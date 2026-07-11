America Iran Tension: ग्‍लोबल लेवल पर क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमत के बीच भारत की मुश्किल फिर से बढ़ सकती है. अमेरिका और ईरान के बीच फ‍िर से जंग के हालात बनने और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीजफायर खत्‍म क‍िये जाने का ऐलान करने के बाद तेल बाजार में उबाल है. इस बीच, अमेरिका के चार द‍िग्‍गज सीनेटरों ने ट्रंप प्रशासन के साथ ऐसे कानून को आगे बढ़ाने का करार क‍िया है, जो रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर सख्‍त प्रतिबंध लगाने की पैरवी करता है. इस कानून के तहत रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500 प्रत‍िशत तक का टैर‍िफ लगाए जाने का प्रावधान है. इसके बाद अब यह चर्चा है क‍ि भारत को अमेर‍िका को न‍िर्यात क‍िये जाने वाले सामान पर 500 फीसदी टैर‍िफ का सामना करना पड़ सकता है. नए कानून का मकसद रूस से तेल और नेचुरल गैस खरीदने वाले देशों को निशाना बनाकर मॉस्को पर दबाव बढ़ाना है.