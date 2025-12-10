अमेजन ₹3 लाख करोड़, माइक्रोसॉफ्ट ₹1.57 लाख करोड़, गूगल ने भी खोला खजाना...भारत के लिए ट्रंप से क्यों बेवफाई कर रही अमेरिकी कंपनियां ?

Advertisement
Written By  Bavita Jha |Last Updated: Dec 10, 2025, 07:49 PM IST
US Companies investment In India: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को कुछ खास पसंद नहीं करते हैं. ट्रंप के आने के साथ ही अपनी ये नाराजगी दिखा दी. ट्रंप ने भारत पर बाकी देशों की तुलना में अतिरिक्त टैरिफ लगाया. रूस से तेल खरीदना भी ट्रंप को रास नहीं आया तो उन्होंने भारत पर कुल मिलाकर 50 फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया. भारत के साथ ट्रेड डील रोक दी, भारत की दवाईयों यहां तक के अब तो चावल पर भी टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं. वीजा जो या भारतीयों की नौकरी, ट्रंप ने अपने फैसलों से साफ कर दिया कि वो भारत की तरक्की को कुछ खास पसंद नहीं करते हैं.  भले ही ट्रंप भारत को पसंद न करते हो, लेकिन अमेरिकी कंपनियां खुद को भारत से अलग नहीं कर पा रही है. ट्रंप की नाराजगी के बावजूद अमेरिकी कंपनियों का भारत में लगातार निवेश बढ़ रहा है. चाहे एप्पल हो या गूगल, माइक्रोसॉफ्ट हो या ईकॉमर्स कंपनी अमेजन...भारत में अमेरिकी कंपनियों का निवेश लगातार बढ़ रहा है. 

भारत में निवेश बढ़ा रही अमेरिकी कंपनियां 
 
अमेजन इंडिया ने भारत में बड़ा निवेश करने  का ऐलान किया है, Amazon India ने बुधवार को भारत में साल 2030 तक 35 अरब डॉलर (करीब 3 लाख करोड़ रुपये) से ज्यादा निवेश करने की घोषणा की है. इससे पहले डोनाल्ड ट्रम्प के दबाव के बावजूद Microsoft भारत में 17.5 अरब डॉलर के मेगा इंन्वेस्टमेंट की घोषणा की. ये किसी भी अमेरिकी टेक कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा निवेश है. इससे पहले आईफोन मेकर कंपनी Apple ने भारत में निवेश बढ़ाया. गूगल ने भारत में 1.58 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की घोषणा की. 

भारत पर फिदा अमेरिकी कंपनियां  
 
भारत तेजी से दुनिया के सबसे आकर्षक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) निवेश गंतव्यों में बदल रहा है. इसी बीच दुनिया की तीन दिग्गज ग्लोबल टेक कंपनियों (अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल) ने मिलकर भारत में कुल 67.5 अरब डॉलर (करीब 5.6 लाख करोड़ रुपये) का निवेश करने की घोषणा की है, जो देश के डिजिटल भविष्य को एक नई दिशा देगा.  

क्यों भारत को पसंद करती है अमेरिकी कंपनियां 

भारत की युवा आबादी, सस्ता इंटरनेट और तेजी से बढ़ता डिजिटल इकोसिस्टम देश को एआई आधारित इनोवेशन का बड़ा केंद्र बना रहे हैं. यही वजह है कि अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनियां यहां बड़े पैमाने पर निवेश कर रही हैं. अमेजन ने कहा कि वह वर्ष 2030 तक भारत में 35 अरब डॉलर से अधिक का निवेश करेगी.  यह निवेश कंपनी के तीन मुख्य लक्ष्यों को मजबूत करेगा, जिनमें - एआई आधारित डिजिटलीकरण, निर्यात बढ़ाना और रोजगार सृजन शामिल हैं. अमेजन का कहना है कि इससे एआई क्षमता बढ़ेगी, लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा और देशभर के लाखों छोटे व्यवसायों को मदद मिलेगी.  

माइक्रोसॉफ्ट का मेगा इन्वेस्टमेंट  
 
माइक्रोसॉफ्ट ने भी बड़ा कदम उठाते हुए 2026 से 2029 के बीच 17.5 अरब डॉलर निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है. इस राशि का उपयोग क्लाउड और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने, स्किलिंग कार्यक्रमों का विस्तार करने और देश में सुरक्षित, आधुनिक डिजिटल क्षमताओं को मजबूत करने में किया जाएगा.  यह घोषणा माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद आई है.  प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत का युवा वर्ग इस अवसर का उपयोग कर एआई की शक्ति से दुनिया को बेहतर बनाने वाले इनोवेशन करेगा.  उन्होंने यह भी कहा कि भारत 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी डेवलपर कम्युनिटी बनने की राह पर है. वहीं, सत्य नडेला ने भारत की प्रतिभा और एआई में बढ़ती नेतृत्व क्षमता की सराहना करते हुए कहा, 2030 तक भारत के 5.75 करोड़ डेवलपर्स होने का अनुमान है, जो दुनिया में सबसे बड़ी डेवलपर आबादी होगी.  

गूगल ने खोला खजाना  

गूगल ने भी बड़ा ऐलान किया है। वह विशाखापत्तनम (विजाग) में एक अत्याधुनिक एआई हब बनाने के लिए 15 अरब डॉलर का निवेश करेगी. अदाणी कनेक्स और एयरटेल के साथ साझेदारी में गूगल भारत का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर कैम्पस बनाएगा, जो स्वच्छ ऊर्जा से संचालित होगा और एक अत्याधुनिक समुद्री केबल नेटवर्क से जुड़ा होगा. विशेषज्ञों का मानना है कि यह निवेश भारत के टेक उद्योग को बेंगलुरु और हैदराबाद से आगे बढ़ाकर पूर्वी तट पर भी एक नया ग्लोबल इनोवेशन केंद्र दे सकता है. आईएएनएस

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

