिर्फ EU नहीं UAE, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड... भारत ने इन 8 देशों के साथ पूरा किया फ्री ट्रेड डील, अरबों का व्यापार

India Free Trade Deal: भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच ऐतिहासिक ट्रेड हो गई है. भारत और यूरोपीय संघ ने 27 जनवरी को मुफ्त व्यापार समझौता साइन कर लिया. इस डील के साथ ही भारत और यूरोपीय संघ के बीच 200 करोड़ लोगों का बड़ा बाजार तैयार हो गया है. इस डील को इसी वित्तीय वर्ष में लागू की जा रही है. इस समझौते के बाद भारत और यूरोपीय संघ के देशों के बीच आयात-निर्यात में आसानी होगी, बिना किसी रुकावट दोनों के बाजार एक दूसरे के लिए उपलब्ध होंगे. दोनों देशों के बीच व्यापार होगा. भारत ने ईयू के साथ डील साइन करने से पहले इस साल 3 और देशों और बीते 6 सालों में 8 देशों के साथ FTA साइन किया है.

भारत ने 6 साल में पूरा किया 8वां ट्रेड डील

भारत ने साल 2021 से लेकर साल 2026 के बीच 8 फ्री ट्रेड डील साइन किया है. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे लेकर ट्वीट भी किया है. भारत ने साल 2021 में सबसे पहले मॉरिशस के साथ फ्री ट्रेड डील साइन किया था. ये अफ्रीका के साथ भारत का पहला ट्रेड डील था. साल 2022 में भारत ने UAE के साथ ट्रेड डील किया. दोनों देशों के बीच वित्त वर्ष 2025 में ट्रेड100 अरब डॉलर के पार पहुंच गया. 27 तारीख को 27 देशों के साथ भारत की 'महाडील', ट्रंप ने टैरिफ से जितना लूटा, उसका 10 गुना ईयू के साथ FTA से कमा लेगा भारत

Add Zee News as a Preferred Source

साल 2022 में भी भारत ने दूसरा एफडीए ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन किया . भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ जीरो टैरिफ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था. साल 2024-25 में भारत ने EFTA TEPA साइन किया. साल 2025 में भारत ने यूनाइडेट किंगडम के साथ फ्री ट्रेड के लिए FTA साइन किया, जिससे भारत का यूके के साथ 99 फीसदी फ्री ट्रेड शुरू हो गया. इसी साल भारत के ताबड़तोड़ डील साइन करते हुए ओमान के साथ मुफ्त व्यापार समझौते को पूरा किया गया. इसी तरह से न्यूजीलैंड के साथ भारत ने सिर्फ 9 महीने में फ्री ट्रेड को पूरा कर लिया. अब भारत ने यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड डील पूरा कर लिया है.