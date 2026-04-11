Ambedkar Jayanti 2026: 14 अप्रैल को क्या-क्या रहेगा बंद? बैंक और शेयर बाजार...जान लें ये जरूरी बात

Ambedkar Jayanti 2026: भारत सरकार ने 14 अप्रैल 2026 (मंगलवार) को अंबेडकर जयंती के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है. ये निर्णय मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन के अधीन जारी नोटिफिकेशन के अनुसार लिया गया है. इस दिन देशभर के सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालयों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में अवकाश रहेगा.

क्या है अंबेडकर जयंती का महत्व?

अंबेडकर जयंती, (जिसे भीम जयंती भी कहा जाता है) हर साल 14 अप्रैल को डॉ BR अंबेडकर की जयंती के रूप में मनाई जाती है. वे भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार, समाज सुधारक और समानता व सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक थे. इस दिन को 'इक्वलिटी डे' के रूप में भी मनाया जाता है.

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14 अप्रैल को बैंक रहेंगे बंद

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अवकाश कैलेंडर के मुताबिक, 14 अप्रैल को देश के अधिकांश राज्यों में बैंक बंद रहेंगे. इस दिन कई क्षेत्रीय त्योहार भी मनाए जाते हैं, जैसे:

महा विषुव संक्रांति

बिसू/बिजू त्योहार

तमिल नववर्ष

बोहाग बिहू

इन अवसरों पर देश के कई शहरों में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहेंगी.

ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं रहेंगी चालू

हालांकि बैंक शाखाएं बंद रहेंगी, लेकिन डिजिटल सेवाएं जारी रहेंगी.

UPI, NEFT, RTGS और इंटरनेट बैंकिंग 24x7 उपलब्ध

ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में कोई रुकावट नहीं

बिल भुगतान, फंड ट्रांसफर और ऑनलाइन शॉपिंग आसानी से की जा सकेगी

शेयर बाजार भी रहेगा बंद

14 अप्रैल को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) सहित सभी सेगमेंट बंद रहेंगे. इसमें शामिल हैं:

इक्विटी

इक्विटी डेरिवेटिव

करेंसी डेरिवेटिव

कमोडिटी डेरिवेटिव

ये अप्रैल 2026 का आखिरी ट्रेडिंग अवकाश होगा.

इस हफ्ते कब-कब बंद रहेंगे बैंक?

15–16 अप्रैल: क्षेत्रीय नववर्ष (कुछ राज्यों में)

20 अप्रैल: बसव जयंती और अक्षय तृतीया (कर्नाटक)

RBI बैंक छुट्टियों को तीन हिस्सों में बांटता है. इसमें;