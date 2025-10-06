दो साल बाद फायदे में लौटी अमन गुप्ता की कंपनी Boat, इतने करोड़ का हुआ मुनाफा

Returns to Profit : वियरेबल्स ब्रैंड बोट की पैरेंट कंपनी ने सोमवार को कहा कि दो साल के घाटे के बाद कंपनी मुनाफे में लौट आई है. पिछले दो वर्षों में घाटा दर्ज करने के बाद वित्त वर्ष 2025 में ₹60 करोड़ मुनाफे में आई है. गुरुग्राम स्थित इस कंपनी ने ₹3,097.8 करोड़ का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू दर्ज किया और नेट मुनाफा ₹64.2 करोड़ रहा है.

सोमवार को कंपनी ने घोषणा की है कि FY25 में कंपनी फिर से मुनाफे में लौट आई है और इसका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ₹60 करोड़ रहा है. इससे पहले FY24 में कंपनी का घाटा ₹79.7 करोड़ और FY23 में ₹129.5 करोड़ था.

कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ₹3,097.8 करोड़ रहा

FY25 में boAt का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ₹3,097.8 करोड़ रहा है. ये फ़ायद ऑडियो में मजबूत प्रदर्शन, वियरेबल्स में रणनीतिक ग्रोथ और नए बिजनेस में अच्छी पकड़ के कारण संभव हुआ. अकेले स्टैंडअलोन आधार पर कंपनी का रेवेन्यू ₹3,089.6 करोड़ और नेट प्रॉफिट ₹64.2 करोड़ रहा है. कंपनी ने अपने टर्नअराउंड का श्रेय कैटेगरी लीडरशिप, प्रोडक्ट इनोवेशन और कॉस्ट कंट्रोल को दिया है.

क्या काम करती है कंपनी?

अमन गुप्ता और समीर मेहता ने 2013 में ये कंपनी बनाई थी. कंपनी इमेजिन मार्केटिंग ऑडियो गियर और स्मार्ट वियरेबल्स से लेकर पर्सनल ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स और मोबाइल एक्सेसरीज बनाती है. इससे पहले साल 2022 में भी बोट ने IPO लाने का प्लान बनाया था, लेकिन अपनी योजना को कैंसिल कर दिया था. boAt ने फिर से अप्रैल 2025 में SEBI में ड्राफ्ट पेपर्स दाखिल किए थे, ताकि अपनी पहली पब्लिक इश्यू के जरिए लगभग ₹2,000 करोड़ जुटा सके. कंपनी को IPO के लिए रेगुलेटर की मंजूरी अगस्त के अंत में मिली है. कंपनी ने ड्राफ्ट पेपर्स कन्फिडेंशियल प्री-फाइलिंग रूट के जरिए दाखिल किए थे.