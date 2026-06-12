भारत अपनी एनर्जी स‍िक्‍योर‍िटी को मजबूत करने और किसी भी किल्लत से बचने के लिए तेजी से कदम बढ़ा रहा है. भारत ने इसी स्ट्रेटजी के तहत खाड़ी देशों की बजाय अमेर‍िका से रिकॉर्ड गैस की खरीदारी शुरू कर दी है. भारत अपनी जरूरत का करीब 60 प्रतिशत एलएनजी (LNG) और करीब पूरी एलपीजी (LPG) आयात इसी होर्मुज स्‍ट्रेट के जर‍िये करता है. फरवरी के आख‍िर में शुरू हुए ईरान संकट के बाद इस समुद्री रास्ते से जहाजों का गुजरना बंद हो गया. इस कारण कतर, सऊदी अरब और यूएई (UAE) जैसे सहयोगियों से भारत आने वाले जहाजों की संख्या में भारी गिरावट आई.