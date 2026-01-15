Amagi Media Labs IPO: ₹1788 करोड़ का आईपीओ, पैसा लगाने का आखिरी मौका; कितना गुना हुआ सब्सक्रिप्शन?

Amagi Media Labs IPO Subscription status: क्लाउड-आधारित ब्रॉडकास्ट और कनेक्टेड टीवी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी Amagi Media Labs Ltd. का आईपीओ 13 जनवरी को खुला था. इस आईपीओ में पैसे लगाने का आखिरी मौका 16 जनवरी 2026 है. 16 जनवरी को इस आईपीओ को सब्सक्राइब करने की आखिरी तारीख है. आज महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव के कारण मार्केट बंद था. अब मार्केट शुक्रवार को खुलेगा, जो इस हफ्ते का आखिरी सत्र भी होगा. Amagi Media Labs आईपीओ के जरिए कुल 1788.62 करोड़ रुपये जुटा रही है. आइए जानते हैं कि अभी तक इस आईपीओ को निवेशकों का क्या रिस्पॉन्स मिला है और कंपनी के शेयरों के अलॉटेमेंट, लिस्टिंग की क्या कुछ संभावित तारीखें हैं.

Amagi Media Labs IPO Subscription Status

Amagi Media Labs IPO को सब्सक्राइब करने के लिए आज का दिन कुछ खास नहीं रहा क्योंकि आज बाजार बंद था. इस वजह से हम इसके सब्सक्रिप्शन के आंकड़े 14 जनवरी यानी दूसरे दिन का ही बता रहे हैं. इसके सब्सक्रिप्शन के आंकड़ों से मालूम होता है कि इसमें पैसे लगाने को लेकर निवेशकों में अधिक उत्साह नहीं है. हालांकि, इस आईपीओ को सब्सक्राइब करने के लिए आखिरी तारीख बची हुई है. रिपोर्ट के अनुसार, Amagi Media Labs IPO को अभी तक 0.13 गुना सब्सक्राइब किया जा सका है. यह आंकड़े 14 जनवरी शाम 6 बजकर 54 मिनट तक के हैं. इनमें Retail category में 0.52 गुना, QIB कैटेगरी में 0.03 गुना और NII category में 0.08 गुना सब्सक्राइब किए गए हैं. अब देखने वाली बात यह होगी कि 16 जनवरी यानी कि इस आईपीओ के बंद होने के आखिरी दिन तक इसे कितना गुना सब्सक्राइब किया जाता है.

Amagi Media Labs IPO Date

Amagi Media Labs IPO 13 जनवरी 2026 को खुला था, जिसे सब्सक्राइब करने की आखिरी तारीख 16 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार है.

Add Zee News as a Preferred Source

Amagi Media Labs IPO Price Band

Amagi Media Labs IPO का प्राइस बैंड 343 रुपये से 361 रुपये तक है.

Amagi Media Labs IPO Lot Size

Amagi Media Labs IPO के एक लॉट में 41 शेयर हैं.

Amagi Media Labs IPO Issue Size

कंपनी Amagi Media Labs IPO के जरिए कुल 1788.62 करोड़ रुपये जुटाएगी. इसमें 816 करोड़ रुपये का फ्रेश इश्यू है और 973 करोड़ रुपये का ऑफर फॉर सेल(OFS) है.

Amagi Media Labs IPO Issue Type

Amagi Media Labs का आईपीओ 4,95,46,221 करोड़ शेयरों का बुक बिल्ड इश्यू है. इसके इश्यू टाइप की बात करें तो यह फ्रेश इश्यू और Offer For Sale दोनों है. यह 2,26,03,878 करोड़ शेयरों का फ्रेश इश्यू और 2,69,42,343 करोड़ शेयरों का ऑफर फॉर सेल है.

Amagi Media Labs IPO Allotment

Amagi Media Labs IPO के शेयरों का संभावित Allotment 19 जनवरी को हो सकता है.हालांकि, यह अभी केवल एक अनुमानित तारीख है.

Amagi Media Labs IPO Credit of Shares

कंपनी के शेयर्स अलॉट होने के बाद आपके डीमेट अकाउंट के पोर्टफोलियो में आते हैं, जिसे हम Credit of Shares कहते हैं. जिनको भी शेयरों का अलॉटमेंट होगा उनके लिए Credit of Shares की संभावित तारीख 20 जनवरी 2026 है.

यह भी पढ़ें- NSE Holidays : आज दिल्ली में बैंक खुले, लेकिन बंद है शेयर बाजार, क्यों नहीं हो रही ट्रेडिंग, जनवरी में कब-कब रहेगी छुट्टी?

Amagi Media Labs IPO Refund

आईपीओ में पैसा लगाने के बाद अगर आपको Amagi Media Labs IPO के शेयर अलॉट नहीं होते हैं तो आपका पैसा 20 जनवरी को ही वापस आपके खाते में आ जाएगा. हालांकि, यह तारीख अभी संभावित ही है.

Amagi Media Labs IPO Listing Date

Amagi Media Labs IPO की संभावित लिस्टिंग डेट 21 जनवरी 2026 है. इस दिन यह कंपनी NSE और BSE पर लिस्ट हो सकती है.

कंपनी के बारे में

अमागी मीडिया लैब्स लिमिटेड (Amagi Media Labs Ltd.) क्लाउड-आधारित ब्रॉडकास्ट और कनेक्टेड टीवी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करती है. इसकी स्थापना साल 2008 में हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है. कंपनी ट्रेडिशनल टीवी और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर कंटेंट क्रिएट, डिस्ट्रीब्यूटर और मोनेटाइजेशन के लिए सभी सेवा प्रदान करती है.

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए. Zee News अपने पाठकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है.