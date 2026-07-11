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अमेर‍िका-ईरान के बीच तनाव, भारत पर 500% टैर‍िफ का खतरा! रूस पर फ‍िर सख्‍ती करने की तैयारी

US Tariff Push: अमेरिका के चार द‍िग्‍गज सीनेटरों ने ट्रंप प्रशासन के साथ ऐसे कानून को आगे बढ़ाने का करार क‍िया है, जो रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर कड़े प्रत‍िबंध लगाने की पैरवी करता है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 11, 2026, 12:07 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 12:07 PM IST
अमेर‍िका-ईरान के बीच तनाव, भारत पर 500% टैर‍िफ का खतरा! रूस पर फ‍िर सख्‍ती करने की तैयारी
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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