800 से 1,000 लोग होंगे बेरोजगार, कर्मचारियों पर गिरी अमेजन की गाज! शुरू हुई छंटनी

Amazon Layoffs : दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन (Amazon) भारत में 800 से 1,000 कॉर्पोरेट कर्मचारियों की छंटनी करने जा रही है। ये कदम कंपनी की वैश्विक स्तर पर 14,000 नौकरियों की कटौती का हिस्सा है. कंपनी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और लागत में कमी पर ध्यान केंद्रित कर रही है. कर्मचारियों की छंटनी से प्रभावित विभागों में फाइनेंस, मार्केटिंग, HR और टेक शामिल हैं, आगे भी अमेजन अपने ऑपरेशन को सुचारु और अधिक कुशल बनाने के लिए और छंटनी कर सकता है.

ये छंटनी अमेजन द्वारा मंगलवार को घोषित 30,000 कॉर्पोरेट पदों की वैश्विक स्तर पर की गई बड़ी कटौती का हिस्सा है. इस हफ्ते से शुरू होने वाली नई छंटनी अमेजन के कई विभागों को प्रभावित कर सकती है, जिनमें ह्यूमन रिसोर्सेज (People Experience and Technology), डिवाइसेज और सर्विसेज डिवीजन शामिल हैं. सूत्रों के मुताबिक, प्रभावित टीमों के मैनेजर्स को सोमवार को एक विशेष प्रशिक्षण (training) देने के लिए कहा गया, ताकि वे मंगलवार सुबह से कर्मचारियों को भेजी जाने वाली ईमेल सूचनाओं के बाद उनसे सही तरीके से संवाद (communicate) कर सकें.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में नोटिफिकेशन तीन चरणों में अगले तीन दिनों के दौरान जारी किए जाएंगे. कंपनी के पीपल एक्सपीरियंस एंड टेक्नोलॉजी (PXT) और प्राइम वीडियो ऑपरेशंस टीम के बेंगलुरु स्थित सोर्स ने पुष्टि की है कि उन्हें छंटनी (layoff) से संबंधित ईमेल प्राप्त हुए हैं.

इस खबर पर संपर्क किए जाने पर अमेजन इंडिया ने भारत में होने वाली छंटनी की सटीक संख्या या प्रभावित टीमों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की. वैश्विक स्तर पर कर्मचारियों की संख्या में कटौती की पुष्टि कंपनी की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बेथ गैलेटी (Beth Galetti) ने मंगलवार को जारी एक कंपनी-व्यापी मेमो में की.