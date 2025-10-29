Advertisement
trendingNow12979434
Hindi Newsबिजनेस

800 से 1,000 लोग होंगे बेरोजगार, कर्मचारियों पर गिरी अमेजन की गाज! शुरू हुई छंटनी

कर्मचारियों की छंटनी से प्रभावित विभागों में फाइनेंस, मार्केटिंग, HR और टेक शामिल हैं, आगे भी अमेजन अपने ऑपरेशन को सुचारु और अधिक कुशल बनाने के लिए और छंटनी कर सकता है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 29, 2025, 07:49 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

800 से 1,000 लोग होंगे बेरोजगार, कर्मचारियों पर गिरी अमेजन की गाज! शुरू हुई छंटनी

Amazon Layoffs : दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन (Amazon) भारत में 800 से 1,000 कॉर्पोरेट कर्मचारियों की छंटनी करने जा रही है। ये कदम कंपनी की वैश्विक स्तर पर 14,000 नौकरियों की कटौती का हिस्सा है. कंपनी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और लागत में कमी पर ध्यान केंद्रित कर रही है. कर्मचारियों की छंटनी से प्रभावित विभागों में फाइनेंस, मार्केटिंग, HR और टेक शामिल हैं, आगे भी अमेजन अपने ऑपरेशन को सुचारु और अधिक कुशल बनाने के लिए और छंटनी कर सकता है. 

ये छंटनी अमेजन द्वारा मंगलवार को घोषित 30,000 कॉर्पोरेट पदों की वैश्विक स्तर पर की गई बड़ी कटौती का हिस्सा है. इस हफ्ते से शुरू होने वाली नई छंटनी अमेजन के कई विभागों को प्रभावित कर सकती है, जिनमें ह्यूमन रिसोर्सेज (People Experience and Technology), डिवाइसेज और सर्विसेज डिवीजन शामिल हैं. सूत्रों के मुताबिक, प्रभावित टीमों के मैनेजर्स को सोमवार को एक विशेष प्रशिक्षण (training) देने के लिए कहा गया, ताकि वे मंगलवार सुबह से कर्मचारियों को भेजी जाने वाली ईमेल सूचनाओं के बाद उनसे सही तरीके से संवाद (communicate) कर सकें.

यह भी पढ़ें : ₹25,000 वालों की निकल पड़ी! अब मिलेगी ₹72,930 सैलरी, सरकारी कर्मचारियों की मौज

Add Zee News as a Preferred Source

जल्द जारी किया जायेगा मेल!

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में नोटिफिकेशन तीन चरणों में अगले तीन दिनों के दौरान जारी किए जाएंगे. कंपनी के पीपल एक्सपीरियंस एंड टेक्नोलॉजी (PXT) और प्राइम वीडियो ऑपरेशंस टीम के बेंगलुरु स्थित सोर्स ने पुष्टि की है कि उन्हें छंटनी (layoff) से संबंधित ईमेल प्राप्त हुए हैं. 

इस खबर पर संपर्क किए जाने पर अमेजन इंडिया ने भारत में होने वाली छंटनी की सटीक संख्या या प्रभावित टीमों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की. वैश्विक स्तर पर कर्मचारियों की संख्या में कटौती की पुष्टि कंपनी की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बेथ गैलेटी (Beth Galetti) ने मंगलवार को जारी एक कंपनी-व्यापी मेमो में की.

 

 

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

amazon layoffs

Trending news

'CM हिमंता और सिंगापुर पुलिस के बयानों में अंतर...,' जुबीन गर्ग की मौत पर राजनीति
Zubeen Garg
'CM हिमंता और सिंगापुर पुलिस के बयानों में अंतर...,' जुबीन गर्ग की मौत पर राजनीति
न इकरार न इनकार...20 साल बाद 'फिर एक बार नीतीशे कुमार' की माला क्‍यों जप रहा NDA ?
2025 Bihar vidhan sabha chunav
न इकरार न इनकार...20 साल बाद 'फिर एक बार नीतीशे कुमार' की माला क्‍यों जप रहा NDA ?
बरसेंगे आफत के बादल, 3 दिन तक तांडव मचाएगा चक्रवात मोंथा, अब पड़ेगी कड़कड़ाती सर्दी
Weather
बरसेंगे आफत के बादल, 3 दिन तक तांडव मचाएगा चक्रवात मोंथा, अब पड़ेगी कड़कड़ाती सर्दी
कैसे शुरू हुआ था साइक्लोन मोंथा, अब तक कितना नुकसान पहुंचाया, और अब आगे क्या?
cyclone
कैसे शुरू हुआ था साइक्लोन मोंथा, अब तक कितना नुकसान पहुंचाया, और अब आगे क्या?
DNA: बिहार विधानसभा चुनाव में ओसामा के चुनाव प्रचार में योगी बनाम अखिलेश
DNA
DNA: बिहार विधानसभा चुनाव में ओसामा के चुनाव प्रचार में योगी बनाम अखिलेश
4 दिनों का वो ऑपरेशन जिसने बदल दी जम्मू-कश्मीर की किस्मत, कौन थे ब्रिगेडियर राजिंदर?
Kashmir
4 दिनों का वो ऑपरेशन जिसने बदल दी जम्मू-कश्मीर की किस्मत, कौन थे ब्रिगेडियर राजिंदर?
'मेरी मौत के लिए NRC...', बंगाल में शख्स के सुसाइड के बाद ममता का बीजेपी पर निशाना
West Bengal
'मेरी मौत के लिए NRC...', बंगाल में शख्स के सुसाइड के बाद ममता का बीजेपी पर निशाना
'वो असीमित भूख वाला अजगर जो मुंबई के खजाने...', एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर निशाना
Eknath Shinde
'वो असीमित भूख वाला अजगर जो मुंबई के खजाने...', एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर निशाना
PAK-चीन के बढ़ते खतरों के बीच ‘राफेल’ में उड़ान भरेंगी 'महामहिम', देंगी बड़ा संदेश
Indian Air Force
PAK-चीन के बढ़ते खतरों के बीच ‘राफेल’ में उड़ान भरेंगी 'महामहिम', देंगी बड़ा संदेश
'पीडीपी को उमर अब्दुल्ला ने दिया धोखा...', इस बिल को खारिज करने पर भड़के वहीद पारा
Jammu And Kashmir Land regularisation Bill
'पीडीपी को उमर अब्दुल्ला ने दिया धोखा...', इस बिल को खारिज करने पर भड़के वहीद पारा