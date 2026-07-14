US Iran War: अमेर‍िका और ईरान के बीच प‍िछले पांच महीने से भी ज्‍यादा समय से चल रहे तनाव की तप‍िश भारत के व्‍यापार घाटे पर देखा जा रहा है. जंग के बाद बदलते हालात के बीच भारत का व्यापार घाटा (Trade Deficit) पांच महीने के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है. जून के महीने में यह बढ़कर 30.4 अरब डॉलर (करीब 3 लाख करोड़ रुपये) पर के र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया. व्यापार घाटा बढ़ने का कारण आयात (Imports) में दर्ज की गई 31 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी है. यह पिछले चार साल में सबसे तेज रफ्तार है. जून में देश का कुल आयात बढ़कर 70.8 अरब डॉलर पर पहुंच गया.