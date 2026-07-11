America Iran Tension: ग्लोबल लेवल पर क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमत के बीच भारत की मुश्किल फिर से बढ़ सकती है. अमेरिका और ईरान के बीच फिर से जंग के हालात बनने और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीजफायर खत्म किये जाने का ऐलान करने के बाद तेल बाजार में उबाल है. इस बीच, अमेरिका के चार दिग्गज सीनेटरों ने ट्रंप प्रशासन के साथ ऐसे कानून को आगे बढ़ाने का करार किया है, जो रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर सख्त प्रतिबंध लगाने की पैरवी करता है. इस कानून के तहत रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500 प्रतिशत तक का टैरिफ लगाए जाने का प्रावधान है. इसके बाद अब यह चर्चा है कि भारत को अमेरिका को निर्यात किये जाने वाले सामान पर 500 फीसदी टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है. नए कानून का मकसद रूस से तेल और नेचुरल गैस खरीदने वाले देशों को निशाना बनाकर मॉस्को पर दबाव बढ़ाना है.
रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम और रोजर विकर, डेमोक्रेटिक सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंटथल और जीन शाहीन ने कहा कि वे प्रतिबंध से जुड़े कानून को आगे बढ़ाने के लिए ट्रंप प्रशासन के साथ एग्रीमेंट पर पहुंच गए हैं. चारों सीनेटरों ने संयुक्त बयान जारी कर कहा, 'हमें यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि रूसी बैन से जुड़े कानून को आगे बढ़ाने के लिए ट्रंप प्रशासन के साथ तालमेल हो गया है. हम इससे खुश हैं और जल्द इस कानून को पेश करेंगे. उन्होंने कहा, रूस लगातार नागरिकों पर हमले कर रहा है. इसलिए अमेरिकी संसद और सरकार को मिलकर ऐसे कदम उठाने होंगे, जिससे रूसी तेल-गैस खरीदने वाले देशों को भारी कीमत चुकानी पड़े.
चारों सीनेटर 'सेंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025' के सबसे बड़े सपोर्टर हैं. प्रस्तावित कानून का मकसद ऐसे देशों से आने वाले सामान और उनकी सर्विस पर भारी अमेरिकी टैरिफ लगाना है, जो रूस से क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, यूरेनियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं. बिल के मूल मसौदे में रूस से क्रूड ऑयल खरीदने वाले देशों पर 500 प्रतिशत तक का यूएस टैरिफ लगाने का प्रावधान था. इसे सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंटथल ने कड़ा रुख बताया था. हालांकि, इस कानून अमेरिकी राष्ट्रपति को यह अधिकार भी दिया गया है कि यदि अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के हित में जरूरी हो तो वह किसी देश को 180 दिन की छूट दे सकते हैं.
अमेरिकी मीडिया के अनुसार, अब इस बिल में कुछ संशोधन कर टैरिफ से जुड़े नियमों को कुछ नरम किया गया है. कानून के समर्थकों ने खासतौर से भारत का नाम लेकर चेतावनी दी है. जून 2025 में सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने एक्स (X) पर लिखा था, 'चीन और भारत के लिए: यदि आप पुतिन की युद्ध मशीन को सहारा देना जारी रखेंगे तो इसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे.' दरअसल, अमेरिका-ईरान जंग के बाद अमेरिकी ट्रेजरी ने एक जनरल लाइसेंस जारी किया था. इसके तहत भारत अमेरिकी बैन के डर के बिना रूसी तेल खरीद रहा था. लेकिन यह कानूनी छूट पिछले साल 17 जून को ही खत्म हो चुकी है.
प्रस्तावित कानून को अमेरिकी सीनेट की तरफ से जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है और 84 सीनेटर इसके को-स्पॉन्सर बन चुके हैं. राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से यूक्रेन जंग को खत्म करने के लिए रूस पर दबाव बनाने के तौर पर इस बिल का सपोर्ट करने के बाद इसे और रफ्तार मिली है.