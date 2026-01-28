Amazon Go Store: द‍िग्‍गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन (Amazon) ने अपने फ‍िज‍िकल स्‍टोर्स को लेकर बड़ा कदम उठाया है. कंपनी की तरफ से सभी Amazon Go और Amazon Fresh स्टोर्स को बंद करने का फैसला क‍िया गया है. यह फैसला अमेजन ने कस्‍टमर के तेजी से बदलते ब‍िहेव‍ियर और बिजनेस मॉडल को देखते हुए लिया गया है. अमेजन की तरफ से अब Whole Foods Market को मजबूत करने के साथ ही ऑनलाइन ग्रॉसरी डिलीवरी पर ज्यादा फोकस क‍िया जा रहा है. यह जानकारी कंपनी के ब्लॉग पोस्ट के जर‍िये सामने आई है.

कंपनी क्‍यों बंद कर रही स्‍टोर?

अमेजन का मानना है क‍ि उसके अमेजन ब्रांडेड फिजिकल ग्रॉसरी स्टोर्स अभी तक ऐसा कोई खास कस्टमर एक्सपीरियंस नहीं बना पाए जो बड़े स्‍केल पर फैल सके और इकोनॉम‍िक रूप से मजबूत हो. इसल‍िए कंपनी की तरफ से यह फैसला क‍िया गया है. इसके बाद उन एर‍िया पर फोकस क‍िया जाएगा, जहां ग्रोथ इससे अच्‍छी हो.

कितने स्टोर पर पड़ेगा असर?

कंपनी के पास मौजूदा समय में 57 Amazon Fresh और 15 Amazon Go स्टोर्स हैं. इनमें से ज्यादातर को 1 फरवरी से बंद क‍िये जाने का फैसला क‍िया गया है. हालांकि, कैलिफोर्निया के कुछ स्‍टोर राज्य के नियमों के कारण 1 फरवरी से कुछ बाद तक खुले रहेंगे. इनमें से कुछ स्‍टोर को Whole Foods Market में बदल दिया जाएगा.

Whole Foods पर अमेजन की नजर क्यों?

साल 2017 में अमेजन ने Whole Foods को खरीदा था. इसके बाद से कंपनी ने इसमें 40% से ज्यादा सेल्स ग्रोथ देखी है और स्‍टोर की संख्‍या बढ़कर 550 से ज्यादा हो गई. अगले कुछ सालों के दौरान 100 से ज्यादा नए Whole Foods स्‍टोर खोलने का प्‍लान है. इसके अलावा कंपनी की तरफ से Whole Foods Daily Shop जैसे स्‍मॉल फॉर्मेट को भी बढ़ाया जा रहा है.

ऑनलाइन डिलीवरी को पसंद कर रहे लोग

कस्‍टमर अब रोजमर्रा की चीजों और फ्रेश फूड को ऑनलाइन ऑर्डर करना पसंद कर रहे हैं. अमेजन की Same-Day ग्रॉसरी डिलीवरी अमेरिका के पांच हजार शहरों और कस्‍बों तक पहुंच गई है. इसमें डेयरी प्रोडक्‍ट और मीट जैसी फ्रेश चीजें भी शाम‍िल हैं. कंपनी की तरफ से बताया गया क‍ि इसको लेकर कस्‍टमर फीडबैक काफी अच्छा है. इसलिए नए साल यानी 2026 में इस सर्विस को ज्‍यादा इलाकों में फैलाया जाएगा.

नई टेक्नोलॉजी और एक्सपेरिमेंट जारी रहेंगे

अमेजन गो (Amazon Go) को साल 2018 में शुरू क‍िया गया था. यहां 'Just Walk Out' टेक्नोलॉजी से कस्‍टमर सामान लेकर बिना बिल चुकाए बाहर निकल जाते थे. इस टेक्‍नोलॉजी को अब 360 से ज्यादा थर्ड-पार्टी प्‍लेस पर इस्तेमाल क‍िया जा रहा है. अमेजन इसे अपने फुलफिलमेंट सेंटर्स में भी बढ़ा रही है, जहां 40 से ज्यादा जगह पर कर्मचारी बिना लाइन में इंतजार किये खाना ले सकते हैं. इसके अलावा अमेजन की तरफ से नया 'सुपरसाइज्ड' स्टोर कॉन्‍सेप्‍ट लाया जा रहा है, जहां कस्‍टमर फ्रेश ग्रॉसरी, घरेलू सामान और जनरल मर्चेंडाइज एक ही छत के नीचे खरीद सकेंगे.