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Hindi Newsबिजनेसहोर्मुज की नाकेबंदी के बाद US का बड़ा कदम, चीन की बड़ी रिफाइनरी पर लगाई पाबंदी; 40 शिपिंग कंपनियों पर भी श‍िकंजा

होर्मुज की नाकेबंदी के बाद US का बड़ा कदम, चीन की बड़ी रिफाइनरी पर लगाई पाबंदी; 40 शिपिंग कंपनियों पर भी श‍िकंजा

America Iran War: अमेर‍िका और ईरान के बीच चल रही जंग का असर दुन‍ियाभर के दूसरे देशों पर भी देखने को म‍िल रहा है. आर्थ‍िक रूप से ईरान की कमर तोड़ने के मकसद से अब अमेर‍िका ने चीन की बड़ी र‍िफाइनरी पर ईरान से तेल खरीद को लेकर पाबंदी लगाई है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Apr 25, 2026, 08:10 AM IST
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US Sanctions On China Refinery: लगता है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने ईरान के तेल व्‍यापार को 'बर्बाद' करने की कसम खा रखी है. होर्मुज स्‍ट्रेट की नाकेबंदी के बाद अमेर‍िका ने एक और बड़ा कदम उठाया है. अमेरिका की तरफ से इस बार चीन की बड़ी ऑयल रिफाइनरी और 40 शिपिंग कंपनियों व टैंकरों पर बैन लगा द‍िया है. ये सभी ईरानी तेल खरीदने और उसे दुनियाभर में पहुंचाने का काम करते थे. ट्रंप प्रशासन की तरफ से उठाया गया यह कदम उस धमकी का ह‍िस्‍सा है, जिसमें कहा गया था कि जो देश या कंपनी ईरान के साथ तेल से जुड़ा कारोबार करेगी उस पर बैन लगाया जाएगा. अमेरिका का मकसद ईरान के सबसे बड़े इनकम सोर्स 'तेल निर्यात' को बंद करना है.

नई सैंक्‍शन ल‍िस्‍ट में चीन की हेंगली पेट्रोकेमिकल की डालियान पोर्ट वाली रिफाइनरी को शाम‍िल क‍िया गया है. यह चीन की बड़ी र‍िफाइनरी है, जो रोजाना करीब 4 लाख बैरल क्रूड ऑयल प्रोसेस करती है. ट्रेजरी ड‍िपार्टमेंट का कहना है कि साल 2023 से हेंगली ईरानी क्रूड ऑयल खरीद रही थी. इससे ईरानी आर्मी को सैकड़ों मिलियन डॉलर की कमाई हुई. फरवरी 2025 में एक इंटरनेशनल ग्रुप ने भी कहा था क‍ि हेंगली ईरानी तेल खरीदने वाली चीनी कंपनियों में शामिल है. ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा, 'हम ईरान के उन जहाजों, ब्रोकर और खरीदारों के नेटवर्क को तोड़ते रहेंगे, ज‍िनके जर‍िये वो अपना तेल दुनियाभर में भेजने के ल‍िए निर्भर है.'

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होर्मुज स्‍ट्रेट पर अमेर‍िका की नाकेबंदी

इसी महीने अमेरिका ने फारस की खाड़ी के अहम रास्ते स्‍ट्रेट ऑफ होर्मुज पर फ‍िज‍िकल ब्लॉकेड लगा दिया है. यह समुद्री रास्‍ता दुनिया की एनर्जी सप्‍लाई के ल‍िए बहुत जरूरी है. इस समुद्री रास्‍ते के जर‍िये दुन‍ियाभर की एनर्जी सप्‍लाई की 20% जरूरत पूरी होती है. अभी म‍िड‍िल ईस्‍ट में तनाव और जंग के हालात हैं, जिससे तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हो रही है. इसका असर यह हो रहा है क‍ि दुनियाभर में तेल क कीमत आसमान छू रही हैं.

ट्रंप-शी जिनपिंग की मुलाकात से पहले बड़ा फैसला

अमेर‍िका की तरफ से चीन की बड़ी ऑयल र‍िफाइनरी पर बैन ऐसे समय में लगाया गया है जब कुछ हफ्ते बाद डोनाल्‍ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात चीन में होनी है. कई जानकार इसे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ाने वाला कदम मान रहे हैं. ट्रेजरी ड‍िपार्टमेंट की तरफ से चीन, हांगकांग, यूएई और ओमान के वित्तीय संस्थानों को भेजे गए चेतावनी पत्र में कहा गया था क‍ि यद‍ि ये ईरानी गतिविधियों को अपने यहां से गुजरने देते हैं तो उन पर भी सेकेंडरी सैंक्शन लगाए जा सकते हैं.

तेल की कीमत पर असर

दुनियाभर में एनर्जी ट्रेड में पूरी तरह उथल-पुथल मची हुई है. फारस की खाड़ी के आसपास जंग की वजह से तेल-गैस की सप्लाई बाध‍ित हो रही है और इसका असर कीमत पर देखा जा रहा है. ट्रेजरी ड‍िपार्टमेंट ने तेल की बढ़ती कीमत के असर को कम करने के लिए कुछ राहत दी है. रूस के तेल पर अस्थायी छूट दी गई है और समुद्र में पहले से मौजूद ईरानी तेल पर भी छूट दी गई है.

यह भी पढ़ें: देश में अमीरों की बाढ़! 5 साल में 63% बढ़ी अल्ट्रा रिच आबादी, छठे नंबर पर भारत

अहम क्‍यों है यह फैसला?

अमेरिका का मानना है कि ईरान तेल से मिले पैसे का इस्तेमाल म‍िड‍िल ईस्‍ट में अस्थिरता फैलाने और अपने परमाणु कार्यक्रम के लिए कर रहा है. ट्रंप प्रशासन की तरफ से ईरान की कमाई को पूरी तरह रोकने पर जोर द‍िया जा रहा है. हालांकि, कुछ जानकारों का कहना है क‍ि केवल रिफाइनरी और जहाजों पर सैंक्‍शन से ईरानी तेल व्यापार पूरी तरह नहीं रुकेगा. असली असर तब होगा जब चीनी बैंकों पर भी सख्ती की जाए. फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है. तेल के दाम पहले ही र‍िकॉर्ड लेवल पर चल रहे हैं, आने वाले समय में क्‍या होता है यह ट्रंप-ईरान और अमेरिका-चीन के संबंधों पर निर्भर करेगा. 

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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