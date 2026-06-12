Iran War LPG Crisis: ग्लोबल राजनीति और व्यापार के मोर्चे पर बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है. मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और जंग के हालात के बीच अमेरिका अब भारत को एलपीजी (LPG) और एलएनजी (LNG) की सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है. मई 2026 के आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका ने इतिहास में पहली बार खाड़ी देशों को पीछे छोड़ दिया है. वेस्ट एशिया में तनाव के चलते दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्ग होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) में जहाजों की आवाजाही ठप पड़ी है.
भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करने और किसी भी किल्लत से बचने के लिए तेजी से कदम बढ़ा रहा है. भारत ने इसी स्ट्रेटजी के तहत खाड़ी देशों की बजाय अमेरिका से रिकॉर्ड गैस की खरीदारी शुरू कर दी है. भारत अपनी जरूरत का करीब 60 प्रतिशत एलएनजी (LNG) और करीब पूरी एलपीजी (LPG) आयात इसी होर्मुज स्ट्रेट के जरिये करता है. फरवरी के आखिर में शुरू हुए ईरान संकट के बाद इस समुद्री रास्ते से जहाजों का गुजरना बंद हो गया. इस कारण कतर, सऊदी अरब और यूएई (UAE) जैसे सहयोगियों से भारत आने वाले जहाजों की संख्या में भारी गिरावट आई.
मई में सऊदी अरब से एलपीजी (LPG) का आयात 75 प्रतिशत घट गया, वहीं अमेरिका से आने वाली एलपीजी (LPG) में 63 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई. भारत ने मई में अमेरिका से 6.30 लाख टन एलपीजी खरीदी. यह आंकड़ा सभी खाड़ी देशों की कुल सप्लाई से 60 प्रतिशत ज्यादा है. केवल एलपीजी (LPG) ही नहीं अमेरिका ने एलएनजी (LNG) के मामले में भी रिकॉर्ड बनाया है. मई 2026 में अमेरिका से भारत आने वाली एलएनजी (LNG) की खेप तीन गुना बढ़कर 9 लाख टन के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई.
यह भारत की कुल जरूरत का 40 प्रतिशत से भी ज्यादा है. हालांकि, अमेरिका से लंबी दूरी होने के कारण भारत को भारी भाड़ा चुकाना पड़ रहा है. इससे देश का आयात बिल बढ़ गया है. भारत सरकार ने आगे आने वाले किसी भी संकट का अंदाजा लगाते हुए पहले ही अपनी स्ट्रैटजी पर काम शुरू कर दिया है. देश की सरकारी तेल कंपनियों ने अमेरिकी सप्लायर्स के साथ 2026 के लिए 22 लाख टन एलपीजी आयात करने का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट (Structured Contract) साइन कर लिया था.