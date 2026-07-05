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अमरनाथ श्रद्धालुओं को रेलवे का बड़ा तोहफा, जम्मू से श्रीनगर तक स्पेशल ट्रेन शुरू; अब आसान होगा बाबा बर्फानी का सफर

श्रीनगर के मुख्य क्षेत्र प्रबंधक कपिल शर्मा ने बताया कि गर्मियों की छुट्टियों और अमरनाथ यात्रा के दौरान बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने मुख्यालय और रेलवे बोर्ड स्तर पर विशेष मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किए हैं.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 05, 2026, 03:35 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 03:35 PM IST
अमरनाथ श्रद्धालुओं को रेलवे का बड़ा तोहफा, जम्मू से श्रीनगर तक स्पेशल ट्रेन शुरू; अब आसान होगा बाबा बर्फानी का सफर
Image Credit: Social media/X/AI Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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