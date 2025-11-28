छोटे बिजनेस वालों के लिए खुशखबरी! Amazon-Flipkart बांटेंगे लोन, जानें पूरी डिटेल

Financial Services : अमेजन (Amazon) भारत में छोटे बिजनेस को लोन देने की तैयारी कर रहा है, जबकि वॉलमार्ट की फ्लिपकार्ट (Flipkart) अभी खरीदें, बाद में पे करें (BNPL) प्रोडक्ट्स पर विचार कर रहा है. ये ई-कॉमर्स कंपनियां फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में आगे बढ़कर देश के बैंकों को टक्कर देने की तैयारी में हैं.

क्या है प्लान?

Amazon और Flipkart भारत में फाइनेंशियल सर्विसेज में पैठ बनाना चाहते हैं. नए लोन प्रोडक्ट्स के साथ छोटे बिजनेस और कंज्यूमर्स को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वे ट्रेडिशनल बैंकों को चुनौती देना चाहते हैं. नॉन-बैंक लेंडर Axio को खरीदने के बाद Amazon बड़े शहरों के बाहर डिजिटली एक्टिव मर्चेंट्स के बीच मजबूत डिमांड को देखते हुए छोटे बिजनेस लोन फिर से शुरू करने और कैश-मैनेजमेंट टूल्स देने का प्लान बना रहा है.

Amazon के इमर्जिंग मार्केट्स के पेमेंट्स के वाइस प्रेसिडेंट महेंद्र नेरुरकर ने रॉयटर्स को बताया कि हम भारत में क्रेडिट ग्रोथ बढ़ाने के लिए बहुत संभावनाएं देखते हैं. विशेषकर डिजिटल रूप से जुड़े ग्राहकों और टॉप शहरों के बाहर छोटे व्यवसायों में.

उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी व्यापारियों और छोटे व्यवसायों के लिए कस्टमाइज्ड लेंडिंग प्रपोजिशन डिजाइन करेगी ताकि कैश फ्लो मैनेजमेंट की कैपिसिटी बढ़ सके और कैपिटल का बेहतर उपयोग हो सके.

Flipkart, जिसमें (Walmart की लगभग 80% हिस्सेदारी है) ने मार्च में अपनी नॉन-बैंक लेंडिंग शाखा, फ्लिपकार्ट फाइनेंस को रजिस्टर्ड कराया और अपने बिजनेस प्लान के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अंतिम मंजूरी का इंतजार कर रही है.

कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए पारंपरिक लेंडर्स से मिलने वाले लोन पर ब्याज दर आमतौर पर 12% से 22% के बीच होती है. Flipkart के अनुसार, ये प्रोडक्ट अगले साल से पेश किए जाने की उम्मीद है.

क्रेडिट ब्यूरो CRIF हाई मार्क के डेटा के अनुसार, भारत का कंज्यूमर लोन मार्केट मार्च 2020 में लगभग 80 बिलियन डॉलर से बढ़कर मार्च 2025 तक लगभग 212 बिलियन डॉलर हो गया है, हालांकि हाल के कुछ तिमाहियों में इसमें धीमी ग्रोथ के संकेत मिले हैं. कंज्यूमर लोन में बिना गारंटी वाले पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड और कंज़्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए लोन शामिल हैं.