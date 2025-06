कितनी भी शेखी बघार लें ट्रंप, कट्टी होते ही मस्क ने खोल की पोल, 36,932,266,416,016 डॉलर के कर्ज पर चल रही अमेरिका की इकोनॉमी, क्या होगा दिवालिया ?

USA Debt: अमेरिका खुद को दुनिया का सुपर बॉस समझता है. डोनाल्ड ट्रंप धौंस दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते. अमेरिका की दादागिरी किसी से छिपी नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की यारी टूटने के बाद अब दोनों एक दूसरे की पोल पट्टी खोल रहे हैं. मस्क ने ट्रंप सरकार से अलग होने के बाद उनकी गलतियां गिनाना शुरू कर दिया है. उन्होंने ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल (Big Beautiful Bill) का विरोध करते हुए अमेरिका पर बढ़ते कर्ज का खुलासा किया. मस्क का कहना है कि ट्रंप का यह बिल अमेरिका को आर्थिक रूप से दिवालिया कर सकता है.

अमेरिका पर कितना कर्ज

भले ही मस्क अब बोल रहे हो, लेकिन अमेरिका का कर्ज उसके लिए जंजाल बनता जा रहा है. दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी कर्ज के ऊंचे पहाड़ पर बैठी है. अमेरिका का कर्ज लगातार बढ़ रहा है. पिछले 95 साल में अमेरिका के कर्ज में 2300 गुना बढ़ चुका है. आज वो बढ़कर 36.8 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच चुका है. कर्ज के आंकड़ों की तुलना करें तो ये अमेरिका के जीडीपी का 123 फीसदी हो चुका है. यही रफ्तार रही तो साल 2055 तक यह 220 फीसदी पहुंच सकता है.

कर्ज में डूबा है हर अमेरिकी नागरिक

वॉल स्ट्रीट माव के अकाउंट को कोट करते हुए एलन मस्क से अमेरिकी की पूरी पोल पट्टी खोल दी. उन्होंने एक्स अकाउंट पर कर्ज को पूरा ब्यौरा साझा कर दिया. इसके मुताबिक अमेरिका का कर्ज 36.9 ट्रिलियन डॉलर यानी, करीब 3200 लाख करोड़ रुपए से अधिक पर पहुंच चुका है. इस कर्ज की वजह से अमेरिका के हर नागरिक पर 107,825 डॉलर का कर्ज है. कर्ज से दबा अमेरिका हर साल ब्याज के तौर पर 1.2 ट्रिलियन डॉलर यानी, करीब 103 लाख करोड़ रुपए चुकाता है. अगर यही रफ्तार जारी रही तो अगले 10 सालों में अमेरिका का कर्ज 50-55 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा. ये कर्ज अमेरिका की कुल कमाई का 6.5-7 गुना होगा. अगर अमेरिका अभी भी नहीं संभलता तो वो दिन दूर नहीं जब उसका कर्ज उनके लिए गले की फांस बन जाएगा. उनके पास ब्याज के पैसे भरने के लिए कमाई कम पड़ने लगेगी. कर्ज बढ़ने से ब्याज का खर्चा बढ़ेगा और सरकार के पास बाकी जरूरी चीजों के लिए पैसे नहीं बचेंगे. सरकार के सामने नकदी संकट आने लगेगा.

कैसे कर्जदार बन गया दुनिया का सुपरपावर

कर्जदार बनने का सिंपल फंडा है. कमाई से ज्यादा खर्च. अमेरिका ने भी यही किा. खर्च पूरे करने के लिए कर्ज लेना जारी रखा. हालांकि ये सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि दुनियाभर के देश करते हैं. अमेरिका के मामले में कर्ज का पहाड़ तेजी से बढ़ता चला गया, क्योंकि अमेरिका के पास कमाई के सोर्स कम है. अमेरिका ने जंग और महामंदी से निपटने के लिए जो खर्चा किया उसने कर्ज को और बढ़ा दिया. इसके अलावा अमेरिकी की बूढ़ी होती आबादी उसके कर्ज बढ़ने की एक और वजह है. बूढ़ी जनसंख्या पर अमेरिका का हेल्थ केयर खर्च बढ़ रहा है. वजह उसका टैक्स सिस्टम भी कर्ज के बोझ को बढ़ाने की वजह है. अमेरिका को अपने नागरिकों से इतना टैक्स रिवेन्यू नहीं मिल पाता कि वो अपने खर्चों को पूरा कर सके. कमाई और खर्चों के बिगड़ते हिसाब ने अमेरिका पर कर्ज को बढ़ा दिया.

Interest payments already consume 25% of all government revenue.

If the massive deficit spending continues, there will only be money for interest payments and nothing else! No social security, no medical, no defense … nothing. https://t.co/UKp4HYdKRt

— Elon Musk (@elonmusk) June 4, 2025