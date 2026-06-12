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9 लाख टन LNG और रिकॉर्ड तोड़ LPG; संकट काल में काम आई भारत-अमेरिका की सीक्रेट गैस डील

LPG Crisis: म‍िड‍िल ईस्‍ट में जंग और तनाव बढ़ने के बाद खाड़ी देशों से एलपीजी और एलएनजी का आयात प्रभाव‍ित हुआ तो भारत ने अमेर‍िका से अपना इंतजाम कर ल‍िया है. भारत सरकार आने वाली क‍िसी भी क्राइस‍िस को लेकर पहले से अलर्ट है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 12, 2026, 12:22 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 12:22 PM IST
9 लाख टन LNG और रिकॉर्ड तोड़ LPG; संकट काल में काम आई भारत-अमेरिका की सीक्रेट गैस डील
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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