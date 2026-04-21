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Hindi Newsबिजनेसट्रंप के टैरिफ पर बड़ा उलटफेर, अमेरिका ने शुरू क‍िया 166 अरब डॉलर का रिफंड; लॉन्‍च क‍िया पोर्टल

ट्रंप के टैरिफ पर बड़ा उलटफेर, अमेरिका ने शुरू क‍िया 166 अरब डॉलर का रिफंड; लॉन्‍च क‍िया पोर्टल

Tariff Refund Policy: अमेर‍िकी सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी के महीने में ट्रंप प्रशासन की तरफ से लगाए जा रहे टैरिफ को गलत करार द‍िया था. इसके साथ ही अदालत ने टैर‍िफ के तौर पर ल‍िये गए पैसे को वापस करने का आदेश द‍िया था.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Apr 21, 2026, 08:48 AM IST
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US Tariff Refund: अमेरिकी सरकार की तरफ से एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च कर द‍िया गया है. इसके जरिये ट्रंप प्रशासन प‍िछले द‍िनों अलग-अलग कंपन‍ियों और देशों से वसूले गए टैर‍िफ की वापसी करेगा. अमेर‍िका इस पोर्टल के जर‍िये टैरिफ के ल‍िए वसूले गए 166 अरब डॉलर से ज्यादा की वापसी करेगा. अमेर‍िकी सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में ट्रंप प्रशासन की तरफ से लगाए जा रहे टैरिफ को गैर-कानूनी बताकर रद्द कर दिया था. इसके साथ ही अदालत ने इस पैसे को वापस करने का आदेश भी द‍िया था. इसके साथ ही आयातकों को पैसा वापस मिलने की राह आसान हो गई है. यह फैसला ट्रंप की आर्थिक नीत‍ियों नीति को करारा झटका माना जा रहा है.

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

फरवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा क‍ि राष्ट्रपति ट्रंप इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉम‍िक पॉवर्स एक्‍ट (IEEPA) का इस्तेमाल करके टैरिफ नहीं लगा सकते. अदालत का मानना था कि टैरिफ लगाने का अधिकार कांग्रेस के पास है, राष्ट्रपति के पास नहीं. इस फैसले के बाद ट्रंप की तरफ से करीब सभी व्यापारिक साझेदार देशों पर लगाए गए अलग-अलग टैरिफ रद्द हो गए. इसके बाद अमेरिका को अब भारी भरकम रिफंड देना पड़ रहा है.

CBP ने शुरू किया रिफंड पोर्टल

यूएस कस्‍टमर एंड बॉर्डर प्रोटेक्‍शन (CBP) ने पोर्टल का पहला फेज सोमवार को शुरू कर द‍िया. इम्‍पोर्टर्स और कस्टम ब्रोकर्स अब डॉक्‍यूमेंट जमा करके अपने पैसे का र‍िफंड मांग सकते हैं. मार्च में CBP की तरफ से अनुमान जताया गया था क‍ि 3 लाख 30 हजार से ज्यादा इंपोर्टर्स 5 करोड़ 30 लाख शिपमेंट्स पर दिए गए ड्यूटी के रिफंड के हकदार हैं. शुरुआती चरण में 127 अरब डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक रिफंड दिए जा सकेंगे.

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रिफंड कब और कैसे मिलेगा?

सीबीपी (CBP) के अनुसार आवेदन मंजूर होने के बाद 60 से 90 दिन में रिफंड जारी कर दिया जाएगा. हजारों कंपनियों की तरफ से पहले ही इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट में मुकदमा दायर क‍िया जा चुका है. रिफंड का प्रोसेस आसान बनाने के लिए नया सीएपीई (CAPE) सिस्टम बनाया गया है. इससे एक साथ कई रिफंड हो सकेगा.

इन चीजों पर टैर‍िफ बरकरार

आपको बता दें ट्रंप का सेक्टर स्पेसिफिक टैरिफ जैसे स्टील, एल्युमिनियम और ऑटोमोबाइल पर टैर‍िफ अभी भी लागू है. वे सभी इस रिफंड प्रोसेस से बाहर हैं. टैरिफ का बोझ सीधे तौर पर ग्राहकों पर देखा गया था, क्‍योंक‍ि कंपनियां बढ़े हुए दाम ग्राहकों से वसूलती हैं. अब रिफंड मिलने के बाद कंपनियां कितना पैसा उपभोक्ताओं तक पहुचाएंगी, यह देखने वाली बात है. उदाहरण के लिए, FedEx ने कहा है कि वह टैरिफ का पैसा ऐसे शिपर्स और कस्‍टमर को लौटाएगा जिन पर यह बोझ पड़ा है. बाकी कंपनियां भी इसी रास्‍ते पर चल सकती हैं.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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