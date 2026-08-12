/NHAI New Rule: हाईवे पर अब नहीं होगी एम्बुलेंस की देरी! 10 मिनट में पहुंचना जरूरी, वरना लगेगी ₹10 हजार पेनल्टी

NHAI New Rule: राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क हादसों के बाद घायलों को जल्द से जल्द चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने एम्बुलेंस सेवाओं के लिए नए सख्त नियम लागू किए हैं. अब 10 किलोमीटर के दायरे में होने वाले हादसे की सूचना मिलने के बाद एम्बुलेंस को 10 मिनट के भीतर दुर्घटनास्थल पर पहुंचना होगा. हादसे के शिकार व्यक्ति को अलर्ट स्वीकार किए जाने के एक घंटे के भीतर नजदीकी अस्पताल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है.
एम्बुलेंस सेवा में तय समय से देरी होने पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है. अलर्ट स्वीकार करने में एक मिनट से अधिक की देरी पर हर अतिरिक्त मिनट या उसके हिस्से के लिए 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसी तरह, दो मिनट के भीतर एम्बुलेंस के रवाना नहीं होने पर भी 5,000 रुपये प्रति मिनट की दर से जुर्माना लगाया जा सकता है. 10 किलोमीटर के दायरे में दुर्घटनास्थल तक पहुंचने में तय समय से अधिक देरी होने पर 10,000 रुपये प्रति घटना का जुर्माना होगा. वहीं, घायल को एक घंटे के भीतर अस्पताल नहीं पहुंचाने पर भी 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.
NHAI के नए नियमों के अनुसार एम्बुलेंस किसी इमरजेंसी टिकट को अस्वीकार नहीं कर सकेगी. टिकट रिजेक्ट करने पर 10,000 रुपये प्रति घटना का जुर्माना लगाया जाएगा. 10 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित हादसों के लिए प्रतिक्रिया समय दूरी के अनुपात में बढ़ाया जाएगा.
सभी ऑन-रोड एम्बुलेंस को NHAI के इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम केयर से जोड़ना अनिवार्य किया गया है. एम्बुलेंस में AIS-140 मानकों के अनुरूप GPS लगाए गए हैं, जबकि कर्मचारियों को NHAI केयर ऐप से लैस एंड्रॉयड डिवाइस दिए गए हैं. GPS और NHAI केयर डैशबोर्ड के जरिए एम्बुलेंस की लोकेशन और कार्रवाई की रियल टाइम निगरानी की जाएगी. केयर ऐप का इस्तेमाल नहीं करने, GPS उपलब्ध नहीं होने या एम्बुलेंस के डैशबोर्ड पर दिखाई नहीं देने पर 2,500 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लगाया जा सकता है.
निरीक्षण के दौरान यदि किसी एम्बुलेंस में जरूरी उपकरण, दवाएं, ड्राइवर या इमरजेंसी मेडिकल तकनीशियन (EMT) उपलब्ध नहीं पाया गया, तो 10,000 रुपये प्रति निरीक्षण का जुर्माना लगाया जा सकता है. हर एम्बुलेंस को रोजाना कम से कम 5 किलोमीटर का ड्राई रन या मॉक ड्रिल भी करना होगा. हालांकि, अगर उस दिन एम्बुलेंस किसी दुर्घटना में शामिल होकर 5 किलोमीटर से अधिक दूरी तय कर चुकी है, तो ड्राई रन की आवश्यकता नहीं होगी.
NHAI केयर सिस्टम के जरिए जुर्माने की गणना ऑटोमेटिक तरीके से की जाएगी और यह राशि एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइडर या परियोजना रखरखाव एजेंसियों को किए जाने वाले भुगतान से काटी जा सकेगी. हालांकि, एक महीने में लगाए जाने वाले कुल जुर्माने की अधिकतम सीमा 2.5 लाख रुपये तय की गई है. NHAI ने यह भी स्पष्ट किया है कि जरूरत पड़ने पर किसी एम्बुलेंस को अपने प्रोजेक्ट क्षेत्र से बाहर पड़ने वाले नजदीकी राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए हादसे में भी भेजा जा सकता है, यदि उस समय वहां कोई दूसरी एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं है.