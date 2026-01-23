Amazon Layoff News in Hindi: एआई (AI) के बढ़ते इस्‍तेमाल के बीच कंपन‍ियों की तरफ से छंटनी की जा रही है. प‍िछले द‍िनों देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस (TCS) की तरफ से हजारों कर्मचार‍ियों को बाहर क‍िया गया. अब अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन अगले हफ्ते 30,000 कर्मचारियों की छंटनी का दूसरा दौर शुरू कर सकती है. इसकी वजह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्‍तेमाल बढ़ना है. एक र‍िपोर्ट में इसको लेकर जानकारी सामने आई है.

इस तरह के कर्मचार‍ियों पर पड़ेगा असर!

नए दौर की छंटनी में सबसे ज्यादा अमेजन वेब सर्विसेज (AWUS), एचआर, अमेजन प्राइम वीडियो और रिटेल सेगमेंट में काम करने वाले कर्मचारी प्रभावित हो सकते हैं. इससे पहले अक्टूबर में अमेजन ने 14,000 व्हाइट कॉलर कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है. यह उसके 30,000 कर्मचारियों की छंटनी की योजना का हिस्सा था. रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया कि दूसरे दौर की छंटनी में भी कुछ इतनी ही संख्या में कर्मचार‍ियों को निकाला जा सकता है. कंपनी की तरफ से अभी तक इस रिपोर्ट पर क‍िसी तरह की टिप्पणी नहीं की गई.

छंटनी को AI सॉफ्टवेयर के बढ़ते यूज से जोड़ा

ई-कॉमर्स सेक्‍टर की दिग्गज कंपनी ने एक इंटरनल लेटर में अक्टूबर में हुई छंटनी को एआई सॉफ्टवेयर के बढ़ते यूज से जोड़ा था. च‍िट्टी के अनुसार 'एआई की यह पीढ़ी इंटरनेट के बाद सबसे क्रांतिकारी तकनीक है, और यह कंपनियों को पहले से कहीं ज्‍यादा तेजी से इनोवेशन करने में सक्षम बना रही है.' हालांकि, बाद में अमेजन के सीईओ एंडी जेसी ने कंपनी की तीसरी तिमाही की आय घोषणा के दौरान विश्लेषकों को बताया कि यह कटौती 'वास्तव में वित्तीय कारणों से' या 'एआई-प्रेरित' नहीं थी.

प‍िछले 30 साल के दौरान सबसे बड़ी छंटनी

उन्होंने कहा, 'यह कल्चर का मामला है,' जिसका अर्थ था कि कंपनी में बहुत ज्‍यादा नौकरशाही थी. उन्होंने कहा, 'आपके पास पहले की तुलना में कहीं अधिक लोग हो जाते हैं, और आपके पास कई और लेयर्स बन जाती हैं.' हालांकि, 30000 कर्मचारियों की छंटनी अमेजन के तीन दशक के इतिहास में सबसे बड़ी छंटनी होगी, इससे पहले 2022 में 27,000 कर्मचारियों की छंटनी हुई थी, लेकिन यह अमेजन के 15 लाख कर्मचारियों का एक छोटा सा हिस्सा ही होगा.

रिपोर्ट के अनुसार, प्रभावित कर्मचारी 90 दिनों तक कंपनी के वेतनमान में बने रह सकते हैं, इस दौरान वे आंतरिक रूप से नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं या अन्य रोजगार तलाश सकते हैं. इस हफ्ते दावोस में वर्ल्‍ड इकोनॉम‍िक फोरम की मीट‍िंग में तकनीकी कंपनियों के प्रमुख व्यापार अधिकारियों ने कहा कि एआई आदमी के जर‍िये की जाने वाली नौकरियों की जगह नहीं लेगी, हालांकि, कामों को ऑटोमेट‍िक करके काम करने के तरीके को बदल सकती है.

अक्‍सर पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब (FAQ)

सवाल: अमेजन की तरफ से क‍ितने कर्मचार‍ियों की छंटनी की जा रही है?

जवाब: अमेजन की तरफ से 30000 कर्मचार‍ियों की छंटनी पर काम क‍िया जा रहा है. इसमें पहले कंपनी की तरफ से 14000 कर्मचार‍ियों को बाहर का रास्‍ता द‍िखाया गया था. अब 16000 कर्मचार‍ियों पर तलवार लटक सकती है.

सवाल: अमेजन की तरफ से छंटनी क्‍यों की जा रही है?

जवाब: अमेजन की तरफ से एआई के बढ़ते इस्‍तेमाल को लेकर छंटनी की जा रही है.