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Hindi Newsबिजनेसईरान को बर्बाद करके ही दम लेगा अमेर‍िका? शैडो ऑयल इकोनॉमी पर लगाया बैन; कारोबारियों को सख्त चेतावनी

ईरान को बर्बाद करके ही दम लेगा अमेर‍िका? शैडो ऑयल इकोनॉमी पर लगाया बैन; कारोबारियों को सख्त चेतावनी

Crude Oil Sale Ban: अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने बयान जारी कर बताया क‍ि ये कदम उनके 'आर्थिक रोष' अभियान का हिस्सा हैं. अमेर‍िका की तरफ से उठाए जा रहे इन कदम का मकसद ईरान पर चौतरफा दबाव बढ़ाना है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: May 29, 2026, 10:18 AM IST
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US Iran War Update: ग्‍लोबल राजनीति और आर्थिक मोर्चे से बड़ी खबर सामने आ रही है. सीजफायर के बीच अमेरिका ने ईरान की 'शैडो ऑयल इकोनॉमी' (Shadow Oil Economy) को तबाह करने के इरादे से बैन को और बढ़ाने का ऐलान क‍िया है. अमेर‍िका के इस कदम के बाद ईरान की इकोनॉमी पूरी तरह टूट जाएगी. वाश‍िंगटन ने ईरान पर आरोप लगाया क‍ि वो अवैध तेल की बिक्री से मिलने वाले पैसे का यूज इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC), अपने क्षेत्रीय प्रॉक्सी संगठनों और वेस्‍ट एश‍िया में ह‍िंसक सैन्‍य गतिविधियों को बढ़ावा देने के ल‍िए कर रहा है. अमेरिका की तरफ से उठाए गए इस कदम के बाद इंटरनेशनल मार्केट में हलचल तेल हो गई है. इससे क्रूड के दाम में एक बार फ‍िर से आग लग सकती है.

अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने पूरे मामले पर आधिकारिक बयान जारी कर कहा क‍ि ये कदम वाश‍िंगटन के 'इकोनॉमिक फ्युरी' यानी 'आर्थिक रोष' अभियान का हिस्सा हैं. इनका मकसद ईरान पर चौतरफा दबाव बढ़ाना है. उन्होंने 'एक्स' (X) पर एक पोस्ट के जरिये साफ शब्दों में चेतावनी दी क‍ि अमेरिका इस आर्थिक अभियान के तहत ईरान के अवैध तेल टैंकरों का बेड़ा और उसके शैडो ऑयल नेटवर्क को निशाना बना रहा है. इन बैन का मकसद ईरान की उस अरबों डॉलर की कमाई को रोकना है, जिससे आईआरजीसी (IRGC), उसकी प्रॉक्सी आर्मी और अमेरिकी सहयोगियों पर होने वाले हमलों को फंडिंग मिलती है.

ईरान के सभी इनकम सोर्स को काटना मकसद

अमेरिकी व‍िदेश मंत्रालय के अनुसार इस कार्रवाई का मकसद ईरान के उन सभी इनकम सोर्स को काटना है, जो उसकी आक्रामकता और आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं. इस बार अमेरिका ने उन कंपनियों और समुद्री जहाजों को निशाना बनाया है जो ईरान की शैडो ऑयल इकोनॉमी की रीढ़ माने जाते हैं. इसके तहत सीधे तौर पर आईआरजीसी (IRGC) और ईरान के सैन्‍य तंत्र की फाइनेंश‍ियल लाइफ लाइन पर चोट की गई है. कार्रवाई के तहत अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने आठ कंपनियों को बैन वाली ल‍िस्‍ट में डाला है.

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आठ जहाजों को बैन क‍िया गया

ईरानी पेट्रोकेमिकल प्रोडक्‍ट के ट्रांसपोर्टेशन में लगे आठ जहाजों को भी 'ब्लॉक की गई प्रॉपर्टी' के रूप में मार्क क‍िया गया है. कार्रवाई में अमेरिकी विदेश मंत्रालय के साथ वहां के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने भी बड़ा एक्शन लिया है. अमेर‍िकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट की तरफ से हांगकांग स्थित बड़े तेल बिक्री नेटवर्क पर बैन लगाया गया है. इस नेटवर्क पर आरोप है कि इसने अरबों डॉलर के करोड़ों बैरल ईरानी तेल को इंटरनेशनल मार्केट में इधर से उधर भेजने का काम किया है.

अमेर‍िका ने सख्‍त लहजे में दी चेतावनी

हांगकांग की शेल कंपनियों ने ईरानी तेल के स्‍टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और बिक्री को आसान बनाया है. इससे सीधे तौर पर आईआरजीसी और ईरान के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ को पैसा पहुंच रहा था. अमेरिकी प्रशासन ने नेटवर्क को म‍िड‍िल ईस्‍ट में अस्‍थ‍िरता फैलाने वाली गतिविधियों के लिए रेवेन्‍यू जुटाने वाला अहम जरिया बताया है. वाश‍िंगटन की तरफ से दुनियाभर की कंपनियों और तेल कारोबारियों को सख्त लहजे में चेतावनी जारी की गई है.

पूरी तरह ठप हो सकता है ग्‍लोबल ब‍िजनेस

अमेरिकी प्रशासन ने साफ क‍िया क‍ि वह अपने पड़ोसियों और अपने ही लोगों पर हमला करने की ईरानी सरकार की कैप‍िस‍िटी को फंड करने वाले किसी भी शख्‍स या कंपनी के खिलाफ कहीं भी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा. अमेरिका ने दोटूक कहा कि दुनिया का कोई भी व्यापारिक संस्थान यद‍ि ईरान के अवैध तेल व्यापार में सहयोग करता है या ईरानी एनर्जी प्रोडक्‍ट का लेनदेन करता है तो उसे अमेरिकी बैन के बेहद गंभीर और विनाशकारी र‍िस्‍क का सामना करना पड़ेगा. इससे उनका ग्‍लोबल ब‍िजनेस पूरी तरह ठप हो सकता है.

125 करोड़ रुपये के इनाम का ऐलान

आर्थिक घेराबंदी के बीच अमेरिका ने 'रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस' (RFJ) प्रोग्राम का भी बड़ा ऐलान किया है. इस प्रोग्राम के तहत उस शख्‍स या संस्था को 15 मिलियन यूएस डॉलर (करीब 125 करोड़ रुपये) तक का इनाम देने की घोषणा की गई है, जो आईआरजीसी (IRGC) और उसकी विदेशी ब्रांच, जैसे 'आईआरजीसी-कुड्स फोर्स' के फाइनेंश‍ियल नेटवर्क को ध्वस्त करने में सटीक जानकारी देगा.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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