Advertisement
trendingNow13088455
Hindi Newsबिजनेससिर्फ EU नहीं UAE, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड... भारत ने इन 8 देशों के साथ पूरा किया फ्री ट्रेड डील, अरबों का व्यापार

सिर्फ EU नहीं UAE, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड... भारत ने इन 8 देशों के साथ पूरा किया फ्री ट्रेड डील, अरबों का व्यापार

Free Trade Deal: भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच ऐतिहासिक ट्रेड हो गई है. भारत और यूरोपीय संघ ने 27 जनवरी को मुफ्त व्यापार समझौता साइन कर लिया. इस डील के साथ ही भारत और यूरोपीय संघ के बीच 200 करोड़ लोगों का बड़ा बाजार तैयार हो गया है. इस डील को इसी वित्तीय वर्ष में लागू की जा रही है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Jan 27, 2026, 09:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सिर्फ EU नहीं UAE, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड... भारत ने इन 8 देशों के साथ पूरा किया फ्री ट्रेड डील, अरबों का व्यापार

India Free Trade Deal: भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच ऐतिहासिक ट्रेड हो गई है. भारत और यूरोपीय संघ ने 27 जनवरी को मुफ्त व्यापार समझौता साइन कर लिया. इस डील के साथ ही भारत और यूरोपीय संघ के बीच 200 करोड़ लोगों का बड़ा बाजार तैयार हो गया है. इस डील को इसी वित्तीय वर्ष में लागू की जा रही है. इस समझौते के बाद भारत और यूरोपीय संघ के देशों के बीच आयात-निर्यात में आसानी होगी, बिना किसी रुकावट दोनों के बाजार एक दूसरे के लिए उपलब्ध होंगे. दोनों देशों के बीच व्यापार होगा. भारत ने ईयू के साथ डील साइन करने से पहले इस साल 3 और देशों और बीते 6 सालों में 8 देशों के साथ FTA साइन किया है.

भारत ने 6 साल में पूरा किया 8वां ट्रेड डील

भारत ने साल 2021 से लेकर साल 2026 के बीच 8 फ्री ट्रेड डील साइन किया है. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे लेकर ट्वीट भी किया है. भारत ने साल 2021 में सबसे पहले मॉरिशस के साथ फ्री ट्रेड डील साइन किया था. ये अफ्रीका के साथ भारत का पहला ट्रेड डील था.  साल 2022 में भारत ने UAE के साथ ट्रेड डील किया. दोनों देशों के बीच वित्त वर्ष 2025 में ट्रेड100 अरब डॉलर के पार पहुंच गया.  27 तारीख को 27 देशों के साथ भारत की 'महाडील', ट्रंप ने टैरिफ से जितना लूटा, उसका 10 गुना ईयू के साथ FTA से कमा लेगा भारत

Add Zee News as a Preferred Source

 

साल 2022 में भी भारत ने दूसरा एफडीए ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन किया . भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ जीरो टैरिफ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था.  साल 2024-25 में भारत ने EFTA TEPA साइन किया. साल 2025 में भारत ने यूनाइडेट किंगडम के साथ फ्री ट्रेड के लिए FTA साइन किया, जिससे भारत का यूके के साथ 99 फीसदी फ्री ट्रेड शुरू हो गया. इसी साल भारत के ताबड़तोड़ डील साइन करते हुए ओमान के साथ मुफ्त व्यापार समझौते को पूरा किया गया. इसी तरह से न्यूजीलैंड के साथ भारत ने सिर्फ 9 महीने में फ्री ट्रेड को पूरा कर लिया. अब भारत ने यूरोपीय यूनियन  के साथ फ्री ट्रेड डील पूरा कर लिया है. 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

trade deal

Trending news

SIR का नोटिस पाए लोगों की चुनाव आयोग नहीं कर रहा सुनवाई, महुआ मोइत्रा का गंभीर आरोप
West Bengal
SIR का नोटिस पाए लोगों की चुनाव आयोग नहीं कर रहा सुनवाई, महुआ मोइत्रा का गंभीर आरोप
'वे कैसे आ सकते हैं, उनके परिवार में 3 विदेशी हैं..,' हिमंता का गौरव गोगोई पर निशाना
Assam news
'वे कैसे आ सकते हैं, उनके परिवार में 3 विदेशी हैं..,' हिमंता का गौरव गोगोई पर निशाना
राहुल गांधी से नाराजगी या कोई और वजह, कांग्रेस पार्टी बैठक से थरूर ने फिर बनाई दूरी
Shashi Tharoor
राहुल गांधी से नाराजगी या कोई और वजह, कांग्रेस पार्टी बैठक से थरूर ने फिर बनाई दूरी
SYL नहर विवाद पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मांगा समाधान, हरियाणा सीएम के साथ की बैठक
Punjab news
SYL नहर विवाद पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मांगा समाधान, हरियाणा सीएम के साथ की बैठक
भाषण देने पहुंचे सिद्धारमैया के सामने डीके शिवकुमार के लगे नारे, जनता पर भड़के सीएम
Karnataka Goverment
भाषण देने पहुंचे सिद्धारमैया के सामने डीके शिवकुमार के लगे नारे, जनता पर भड़के सीएम
'कानून सबको एक जैसा संरक्षण देने वाला...,' UGC के नए नियम पर एक्सपर्ट की राय
UGC regulations
'कानून सबको एक जैसा संरक्षण देने वाला...,' UGC के नए नियम पर एक्सपर्ट की राय
गणतंत्र दिवस पर राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया, जिससे BJP-कांग्रेस में छिड़ी रार?
Congress vs BJP
गणतंत्र दिवस पर राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया, जिससे BJP-कांग्रेस में छिड़ी रार?
महाराष्ट्र से केरल और... भारत-EU की सुपर-डुपर डील से इन राज्यों की होगी बल्ले-बल्ले
Eu India Trade Deal
महाराष्ट्र से केरल और... भारत-EU की सुपर-डुपर डील से इन राज्यों की होगी बल्ले-बल्ले
तेजाब फेंकने वालों की जब्त होगी संपत्ति? दोषियों के खिलाफ SC का सुझाव
Acid Attack Cases
तेजाब फेंकने वालों की जब्त होगी संपत्ति? दोषियों के खिलाफ SC का सुझाव
अब नहीं सताएगी मुंबई की भीड़...समुद्र के बीच बनेगा 'बाहुबली' एयरपोर्ट, इनकी होगी मौज
Maharahtra
अब नहीं सताएगी मुंबई की भीड़...समुद्र के बीच बनेगा 'बाहुबली' एयरपोर्ट, इनकी होगी मौज