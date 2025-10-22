Advertisement
यूएस ने भारत पर पहले 50% टैर‍िफ लगाया, अब घटकर रह जाएगा 15%! पीछे क्‍यों हट रहा अमेर‍िका?

Trump Modi Talk: रूसी तेल को लेकर ट्रंप ने पिछले हफ्ते भी इस तरह का दावा किया था. उस वक्‍त ट्रंप ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें भरोसा दिया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा. लेकिन विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के दावे को यह कहकर सिरे से खारिज कर दिया था. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Oct 22, 2025, 10:54 PM IST
यूएस ने भारत पर पहले 50% टैर‍िफ लगाया, अब घटकर रह जाएगा 15%! पीछे क्‍यों हट रहा अमेर‍िका?

America and India Relation: महाशक्तियों के साथ भारत की डील को लेकर खबर अमेरिका से है. इस डील का संबंध भारत पर अमेरिका की तरफ से लगाए गए टैरिफ से है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो ट्रंप प्रशासन भारत पर लगाए गए 50 प्रतिशत का टैरिफ घटाकर 15 प्रतिशत कर सकता है. क्या टैरिफ घटाने पर दोनों देशों में सहमति बन चुकी है. क्या समझौता जल्द होने वाला है और समझौते की शर्तें क्या हैं. अमेरिका टैरिफ लगाने के बाद अब पीछे हटने के लिए क्यों तैयार हुआ है.

व्हाइट हाउस में मनाई दिवाली और शुभकामनाएं भी दीं

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने कल दीया जलाकर व्हाइट हाउस में दिवाली मनाई और भारतीय समुदाय को शुभकामनाएं दीं. इसी दौरान ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत का ज‍िक्र भी किया जिसमें व्यापार पर भी चर्चा हुई. ट्रंप ने यह भी दोहराया कि भविष्य में भारत बड़ी मात्रा में रूस से तेल नहीं खरीदेगा. रूसी तेल को लेकर ट्रंप ने पिछले हफ्ते भी इस तरह का दावा किया था. उस वक्‍त ट्रंप ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें भरोसा दिया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा. लेकिन विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के दावे को यह कहकर सिरे से खारिज कर दिया था क‍ि दोनों नेताओं के बीच कोई बातचीत ही नहीं हुई है.

रूसी तेल को लेकर भारत का कोई बयान नहीं आया
हालांकि इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के साथ फोन पर हुई बातचीत की पुष्टि की लेकिन रूस के तेल को लेकर भारत ने कोई बयान नहीं दिया है. इसके अलावा ट्रंप के बयानों में भी अंतर है. पिछली बार ट्रंप ने कहा था कि भारत अब रूस से तेल खरीदेगा ही नहीं. जबकि इस बार ट्रंप ने कहा है कि भारत बड़ी मात्रा में रूस से तेल नहीं खरीदेगा. यानी रूस से तेल खरीदना कम तो होगा लेकिन पूरी तरह बंद नहीं होगा.

भारत-अमेरिका के बीच खत्‍म होने वाला है टैरिफ विवाद
दिवाली के मौके पर भारत और अमेरिका के बीच लाइट, दीया और डिप्लोमेसी की चर्चा के के बाद खबर है क‍ि भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ पर विवाद जल्द खत्‍म होने वाला है. इतना ही नहीं दोनों देशों के बीच ट्रेड डील भी जल्द पूरी होगी. दोनों देश व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के करीब पहुंच गए हैं. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ट्रेड डील होने के बाद भारत पर अमेरिका की तरफ से लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ को बहुत कम कर दिया जाएगा.

शिखर सम्मेलन से पहले समझौते को द‍िया जाएगा अंतिम रूप!
इसके तहत टैरिफ 50 फीसदी से घटकर 15 से 16 फीसदी तक आ सकता है. कृषि और एनर्जी पर फोकस रखते हुए ये ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है. इस महीने के आखिरी तक होने वाले आसियान शिखर सम्मेलन से पहले समझौते को अंतिम रूप दिये जाने की उम्‍मीद है. रिपोर्ट्स के अनुसार भारत, अमेरिका से ज्‍यादा मात्रा में नॉन-जेनेटिकली मोडिफाइड मक्का और सोयाबीन के इम्‍पोर्ट की अनुमति दे सकता है. साथ ही भारत धीरे-धीरे रूसी तेल का आयात कम करने के लिए सहमत हो सकता है.

18 अरब डॉलर से घटकर 14 अरब डॉलर रह गया न‍िर्यात
अब यह जानना भी जरूरी है क‍ि अमेरिका अपने एग्रीकल्‍चर प्रोडक्‍ट को लेकर बेचैन क्यों है. इसका सबसे बड़ा कारण मक्के और सोयाबीन के निर्यात में आ रही लगातार गिरावट है. साल 2022 में अमेरिका ने 18 अरब डॉलर से ज्यादा का मक्का निर्यात किया था जो 2024 में गिरकर करीब 14 अरब डॉलर का रह गया. अमेरिकी मक्के के निर्यात में कमी का सबसे बड़ा कारण चीन है. चीन ने 2022 में 5.2 अरब डॉलर के अमेरिकी मक्के का आयात किया था जो 2024 में गिरकर महज 331 मिलियन डॉलर रह गया.

सोयाबीन के मामले में चीन ने अमेरिका को झटका दिया
दूसरी तरफ सोयाबीन के मामले में भी चीन ने अमेरिका को झटका दिया है. सितंबर महीने में चीन ने अमेरिका से सोयाबीन खरीदा ही नहीं. चीन की तरफ से आयात कम होने की वजह से अमेरिका के किसान परेशान हैं. ये किसान ट्रंप के कोर वोटर माने जाते हैं. लेकिन फसल नहीं बिकने की वजह से किसानों की परेशानी ट्रंप के ख‍िलाफ गुस्से में बदलती जा रही है. किसानों का मानना है कि ट्रंप के टैर‍िफ वॉर शुरू करने की वजह से उनकी द‍िक्‍कत बढ़ी है. किसानों को राहत देने के लिए ट्रंप भारत की तरफ अपना एग्रीकल्‍चर एक्‍सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं.

दूसरी तरफ रेयर अर्थ के निर्यात को लेकर चीन और अमेरिका के बीच बढ़ते विवाद ने भी अमेरिका को एक बार फिर अपनी पॉल‍िसी बदलने के लिए मजबूर किया है. इसी मजबूरी का नतीजा है कि अमेरिका अब भारत के ख‍िलाफ कम टैरिफ के लिए तैयार होता दिख रहा है. ये आने वाले हफ्तों में ट्रेड डील के रूप में दिख सकता है. वैसे भारत या अमेरिका में से किसी भी देश ने ट्रेड डील को लेकर आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं की है. इसको लेकर अभी इंतजार करना होगा. लेकिन पिछले महीने भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्‍वरन भी टैरिफ में कमी के संकेत दे चुके हैं. 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़.

DNAUS tariff

