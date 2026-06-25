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PM मोदी से मुलाकात के बाद अमेजन ने खोला खजाना, भारत आएंगे ₹1220000000000, बनाया बड़ा प्लान

Amazon Investment in India: अमेजन के सीईओ एंडी जेसी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. इस मीटिंग के बाद उन्होंने ऐलान किया कि साल 2030 तक कंपनी भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए 13 अरब डॉलर का निवेश करने वाली है.

Written ByBavita Jha
Published: Jun 25, 2026, 03:43 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 03:44 PM IST
PM मोदी से मुलाकात के बाद अमेजन ने खोला खजाना, भारत आएंगे ₹1220000000000, बनाया बड़ा प्लान
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bavita Jha

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बवीता झा एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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