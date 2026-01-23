Advertisement
trendingNow13083765
Hindi Newsबिजनेसफ‍िर बड़ी छंटनी की तैयारी में अमेजन, इस बार 16 हजार कर्मचार‍ियों पर लटकी तलवार

फ‍िर बड़ी छंटनी की तैयारी में अमेजन, इस बार 16 हजार कर्मचार‍ियों पर लटकी तलवार

Amazon Job Cut: अमेजन ने एक इंटरनल लेटर में अक्टूबर में हुई छंटनी को एआई सॉफ्टवेयर के बढ़ते यूज से जोड़कर बताया था. च‍िट्ठी के अनुसार 'एआई की यह पीढ़ी इंटरनेट के बाद सबसे क्रांतिकारी तकनीक है, और यह कंपनियों को पहले से कहीं ज्‍यादा तेजी से इनोवेशन करने में सक्षम बना रही है.'

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Jan 23, 2026, 02:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फ‍िर बड़ी छंटनी की तैयारी में अमेजन, इस बार 16 हजार कर्मचार‍ियों पर लटकी तलवार

Amazon Layoff News in Hindi: एआई (AI) के बढ़ते इस्‍तेमाल के बीच कंपन‍ियों की तरफ से छंटनी की जा रही है. प‍िछले द‍िनों देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस (TCS) की तरफ से हजारों कर्मचार‍ियों को बाहर क‍िया गया. अब अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन अगले हफ्ते 30,000 कर्मचारियों की छंटनी का दूसरा दौर शुरू कर सकती है. इसकी वजह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्‍तेमाल बढ़ना है. एक र‍िपोर्ट में इसको लेकर जानकारी सामने आई है.

इस तरह के कर्मचार‍ियों पर पड़ेगा असर!

नए दौर की छंटनी में सबसे ज्यादा अमेजन वेब सर्विसेज (AWUS), एचआर, अमेजन प्राइम वीडियो और रिटेल सेगमेंट में काम करने वाले कर्मचारी प्रभावित हो सकते हैं. इससे पहले अक्टूबर में अमेजन ने 14,000 व्हाइट कॉलर कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है. यह उसके 30,000 कर्मचारियों की छंटनी की योजना का हिस्सा था. रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया कि दूसरे दौर की छंटनी में भी कुछ इतनी ही संख्या में कर्मचार‍ियों को निकाला जा सकता है. कंपनी की तरफ से अभी तक इस रिपोर्ट पर क‍िसी तरह की टिप्पणी नहीं की गई.

Add Zee News as a Preferred Source

छंटनी को AI सॉफ्टवेयर के बढ़ते यूज से जोड़ा
ई-कॉमर्स सेक्‍टर की दिग्गज कंपनी ने एक इंटरनल लेटर में अक्टूबर में हुई छंटनी को एआई सॉफ्टवेयर के बढ़ते यूज से जोड़ा था. च‍िट्टी के अनुसार 'एआई की यह पीढ़ी इंटरनेट के बाद सबसे क्रांतिकारी तकनीक है, और यह कंपनियों को पहले से कहीं ज्‍यादा तेजी से इनोवेशन करने में सक्षम बना रही है.' हालांकि, बाद में अमेजन के सीईओ एंडी जेसी ने कंपनी की तीसरी तिमाही की आय घोषणा के दौरान विश्लेषकों को बताया कि यह कटौती 'वास्तव में वित्तीय कारणों से' या 'एआई-प्रेरित' नहीं थी.

प‍िछले 30 साल के दौरान सबसे बड़ी छंटनी
उन्होंने कहा, 'यह कल्चर का मामला है,' जिसका अर्थ था कि कंपनी में बहुत ज्‍यादा नौकरशाही थी. उन्होंने कहा, 'आपके पास पहले की तुलना में कहीं अधिक लोग हो जाते हैं, और आपके पास कई और लेयर्स बन जाती हैं.' हालांकि, 30000 कर्मचारियों की छंटनी अमेजन के तीन दशक के इतिहास में सबसे बड़ी छंटनी होगी, इससे पहले 2022 में 27,000 कर्मचारियों की छंटनी हुई थी, लेकिन यह अमेजन के 15 लाख कर्मचारियों का एक छोटा सा हिस्सा ही होगा.

