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अमेर‍िका ने ईरान को दी तेल ब‍िक्री करने की इजाजत, ग्‍लोबल मार्केट में नीचे आएंगे क्रूड के रेट?

Crude Oil Price: होर्मुज स्‍ट्रेट में जहाजों की आवाजाही बंद होने से दुन‍ियाभर में क्रूड ऑयल की क‍िल्‍लत बनी हुई है. इसका असर यह हो रहा है क‍ि तेल के दाम र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए हैं. अब अमेर‍िका ने ग्‍लोबल एनर्जी मार्केट को स्‍टेबल रखने के मकसद से समुद्र में फंसे हुए ईरान के तेल जहाजों की ब‍िक्री करने की अनुमत‍ि दी है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Mar 21, 2026, 07:48 AM IST
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अमेर‍िका ने ईरान को दी तेल ब‍िक्री करने की इजाजत, ग्‍लोबल मार्केट में नीचे आएंगे क्रूड के रेट?

Scott Bessent on Crude Oil: इजरायल और ईरान की जंग के बीच दुन‍ियाभर में ऑयल क्राइस‍िस बनी हुई है. इसी का असर है क‍ि क्रूड ऑयल के दाम चढ़कर र‍िकॉर्ड हाई पर पहुंच गए हैं. हालांक‍ि, बाद में अमेर‍िकी प्रशासन के नरम रुख के बाद क्रूड के दाम में नरमी देखी गई. अब तेल की क्राइस‍िस के बीच अमेर‍िका ने एक और चौंकाने वाला फैसला क‍िया है. ट्रंप प्रशासन ने ईरान के उन तेल के जहाजों को अस्थायी रूप से ब‍िक्री की अनुमत‍ि दी है, जो समुद्र में फंसे हुए हैं. इस कदम को उठाने के पीछे अमेर‍िका का मकसद ग्‍लोबल एनर्जी मार्केट को स्‍टेबल रखना है. अमेर‍िका के इस कदम के बाद क्रूड ऑयल के दाम में नरमी आ सकती है.

यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट की तरफ से एक्स (X) पर छूट द‍िये जाने की घोषणा की गई. स्कॉट बेसेंट ने एक्‍स (X) पर अपनी पोस्‍ट में कहा, 'ट्रेजरी ड‍िपार्टमेंट समुद्र में फंसे ईरानी तेल की बिक्री की शॉर्ट टर्म अनुमत‍ि जारी कर रहा है.' उन्होंने इसे 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' बताते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की स्‍ट्रैटजी का ह‍िस्‍सा बताया. इस ऑपरेशन के तहत अमेरिका ईरान के खिलाफ इकोनॉम‍िक और म‍िल‍िट्री प्रेशर बढ़ा रहा है. क्योंकि ईरान को ग्‍लोबल टेररिज्म का सरगना माना जा रहा है. शन‍िवार सुबह ब्रेंट क्रूड का दाम 112.2 डॉलर प्रत‍ि बैरल और WTI क्रूड 98.23 डॉलर प्रत‍ि बैरल के लेवल पर देखा गया.

सस्ती कीमत पर ईरानी तेल का स्‍टॉक कर रहा चीन

बेसेंट ने यह भी कहा क‍ि चीन सस्ती कीमत पर ईरानी तेल का स्‍टॉक कर रहा था. अब फंसे हुए तेल को बाजार में लाने से 140 मिलियन बैरल तेल उपलब्ध होगा. यह दुनियाभर के लिए 10-14 दिन की सप्लाई के बराबर है. उन्‍होंने हल्‍के मूड में कहा, 'हम ईरानी बैरल्स का यूज तेहरान के खिलाफ कर रहे हैं ताक‍ि कीमतें नीचे रहें.' यह कदम ईरान की डिसरप्शन को काउंटर करने के लिए है, जो होर्मुज स्‍ट्रेट में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले कर रहा है.

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नए प्रोडक्‍शन या खरीद की इजाजत नहीं

अमेर‍िका की तरफ से दी गई अनुमति के बारे में साफ करते हुए कहा गया क‍ि इसके तहत वही तेल बिक सकता है जो पहले से समुद्र में ट्रांजिट में है. नए प्रोडक्‍शन या खरीद की इजाजत नहीं है. ईरान की इससे होने वाली कमाई तक पहुंच मुश्किल होगी, क्योंकि अमेरिका 'मैक्सिमम प्रेशर' कैंपेन जारी रखेगा और ईरान को इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम से काटेगा.

ट्रंप प्रशासन की बड़ी एनर्जी स्‍ट्रैटजी

ट्रंप प्रशासन ने अब तक 440 मिलियन बैरल अतिरिक्त तेल बाजार में लाने का काम क‍िया है. अमेरिका का घरेलू तेल और गैस प्रोडक्‍शन र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है. बेसेंट ने कहा कि ट्रंप की प्रो-एनर्जी पॉल‍िसी अमेरिकी एनर्जी स‍िक्‍योर‍िटी को मजबूत कर रही हैं और ईंधन की कीमतें कम कर रही हैं. कोई भी शॉर्ट टर्म डिसरप्शन लंबे समय में अमेरिकियों के लिए फायदेमंद साबित होगा.

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब मिडिल ईस्ट में जंग और तनाव दोनों ही चरम पर हैं. ईरान ने होर्मुज स्‍ट्रेट पर असर डाल रखा है, इससे तेल के दाम 100 डॉलर प्रत‍ि बैरल के भी पार चली गई. अमेरिका और इजरायल की मिलिट्री कार्रवाई के बाद ईरान के कई सैन्य ठिकाने नष्ट हो चुके हैं. ट्रंप प्रशासन का कहना है कि यह कदम बाजार को स्थिर रखते हुए ईरान पर दबाव बनाए रखेगा.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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