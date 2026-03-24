गजब के ब्लफ मास्टर निकले डोनाल्ड ट्रंप, ईरान पर एक ऐलान कर घंटेभर में तिजोरी में भर लिए ₹9,38,44,50,00,00,000

US-Iran War: अमेरिका और ईरान युद्ध के 24वें दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक सीजफायर का ऐलान कर दिया. ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट के जरिए घोषणा की और लिखा कि अगले 5 दिनों तक ईरान पर कोई सैन्य कार्रवाई नहीं करेंगे. हालांकि, वो अपनी बातों पर 24 घंटे भी टिक नहीं पाएं और अगले ही दिन ईरान को फिर से निशाना बनाया. पहले ट्रंप ने 48 घंटे के अल्टीमेटम दिया, फिर मोहलत खत्म होने से पहले 5 दिन के सीजफायर का ऐलान किया और फिर 24 घंटे के भीतर ईरान पर हमला कर दिया. ये पूरी घटना दुनियाभर को हैरान कर रही थी, लेकिन पर्दे के पीछे एक अलग ही कहानी चल रही थी. जिस वक्त ट्रंप ने युद्धविराम का ऐलान किया, उसके महज 56 मिनट के भीतर बाजार में 280 लाख करोड़ रुपये का महा खेल हो गया. घंटेभर से भी कम वक्त में अमेरिकी बाजार ने 1 ट्रिलियन डॉलर की कमाई कर ली. निवेशकों ने 9,38,44,50,00,00,000 रुपये एक घंटे में जोड़ दिए हैं. सिर्फ शेयर बाजार ही नहीं तेल में भी बड़ा खेल हुआ है.

बाजार में 56 मिनट तक चलता रहा खेल

युद्ध की वजह से शेयर बाजार क्रैश हो रहे थे. 23 मार्च 2026 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 7:01 AM में ट्रूथ सोशल पर सीजफायर का ऐलान किया. 7:10 AM बजे S&P 500 इंडेक्स +240 अंक उछला और मार्केटकैप में 2 ट्रिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई. ठीक 27 मिनट बाद ईरान ने ट्रंप के दावों से इनकार करते हुए कहा कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है.

ईरान के इनकार से डूबे 1 ट्रिलियन डॉलर

ईरान की ओर से उनके विदेश मंत्रालय मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने ट्रंप के दावों को खारिज करते हुए इसे फेक न्यूज करार दिया. ईरान के इनकार के बाद 8:00 AM बजे S&P 500 इंडेक्स -120 अंक क्रैश हो गया. इस गिरावट से मार्केटकैप में -$1 ट्रिलियन की चपत लग गई. कुल मिलाकर 56 मिनट में अमेरिकी बाजार में $3ट्रिलियन का खेला हो गया. यानी घंटेभर से भी कम वक्त में अमेरिकी वॉल स्ट्रीट पर 28,13,33,78,45,99,999.97 रुपये का उथल-पुथल हो गया .

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मिनटों में हुआ करोड़ों रुपये की कमाई

अमेरिकी राष्ट्रपति के ऐलान और ईरान के इनकार के बीच अमेरिकी स्टॉक मार्केट में अरबों रुपये घूम गए. का खेल हो गया. जिस तरह से अचानक से ट्रंप ने सीजफायर का ऐलान किया और कुछ घंटों में अपनी बातों से खुद ही पलट गए, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये सब प्रीप्लानिंग थी. ट्रंप ने बड़ा गेम प्लान किया और अपने एक बयान मार्केट में करोड़ों की कमाई कर ली. सिर्फ बाजार ही नहीं कच्चे तेल की कीमतों में भी उठापटक देखने को मिला. जो कच्चा तेल 115-116 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया था, ट्रंप के बयान के बाद गिरकर 100 डॉलर से नीचे आ गया. ईरान की ओर से आरोप भी लगाए गए कि ट्रंप जानबूझकर तेल के दामों में कमी लाने के लिए सीजफायर का ड्रामा कर रहे हैं. 2 ट्रिलियन अप और फिर 1 ट्रिलियन डॉलर डाउन डाने के बाद घंटेभर से भी कम वक्त में मार्केट में 1 ट्रिलियन डॉलर की कमाई हो गई.