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NHAI New Rule: हाईवे पर अब नहीं होगी एम्बुलेंस की देरी! 10 मिनट में पहुंचना जरूरी, वरना लगेगी ₹10 हजार पेनल्टी

नए नियमों के तहत इमरजेंसी अलर्ट मिलने के बाद उसे एक मिनट से कम समय में स्वीकार करना होगा और एम्बुलेंस को दो मिनट के भीतर रवाना होना होगा.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 12, 2026, 11:05 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 11:05 PM IST
NHAI New Rule: हाईवे पर अब नहीं होगी एम्बुलेंस की देरी! 10 मिनट में पहुंचना जरूरी, वरना लगेगी ₹10 हजार पेनल्टी
Image Credit: Social media/X

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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