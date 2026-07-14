US Iran War: अमेरिका और ईरान के बीच पिछले पांच महीने से भी ज्यादा समय से चल रहे तनाव की तपिश भारत के व्यापार घाटे पर देखा जा रहा है. जंग के बाद बदलते हालात के बीच भारत का व्यापार घाटा (Trade Deficit) पांच महीने के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है. जून के महीने में यह बढ़कर 30.4 अरब डॉलर (करीब 3 लाख करोड़ रुपये) पर के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया. व्यापार घाटा बढ़ने का कारण आयात (Imports) में दर्ज की गई 31 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी है. यह पिछले चार साल में सबसे तेज रफ्तार है. जून में देश का कुल आयात बढ़कर 70.8 अरब डॉलर पर पहुंच गया.
इस बीच राहत वाली खबर यह है कि भारतीय निर्यात (Exports) ने अपनी रफ्तार बनाए रखी और यह 15.4 फीसदी की बढ़त के साथ 40.4 अरब डॉलर रहा. लेकिन आयात की सुनामी के आगे यह बढ़त फीकी पड़ गई. कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार क्रूड ऑयल, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी के आयात में आए उछाल ने व्यापार घाटे को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई. ग्लोबल मार्केट में ऊंची कीमत के कारण भारत के आयात बिल में बड़ा इजाफा हुआ है. इस दौरान कच्चे तेल का आयात 40 फीसदी से ज्यादा उछलकर 19.3 अरब डॉलर पर पहुंच गया.
इस दौरान एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जरूरी उर्वरक (खाद) का आयात तीन गुना होकर 2.3 अरब डॉलर का रहा. इस दौरान सोने-चांदी के आयात में राहत मिली. ग्लोबल कीमत में आई नरमी और ऊंची ड्यूटी के असर के चलते सोने का आयात 7 फीसदी की मामूली बढ़त के साथ 2 अरब डॉलर से नीचे रहा, जबकि चांदी का आयात 74 फीसदी घटकर महज 6 करोड़ डॉलर रह गया. इसके अलावा वनस्पति तेल और रसायनों के इम्पोर्ट में भी कमी देखी गई.
भारतीय एक्सपोर्ट के मोर्चे पर अहम बदलाव देखने को मिला है. इंजीनियरिंग पार्ट और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट का इस बार निर्यात में सबसे अहम योगदान रहा. हमेशा की तरह इंजीनियरिंग प्रोडक्ट 21 फीसदी की ग्रोथ के साथ 11.5 अरब डॉलर पर रहकर टॉप पर बना हुआ है. वहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स ने इस बार पेट्रोलियम प्रोडक्ट को पछाड़कर दूसरा स्थान हासिल कर लिया है. अनुमान के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट 19 प्रतिशत बढ़कर 4.9 अरब डॉलर रहा, जबकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट का निर्यात 9.2 प्रतिशत की बढ़त के साथ 4.8 अरब डॉलर रहा. फार्मा, जेम्स एंड ज्वैलरी और केमिकल निर्यात में भी बढ़त दर्ज की गई.
भौगोलिक मोर्चे पर बात करें तो वेस्ट एशिया को छोड़कर दुनिया के सभी हिस्सों में भारतीय निर्यात बढ़ा है. कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने बताया कि वेस्ट एशिया में भी अब सुधार दिख रहा है. जून में निर्यात 7.3 फीसदी बढ़कर 5 अरब डॉलर हो गया है, हालांकि अमेरिका को होने वाले निर्यात में 1 फीसदी की मामूली गिरावट आई है. रेटिंग एजेंसी इक्रा (ICRA) की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर के अनुसार, आयात में यह तेज उछाल मुख्य रूप से कच्चे तेल और इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से है.