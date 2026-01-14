₹1788 करोड़ के IPO में पैसा लगाने का 16 जनवरी है आखिरी दिन, कितना हुआ सब्सक्रिप्शन? जानें आईपीओ से जुड़ी बड़ी बातें

Mainboard IPO, Amagi Media Labs IPO: नए साल 2026 में कई बड़ी कंपनियों के आईपीओ आने वाले हैं. इन आईपीओ के जरिए कंपनियां मार्केट से करोड़ों रुपये जुटाएंगी. इस बीच इस साल के पहले सबसे बड़े आईपीओ के बारे में हम यहां बात कर रहे हैं. जी हां, सरकारी कंपनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) के आईपीओ (1,071.11 करोड़ रुपये) की तुलना में यह कंपनी अधिक रुपये जुटा रही है. कंपनी का नाम Amagi Media Labs Ltd. है, जो अपने आईपीओ के जरिए कुल 1788.62 करोड़ रुपये जुटाएगी. इसमें 816 करोड़ रुपये का फ्रेश इश्यू है और 973 करोड़ रुपये का ऑफर फॉर सेल(OFS) है. कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करने के लिए आज यानी 14 जनवरी दूसरा दिन है. 13 जनवरी से खुले इस आईपोओ में आप आखिरी तारीख यानी 16 जनवरी तक पैसा लगा सकते हैं.आइए अब जानते हैं कि Amagi Media Labs IPO को लेकर अभी तक निवेशकों का क्या कुछ रिस्पॉन्स रहा है, इसके साथ ही इस आईपीओ से जुड़ी बड़ी और जरूरी बातों को जानेंगे.

Amagi Media Labs IPO Subscription Status

Amagi Media Labs IPO को सब्सक्राइब करने के लिए आज 14 जनवरी को दूसरा दिन है. इस आईपीओ को लेकर निवेशकों में उतना उत्साह नहीं दिख रहा है. यह बातें इसके सब्सक्रिप्शन के आंकड़ों से मालूम होती हैं. हालांकि, इस आईपीओ को सब्सक्राइब करने के लिए आखिरी तारीख में अभी दो दिन का समय बचा है. तब तक क्या हो जाए, पता नहीं. बहरहाल, हम अभी दूसरे दिन की बात कर रहे हैं. रिपोर्ट के अनुसार, Amagi Media Labs IPO को दूसरे दिन केवल 0.13 गुना सब्सक्राइब किया जा सका. यह आंकड़े 14 जनवरी शाम 6 बजकर 14 मिनट तक के हैं. इनमें Retail category में 0.52 गुना, QIB (Ex Anchor) कैटेगरी में 0.03 गुना और NII category में 0.08 गुना सब्सक्राइब किए गए हैं. अब देखने वाली बात यह होगी कि 16 जनवरी यानी कि इस आईपीओ के बंद होने के आखिरी दिन तक कितना गुना सब्सक्रिप्शन बढ़ता है.

Amagi Media Labs IPO Date

Amagi Media Labs का आईपीओ 13 जनवरी 2026 से खुल गया है. इसको सब्सक्राइब करने की आखिरी तारीख 16 जनवरी 2026 है.

Amagi Media Labs IPO Lot Size

Amagi Media Labs IPO के एक लॉट में 41 शेयर हैं.

Amagi Media Labs IPO Price Band

Amagi Media Labs IPO का प्राइस बैंड 343 रुपये से 361 रुपये तक है.

Amagi Media Labs IPO Issue Size

कंपनी Amagi Media Labs IPO के जरिए कुल 1788.62 करोड़ रुपये जुटाएगी. इसमें 816 करोड़ रुपये का फ्रेश इश्यू है और 973 करोड़ रुपये का ऑफर फॉर सेल(OFS) है.

Amagi Media Labs IPO Sale Type

Amagi Media Labs का आईपीओ 4,95,46,221 करोड़ शेयरों का बुक बिल्ड इश्यू है. इसके सेल टाइप की बात करें तो यह फ्रेश इश्यू और Offer For Sale दोनों है. यह 2,26,03,878 करोड़ शेयरों का फ्रेश इश्यू और 2,69,42,343 करोड़ शेयरों का ऑफर फॉर सेल है.

Amagi Media Labs IPO Allotment

Amagi Media Labs IPO के शेयरों का संभावित Allotment 19 जनवरी को हो सकता है.हालांकि, यह अभी केवल एक अनुमानित डेट है.

Amagi Media Labs IPO Credit of Shares

कंपनी के शेयर्स अलॉट होने के बाद आपके डीमेट अकाउंट के पोर्टफोलियो में आते हैं, जिसे हम Credit of Shares कहते हैं. जिनको भी शेयरों का अलॉटमेंट होगा उनके लिए Credit of Shares की संभावित तारीख 20 जनवरी 2026 है.

Amagi Media Labs IPO Refund

आईपीओ में पैसा लगाने के बाद अगर आपको Amagi Media Labs IPO के शेयर अलॉट नहीं होते हैं तो आपका पैसा 20 जनवरी को ही वापस आपके खाते में आ जाएगा. हालांकि, यह तारीख अभी संभावित तारीख ही है.

Amagi Media Labs IPO Listing Date

Amagi Media Labs IPO की संभावित लिस्टिंग डेट 21 जनवरी 2026 है. इस दिन यह कंपनी NSE और BSE पर लिस्ट हो सकती है.

क्या करती है कंपनी?

अमागी मीडिया लैब्स लिमिटेड (Amagi Media Labs Ltd.) क्लाउड-आधारित ब्रॉडकास्ट और कनेक्टेड टीवी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करती है. इसकी स्थापना साल 2008 में हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है. कंपनी ट्रेडिशनल टीवी और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर कंटेंट क्रिएट, डिस्ट्रीब्यूटर और मोनेटाइजेशन के लिए सभी सेवा प्रदान करती है.

