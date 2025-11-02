Advertisement
trendingNow12985130
Hindi Newsबिजनेस

Amazon, Meta, Google में छंटनी का कहर जारी, 1,00,000 से ज्यादा टेक नौकरियां खत्म

अमेरिका के सिलिकॉन वैली से लेकर बेंगलुरु तक टेक सेक्टर में छंटनी का ऐसा दौर चल रहा है कि अब तक 218 से अधिक कंपनियों ने 1 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को निकाल दिया है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 02, 2025, 03:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Amazon, Meta, Google में छंटनी का कहर जारी, 1,00,000 से ज्यादा टेक नौकरियां खत्म

Tech Layoffs :  टेक्नोलॉजी की दुनिया इस साल गहरे संकट से गुजर रही है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और ऑटोमेशन जहां कंपनियों को नई रफ्तार दे रहे हैं वहीं ये हजारों लोगों की नौकरी भी निगल रही है. अमेरिका के सिलिकॉन वैली से लेकर बेंगलुरु तक टेक सेक्टर में छंटनी का ऐसा दौर चल रहा है कि अब तक 218 से अधिक कंपनियों ने 1 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को निकाल दिया है. डेटा प्लेटफॉर्म Layoffs.fyi के मुताबिक, 2025 पिछले कई वर्षों में सबसे बड़े पैमाने की नौकरी कटौती का साल साबित हो रहा है.

Intel और Amazon में सबसे ज्यादा झटका

इस साल की सबसे बड़ी छंटनी अमेरिकी चिपमेकर Intel ने की है. कंपनी ने अपने वैश्विक वर्कफोर्स का करीब 22% यानी 24,000 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया है. अमेरिका, जर्मनी, कोस्टा रिका और पोलैंड में फैले इसके दफ्तरों में छंटनी की ये लहर चली है. Nvidia और AMD जैसे प्रतिद्वंद्वियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच इंटेल अब लागत कम करने और AI-बेस्ड प्रोडक्ट्स पर फोकस बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

Amazon ने भी करीब 14,000 कॉर्पोरेट कर्मचारियों की नौकरियां खत्म कर दी हैं. CEO एंडी जैसी ने कहा कि कंपनी अब 'सबसे बड़े स्टार्टअप' की तरह काम करना चाहती है यानी कम खर्च, ज्यादा इनोवेशन. छंटनी का असर मुख्य रूप से ऑपरेशंस, एचआर और क्लाउड डिवीजन पर पड़ा है.

Microsoft, Google, Meta में भी टीम साइज घटा

माइक्रोसॉफ्ट ने इस साल लगभग 9,000 कर्मचारियों को हटाया है, खासकर अपने सॉफ्टवेयर और प्रोडक्ट डिवीजन से. वहीं, Google और Meta (Facebook की पैरेंट कंपनी) ने अपने एंड्रॉइड, हार्डवेयर और AI यूनिट्स में कटौती की है, ताकि ओवरलैपिंग रोल्स खत्म किए जा सकें और खर्चों पर नियंत्रण रखा जा सके. Oracle ने भी अमेरिका में सैकड़ों कर्मचारियों को निकालते हुए अपनी रणनीति को AI-ड्रिवन क्लाउड सर्विसेज की ओर मोड़ लिया है.

भारतीय IT सेक्टर में भी छंटनी की गूंज

छंटनी की लहर अब भारत तक पहुंच चुकी है. देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने वित्त वर्ष 2025 की जुलाई–सितंबर तिमाही में करीब 20,000 कर्मचारियों की छंटनी की है, जो कंपनी के इतिहास की सबसे बड़ी तिमाही कटौती मानी जा रही है. TCS ने इसकी वजह AI-बेस्ड पुनर्गठन और स्किल गैप बताई है, अन्य आईटी कंपनियां भी नए हायरिंग पर रोक लगा रही हैं, क्योंकि ऑटोमेशन के चलते मिड-लेवल नौकरियों की आवश्यकता घट रही है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

Tech Layoffs 2025

Trending news

'मेरी जमीन, मेरा मंदिर' चिन्ना तिरुपति मंदिर में भगदड़ पर क्या बोले मुख्य पुजारी
andhra pradesh news in hindi
'मेरी जमीन, मेरा मंदिर' चिन्ना तिरुपति मंदिर में भगदड़ पर क्या बोले मुख्य पुजारी
भारत-इजरायल की डील ने उड़ाए पाकिस्तान के तोते, 8,000 करोड़ का आया है खर्च
india israel deal
भारत-इजरायल की डील ने उड़ाए पाकिस्तान के तोते, 8,000 करोड़ का आया है खर्च
मौत के वक्त किस गिल्ट में था औरंगजेब, क्या थे उसके आखिरी शब्द; कम लोगों को पता होगा
Aurangzeb
मौत के वक्त किस गिल्ट में था औरंगजेब, क्या थे उसके आखिरी शब्द; कम लोगों को पता होगा
देश में शुरू होने वाली है R&D क्रांति, पीएम मोदी लॉन्च करेंगे 1 लाख करोड़ की स्कीम
RDI Scheme
देश में शुरू होने वाली है R&D क्रांति, पीएम मोदी लॉन्च करेंगे 1 लाख करोड़ की स्कीम
लाडो लक्ष्मी योजना 96% महिलाओं के साथ धोखा, AAP नेता अनुराग ढांडा ने उठाए सवाल
Lado Lakshmi Yojana
लाडो लक्ष्मी योजना 96% महिलाओं के साथ धोखा, AAP नेता अनुराग ढांडा ने उठाए सवाल
'भारत के खिलाफ आतंकवाद...,' ट्रंप पर भड़के बाबा रामदेव, स्वदेशी अपनाने पर दिया जोर
US Tariff In India
'भारत के खिलाफ आतंकवाद...,' ट्रंप पर भड़के बाबा रामदेव, स्वदेशी अपनाने पर दिया जोर
भगदड़ पर मंदिर बनाने वाले का विवादित बयान, हादसे को बताया 'Act of god'
World News
भगदड़ पर मंदिर बनाने वाले का विवादित बयान, हादसे को बताया 'Act of god'
आज इतिहास रचेगा ISRO: 'बाहुबली' की लॉन्चिंग भारत के लिए क्यों है जरूरी; कैसे रखा गया
ISRO
आज इतिहास रचेगा ISRO: 'बाहुबली' की लॉन्चिंग भारत के लिए क्यों है जरूरी; कैसे रखा गया
चलने लगी हैं ठंडी हवाएं, आंधी-तूफान से बिगड़ेंगे हालात, इन इलाकों में बारिश का अलर्ट
Weather
चलने लगी हैं ठंडी हवाएं, आंधी-तूफान से बिगड़ेंगे हालात, इन इलाकों में बारिश का अलर्ट
60 के हुए शाहरुख खान, बर्थडे विश करने लिए आधी रात से 'मन्नत' के बाहर फैंस का सैलाब
shahrukh khan
60 के हुए शाहरुख खान, बर्थडे विश करने लिए आधी रात से 'मन्नत' के बाहर फैंस का सैलाब