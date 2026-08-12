/NHAI New Rule: हाईवे पर अब नहीं होगी एम्बुलेंस की देरी! 10 मिनट में पहुंचना जरूरी, वरना लगेगी ₹10 हजार पेनल्टी

एम्बुलेंस सेवा में तय समय से देरी होने पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है. अलर्ट स्वीकार करने में एक मिनट से अधिक की देरी पर हर अतिरिक्त मिनट या उसके हिस्से के लिए 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसी तरह, दो मिनट के भीतर एम्बुलेंस के रवाना नहीं होने पर भी 5,000 रुपये प्रति मिनट की दर से जुर्माना लगाया जा सकता है. 10 किलोमीटर के दायरे में दुर्घटनास्थल तक पहुंचने में तय समय से अधिक देरी होने पर 10,000 रुपये प्रति घटना का जुर्माना होगा. वहीं, घायल को एक घंटे के भीतर अस्पताल नहीं पहुंचाने पर भी 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.