रिपोर्ट के अनुसार, प्रभावित कर्मचारी 90 दिनों तक कंपनी के वेतनमान में बने रह सकते हैं, इस दौरान वे आंतरिक रूप से नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं या अन्य रोजगार तलाश सकते हैं. इस हफ्ते दावोस में वर्ल्‍ड इकोनॉम‍िक फोरम की मीट‍िंग में तकनीकी कंपनियों के प्रमुख व्यापार अधिकारियों ने कहा कि एआई आदमी के जर‍िये की जाने वाली नौकरियों की जगह नहीं लेगी, हालांकि, कामों को ऑटोमेट‍िक करके काम करने के तरीके को बदल सकती है.

अक्‍सर पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब (FAQ)

सवाल: अमेजन की तरफ से क‍ितने कर्मचार‍ियों की छंटनी की जा रही है?
जवाब: अमेजन की तरफ से 30000 कर्मचार‍ियों की छंटनी पर काम क‍िया जा रहा है. इसमें पहले कंपनी की तरफ से 14000 कर्मचार‍ियों को बाहर का रास्‍ता द‍िखाया गया था. अब 16000 कर्मचार‍ियों पर तलवार लटक सकती है.

सवाल: अमेजन की तरफ से छंटनी क्‍यों की जा रही है?
जवाब: अमेजन की तरफ से एआई के बढ़ते इस्‍तेमाल को लेकर छंटनी की जा रही है.

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Amazon

Trending news

भारत की बेटियां बोझ नहीं, ब्रांड हैं, कोडिंग से कॉकपिट तक भर रही उड़ान, देखें डेटा
National Girl Child Day 2026
भारत की बेटियां बोझ नहीं, ब्रांड हैं, कोडिंग से कॉकपिट तक भर रही उड़ान, देखें डेटा
नेताजी की जयंती पर 'दीदी' ने छेड़ी अनसुलझे रहस्य की चर्चा, केंद्र से की ये मांग
Subhash chandra bose
नेताजी की जयंती पर 'दीदी' ने छेड़ी अनसुलझे रहस्य की चर्चा, केंद्र से की ये मांग
तलाक दिए बिना कर ली दूसरी शादी…, BJP विधायक हिरन चटर्जी पर पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप
BJP MLA Hiran Chatterjee
तलाक दिए बिना कर ली दूसरी शादी…, BJP विधायक हिरन चटर्जी पर पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप
कांग्रेस की चुनावी बैठक से थरूर ने बनाई दूरी, दीक्षित बोले-'जो काम के हैं, वे आ रहे'
Shashi Tharoor
कांग्रेस की चुनावी बैठक से थरूर ने बनाई दूरी, दीक्षित बोले-'जो काम के हैं, वे आ रहे'
‘मेरे पुराने दोस्त…’ PM मोदी का बस मंच से एक वाक्य और केरल में मच गया सियासी हंगामा!
Kerala
‘मेरे पुराने दोस्त…’ PM मोदी का बस मंच से एक वाक्य और केरल में मच गया सियासी हंगामा!
मिशन साउथ पर पीएम मोदी, तमिलनाडु में करिश्मा करने के लिए भाजपा का प्लान क्या है?
tamilnadu news
मिशन साउथ पर पीएम मोदी, तमिलनाडु में करिश्मा करने के लिए भाजपा का प्लान क्या है?
'बालासाहेब का भरोसा कभी कम नहीं होगा...', राज ठाकरे ने याद किए पुराने दिन
Balasaheb Thackeray 100th Birth Anniversary
'बालासाहेब का भरोसा कभी कम नहीं होगा...', राज ठाकरे ने याद किए पुराने दिन
गोवा नाइट क्‍लब हादसे में लुथरा ब्रदर्स पर ईडी का शिकंजा, 8 ठिकानों पर छापेमारी
Goa Nightclub Fire
गोवा नाइट क्‍लब हादसे में लुथरा ब्रदर्स पर ईडी का शिकंजा, 8 ठिकानों पर छापेमारी
सफेद चादर से लिपटा त्रिकुटा पर्वत, कटरा में रोकी गई माता वैष्णो देवी यात्रा
vaishno devi yatra
सफेद चादर से लिपटा त्रिकुटा पर्वत, कटरा में रोकी गई माता वैष्णो देवी यात्रा
गैंगस्टर रवि पुजारी गिरफ्तार, रेमो डिसूजा से मांगी थी 50 लाख रुपये की फिरौती
Remo Dsouza
गैंगस्टर रवि पुजारी गिरफ्तार, रेमो डिसूजा से मांगी थी 50 लाख रुपये की फिरौती