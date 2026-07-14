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भारत पहुंचा ईरान-अमेरिका की जंग का असर, 3 लाख करोड़ पर पहुंचा व्यापार घाटा; 5 महीने का र‍िकॉर्ड लेवल

India Trade Deficit: अमेर‍िका और ईरान के बीच चल रही जंग का सीधा असर अब भारत के व्यापार घाटे पर भी द‍िखाई देने लगा है. जून के महीने में यह बढ़कर प‍िछले पांच महीने के र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 14, 2026, 10:54 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 10:54 AM IST
भारत पहुंचा ईरान-अमेरिका की जंग का असर, 3 लाख करोड़ पर पहुंचा व्यापार घाटा; 5 महीने का र‍िकॉर्ड लेवल
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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