₹1241427499200 में अमेरिका में बिक गया चीन का टिकटॉक, कौन हैं कंपनी के नए मालिक, क्या-क्या होंगे बदलाव ?

Tiktok News Owner: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक डील साइन कर ली है. उन्होंने एक्जीक्यूटिव आर्डर साइन कर लिया है. इस साइन के साथ ही टिकटॉक का अमेरिकी कारोबार अब चीन के हाथों से निकलकर अमेरिका के हाथों में आ गया है.
Trending Photos
Tiktok Owner: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक डील साइन कर ली है. उन्होंने एक्जीक्यूटिव आर्डर साइन कर लिया है. इस साइन के साथ ही टिकटॉक का अमेरिकी कारोबार अब चीन के हाथों से निकलकर अमेरिका के हाथों में आ गया है. 17 अरब डॉलर यानी 12,41,42,74,99,200 रुपये में ये मेगा डील हुई है. इस डील के साथ ही सोशल मीडिया ऐप TikTok के अमेरिकी कारोबार पर अब चीनी कंपनी बाइटडांस का नहीं बल्कि अमेरिका का नियंत्रण होगा और बाइटडांस के पास टिकटॉक की सिर्फ 20 फीसदी हिस्सेदारी रहेगी.
अब अमेरका का हुआ टिकटॉक
चीनी हाथों से निकलकर अमेरिका को मिले इस कारोबार के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसका मालिक कौन होगा ? बता दें कि लंबे विवाद के बाद ट्रंप ने टिकटॉक डील को आखिरी मंजिल तक पहुंचा दिया है. कभी उन्होंने बैन की धमकी दी तो कभी सुरक्षा के लिए खतरा बताकर अमेरिका से बाहर करने की चेतावनी. 17 मिलियन यूजर्स बेस वाले अमेरिकी मार्केट से निकलना टिकटॉक के लिए आसान फैसला नहीं है. इस डील के बाद टिकटॉक के अमेरिकी ऑपरेशन का अधिकार, उससे डेटा की सुरक्षा सब अमेरिकी कंपनियों के हाथ में होगी.
कौन होगा टिकटॉक का नया मालिक
बैन से बचने के लिए चीनी कंपनी टिकटॉक ने अमेरिकी कारोबार का नियंत्रण बेच दिया. रॉयटर्स के मुताबिक टिकटॉक अमेरिका की वैयूएशन 14 अरब डॉलर लगाई गई. ByteDance के हाथों से निकलकर अब Tiktok US का कंट्रोल अमेरिका के निवेशकों के एक समूह के हाथों में होगा. लैरी एलिसन की कंपनी Oracle टिकटॉक यूएस के सिक्योरिटी ऑपरेशन्स को हैंडल करेगी. क्लाउड सर्विस भी इसी कंपनी के पास होगा. एल्गोरिद्म रिकमेंडेशन, सोर्स कोड और कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम नए मालिक को ट्रांसफर कर दिया जाएगा.
किसके पास कितनी हिस्सेदारी
Oracle के अलावा Silver Lake और आबू धाबी की कंपनी MGX के पास इसकी 45 फीसदी हिस्सेदारी होगी. नए मालिकों को सुनिश्चित करना होगा कि टिकटॉक अमेरिका में काम करता रहे, उसका गलत इस्तेमाल न हो. 12 साल की गुमनामी और फिर रील से बना चीन का सबसे रईस, ₹5712595600000 का बैंक बैलेंस पर भारत के अंबानी के सामने फ्लॉप हुए टिकटॉक के मालिक