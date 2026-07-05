/अमरनाथ श्रद्धालुओं को रेलवे का बड़ा तोहफा, जम्मू से श्रीनगर तक स्पेशल ट्रेन शुरू; अब आसान होगा बाबा बर्फानी का सफर

Indian Railways Gift to Amarnath Yatra Pilgrims : अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भारतीय रेलवे ने बड़ी सुविधा देते हुए जम्मू से श्रीनगर के बीच विशेष ट्रेन सेवाओं की शुरुआत की है. इस पहल का उद्देश्य यात्रा के दौरान बढ़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करना और श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और आरामदायक सफर उपलब्ध कराना है.
श्रीनगर के मुख्य क्षेत्र प्रबंधक (Chief Area Manager) कपिल शर्मा ने बताया कि गर्मियों की छुट्टियों और अमरनाथ यात्रा के दौरान बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने मुख्यालय और रेलवे बोर्ड स्तर पर विशेष मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किए हैं. पानी, बिजली, साफ-सफाई, ट्रेनों की समयबद्धता और अन्य सभी व्यवस्थाओं पर लगातार निगरानी रखी जा रही है.
उन्होंने बताया कि अमरनाथ यात्रा के लिए पहले से रजिस्टर्ड श्रद्धालु रेलवे स्टेशन के बाहर ही आधार KYC सत्यापन पूरा कर सकते हैं. इससे स्टेशन पर भीड़ कम होगी और यात्रा प्रक्रिया अधिक तेज और सुगम बनेगी.
कपिल शर्मा के अनुसार, जिन श्रद्धालुओं ने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है. वे पंथा चौक जाकर ऑन-द-स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. वहां से बसों के माध्यम से उन्हें आगे की यात्रा के लिए भेजा जाएगा. यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेनों में भोजन की भी व्यवस्था की गई है.
सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल (RPF), सरकारी रेलवे पुलिस (GRP) और राज्य पुलिस के साथ समन्वय स्थापित किया है. इसके अलावा नागरिक प्रशासन, आईजी स्तर के अधिकारी और वरिष्ठ रेलवे अधिकारी लगातार निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे हैं.
यात्रा कर रहे एक श्रद्धालु ने वंदे भारत एक्सप्रेस में मिले अनुभव की सराहना करते हुए कहा कि पहले यात्रा काफी कठिन होती थी. लेकिन, अब सुविधाओं में सुधार हुआ है. उन्होंने टिकट निरीक्षकों और सुरक्षा कर्मियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके सहयोग से पूरी यात्रा सुरक्षित और अनुशासित रही.
गौरतलब है कि 57 दिनों की अमरनाथ यात्रा आधिकारिक रूप से शुरू हो चुकी है. श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए डिजिटल सर्विलांस तथा RFID ट्रैकिंग सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है. ये पवित्र यात्रा 28 अगस्त को रक्षा बंधन के दिन संपन्न होगी.