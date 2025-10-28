Amazon Layoff: 30,000 कर्मचारियों को निकालेगी अमेजन, इस दिन से शुरू हो सकती है छंटनी, जानें क्यों लिया गया ये बड़ा फैसला

Amazon Layoff: दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन (Amazon) 30,000 कॉर्पोरेट कर्मचारियों की छंटनी कर सकती है. सूत्रों के मुताबिक, कंपनी अपने खर्चों को कम करने के लिए फिर बड़ी संख्या में कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की योजना बना रही है. ये छंटनी मंगलवार यानी 28 अक्टूबर से शुरू हो सकती है. ये संख्या अमेजन के कुल 15.5 लाख कर्मचारियों का एक बहुत छोटा हिस्सा है, लेकिन कंपनी के लगभग 3.5 लाख कॉर्पोरेट कर्मचारियों में से करीब 10 प्रतिशत के बराबर है.

2022 के बाद सबसे बड़ी छंटनी

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, छंटनी 2022 के अंत में शुरू हुई लगभग 27,000 नौकरियों की कटौती के बाद अमेजन में होने वाली सबसे बड़ी छंटनी होगी. रिपोर्ट के मुताबिक, अमेजन खर्चों में कटौती करने और महामारी के दौरान बढ़ी हुई डिमांड के समय किए गए अतिरिक्त भर्ती (overhiring) की भरपाई करने की दिशा में काम कर रहा है. इस मामले से जुड़े लोगों ने बताया कि कंपनी पिछले दो वर्षों से लगातार अपने कई विभागों- जैसे डिवाइसेज, कम्युनिकेशन, पॉडकास्टिंग और अन्य में कम संख्या में कर्मचारियों की छंटनी कर रही है.

इस हफ्ते से शुरू होने वाली नई छंटनी अमेजन के कई विभागों को प्रभावित कर सकती है, जिनमें ह्यूमन रिसोर्सेज (People Experience and Technology), डिवाइसेज और सर्विसेज डिवीजन शामिल हैं. सूत्रों के मुताबिक, प्रभावित टीमों के मैनेजर्स को सोमवार को एक विशेष प्रशिक्षण (training) देने के लिए कहा गया, ताकि वे मंगलवार सुबह से कर्मचारियों को भेजी जाने वाली ईमेल सूचनाओं के बाद उनसे सही तरीके से संवाद (communicate) कर सकें.