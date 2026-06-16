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दुन‍िया को महंगे तेल से बचाने में 'कंगाल' हुआ अमेर‍िका! र‍िजर्व में बचा आधे से भी कम स्टॉक; 43 साल के निचले लेवल पर

Crude Oil Reserve in America: फरवरी के अंत में जब इजरायल ने ईरान पर हमला क‍िया तो इसके बाद अमेर‍िका और ईरान आमने-सामने आ गए. इसका असर यह हुआ क‍ि क्रूड के दाम में बेहताशा इजाफा देखी गई. तेल की कीमत को बढ़ने से रोकने के लि‍ए अमेर‍िका को अपना ऑयल र‍िजर्व न‍िकालना पड़ा.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 16, 2026, 02:06 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 02:06 PM IST
दुन‍िया को महंगे तेल से बचाने में 'कंगाल' हुआ अमेर‍िका! र‍िजर्व में बचा आधे से भी कम स्टॉक; 43 साल के निचले लेवल पर
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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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