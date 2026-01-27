अमेजन में फिर चलेगी छंटनी की कैंची, 16 हजार नौकरियों पर मंडराया संकट; जानिए किन कर्मचारियों पर पड़ेगा असर?

Amazon Fresh Layoffs : वैश्विक संकट के बीच ई-कॉमर्स और क्लाउड की दिग्गज कंपनी Amazon ने बड़ा ऐलान किया है. दुनिया में नौकरियों का संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. इसी बीच अब Amazon एक और बड़े पैमाने पर छंटनी की तैयारी कर रहा है. ई-कॉमर्स और क्लाउड दिग्गज कंपनी 27 जनवरी से लगभग 16,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने वाली है. कंपनी का ये कदम 2026 के मध्य तक लगभग 30,000 पदों को खत्म करने की एक बड़ी योजना का हिस्सा है. अगर ऐसा होता है तो ये कंपनी के तीन दशक के इतिहास में सबसे बड़ी वर्कफोर्स में कटौती होगी.

किस पर पड़ेगा असर?

इस नई छंटनी से भारत में Amazon की टीमों के बीच चिंता बढ़ सकती है. Amazon वेब सर्विसेज (AWS) और Amazon प्राइम सहित प्रमुख बिजनेस यूनिट्स के प्रभावित होने की उम्मीद है. न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी के HR-केंद्रित डिवीजन, पीपल एक्सपीरियंस एंड टेक्नोलॉजी के कर्मचारियों पर भी खतरा मंडरा रहा है. हालांकि, छंटनी का पूरा दायरा अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है.

2022 और 2023 की छंटनी को पीछे छोड़ देगा

अगर योजना के मुताबिक ये छंटनी पूरी होती है. तो ये 2022 और 2023 में Amazon द्वारा की गई लगभग 27,000 नौकरियों की कटौती को पीछे छोड़ देगी. कंपनी में वर्तमान में विश्व स्तर पर लगभग 1.57 मिलियन लोग काम करते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह कटौती मुख्य रूप से इसके व्हाइट-कॉलर कॉर्पोरेट वर्कफोर्स पर केंद्रित है. इसमें लगभग 3,50,000 कर्मचारी हैं. Amazon के अधिकांश कर्मचारी वेयरहाउस और फुलफिलमेंट सेंटर्स में काम करते हैं.

Amazon के CEO ने पहले रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में क्या कहा था?

मुख्य कार्यकारी एंडी जेसी ने पहले कहा था कि रीस्ट्रक्चरिंग वित्तीय दबाव या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कम और संगठन को सरल बनाने के बारे में अधिक है. 2025 की शुरुआत में जेसी ने ये भी संकेत दिया था कि Amazon का कॉर्पोरेट वर्कफोर्स धीरे-धीरे कम होगा क्योंकि कंपनी AI और ऑटोमेशन टूल्स से एफिशिएंसी हासिल करेगी.

अक्टूबर में भी हुई थी छंटनी

अक्टूबर में छंटनी के पिछले दौर में प्रभावित कर्मचारियों को 90 दिनों तक पेरोल पर रखा गया था. वो ट्रांजिशन पीरियड सोमवार यानी 26 जनवरी को खत्म हो गया था जिससे शायद छंटनी के नए दौर का रास्ता साफ हो गया है.