Amagi Media Labs IPO Subscription: आखिरी दिन पैसे लगाने के लिए टूट पड़े निवेशक! कब होगा शेयरों का अलॉटमेंट?

Amagi Media Labs IPO Subscription: आखिरी दिन पैसे लगाने के लिए टूट पड़े निवेशक! कब होगा शेयरों का अलॉटमेंट?

Amagi Media Labs IPO: Amagi Media Labs का IPO 13 जनवरी 2026 को खुला था और इसको सब्सक्राइब करने की आखिरी तारीख 16 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार थी. कंपनी आईपीओ के जरिए कुल 1788.62 करोड़ रुपये जुटा रही है. 

 

Written By  Amit Dubey|Last Updated: Jan 16, 2026, 07:10 PM IST
Amagi Media Labs IPO Subscription: आखिरी दिन पैसे लगाने के लिए टूट पड़े निवेशक! कब होगा शेयरों का अलॉटमेंट?

Amagi Media Labs IPO Subscription Status: Amagi Media Labs Ltd. का आईपीओ 13 जनवरी को खुला था और इसमें पैसे लगाने की आखिरी तारीख 16 जनवरी 2026 यानी आज थी. क्लाउड-आधारित ब्रॉडकास्ट और कनेक्टेड टीवी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी के इस आईपीओ में आखिरी दिन निवेशकों ने जमकर पैसा लगाया. कल तक जिस आईपीओ को केवल  0.13 गुना सब्सक्राइब किया गया था, आज आखिरी दिन उस आईपीओ को 30 गुना से अधिक सब्सक्राइब किया जा चुका है. आईपीओ में पैसे लगाने की तारीख खत्म होने के बाद अब पात्र निवेशोकों की नजर इसके अलॉटमेंट पर है. आइए Amagi Media Labs IPO के अलॉटमेंट समेत जरूरी डिटेल्स को जानते हैं.

Amagi Media Labs IPO Subscription Status 
Amagi Media Labs IPO को सब्सक्राइब करने के लिए शुक्रवार को आखिरी दिन रहा. जिस आईपीओ को 16 जनवरी से पहले केवल 0.13 गुना सब्सक्राइब किया गया था. उसे अब 30.24 गुना सब्सक्राइब किया जा चुका है. ये आंकड़े शुक्रवार शाम 6 बजकर 19 मिनट तक के हैं. इनमें Retail category में 9.54 गुना, QIB कैटेगरी में 33.13 गुना और NII category में 38.26 गुना सब्सक्राइब किए गए हैं.तीन दिन के लिए खुले इस आईपीओ को पहले दिन 0.07 गुना, दूसरे दिन 0.13 गुना और आखिरी दिन 30.24 गुना सब्सक्राइब किया गया है. 

यह भी पढ़ें- Share Market: बड़ा ऐलान, 1 फरवरी रविवार को भी खुलेगा शेयर बाजार; BSE और NSE पर होगी ट्रेडिंग

1788.62 करोड़ रुपये जुटा रही कंपनी
मालूम हो कि मेनबोर्ड का आईपीओ Amagi Media Labs IPO 13 जनवरी 2026 को खुला था और इसको सब्सक्राइब करने की आखिरी तारीख 16 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार थी. कंपनी आईपीओ के जरिए कुल 1788.62 करोड़ रुपये जुटा रही है. इसमें 816 करोड़ रुपये का फ्रेश इश्यू है और 973 करोड़ रुपये का ऑफर फॉर सेल(OFS) है.

Amagi Media Labs IPO Price Band
Amagi Media Labs IPO का प्राइस बैंड 343 रुपये से 361 रुपये तक है. 

Amagi Media Labs IPO Lot Size
Amagi Media Labs IPO के एक लॉट में 41 शेयर हैं. 

Amagi Media Labs IPO Issue Type
Amagi Media Labs का आईपीओ 4,95,46,221 करोड़ शेयरों का बुक बिल्ड इश्यू है. इसके इश्यू टाइप की बात करें तो यह फ्रेश इश्यू और Offer For Sale दोनों है. यह 2,26,03,878 करोड़ शेयरों का फ्रेश इश्यू और 2,69,42,343 करोड़ शेयरों का ऑफर फॉर सेल है. 

यह भी पढ़ें- ट्रंप की खुशामद में जुटा पाकिस्तान, अमेरिकी राष्ट्रपति के हाथों में गिरवी रख दी अपनी तिजोरी; USD1 की क्रिप्टो डील के पीछे क्या है मुनीर की चाल?

Amagi Media Labs IPO Allotment 
Amagi Media Labs IPO के शेयरों का Allotment 19 जनवरी को होने की संभावना है. 

Amagi Media Labs IPO Registrar
Amagi Media Labs IPO का रजिस्ट्रार  MUFG Intime India Pvt.Ltd है. आप अपने शेयरों के अलॉटमेंट की स्थिति रजिस्ट्रार की आधिकारिक साइट के अलावा स्टॉक एक्सचेंज BSE की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं.  

Amagi Media Labs IPO Credit of Shares
कंपनी के शेयर्स अलॉट होने के बाद आपके डीमेट अकाउंट के पोर्टफोलियो में आते हैं, जिसे हम Credit of Shares कहते हैं. जिनको भी शेयरों का अलॉटमेंट होगा उनके लिए Credit of Shares की संभावित तारीख 20 जनवरी 2026 है. 

Amagi Media Labs IPO Refund
आईपीओ में पैसा लगाने के बाद अगर आपको Amagi Media Labs IPO के शेयर अलॉट नहीं होते हैं तो आपका पैसा 20 जनवरी को ही वापस आपके खाते में आ जाएगा. हालांकि, यह तारीख अभी संभावित ही है. 

Amagi Media Labs IPO Listing Date
Amagi Media Labs IPO की संभावित लिस्टिंग डेट 21 जनवरी 2026 है. इस दिन यह कंपनी NSE और BSE पर लिस्ट हो सकती है. 

क्या करती है कंपनी?
अमागी मीडिया लैब्स लिमिटेड (Amagi Media Labs Ltd.) क्लाउड-आधारित ब्रॉडकास्ट और कनेक्टेड टीवी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करती है. इसकी स्थापना साल 2008 में हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है. कंपनी ट्रेडिशनल टीवी और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर कंटेंट क्रिएट, डिस्ट्रीब्यूटर और मोनेटाइजेशन के लिए सभी सेवा प्रदान करती है.

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए. Zee News अपने पाठकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है.

