Crude Oil Reserve: ग्लोबल एनर्जी मार्केट से बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है. अमेरिका का स्ट्रैटजिक पेट्रोलियम रिजर्व (SPR) खाली होने की कगार पर पहुंच गया है. जी हां, अमेरिका का इमरजेंसी ऑयल रिजर्व 43 साल के सबसे निचले लेवल पर पहुंच गया है. ट्रंप प्रशासन ने ईरान के साथ जारी जंग के आर्थिक प्रभाव और घरेलू बाजार में तेल की बढ़ती कीमत को कंट्रोल करने के लिए ऑयल रिजर्व से लगातार क्रूड ऑयल निकाला है. इस कदम से यह इमरजेंसी स्टॉक 1983 के बाद के सबसे निचले लेवल पर पहुंच गया है. एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी अधिकारियों ने पिछले एक हफ्ते के अंदर ही इस रिजर्व से 89 लाख बैरल क्रूड ऑयल बाजार में भेजा है.
रिपोर्ट के अनुसार 12 जून 2026 तक इस रिजर्व में तेल का स्टॉक घटकर 34.03 करोड़ बैरल रह गया, जो कि अमेरिकी इतिहास में खतरनाक संकेत है. ऑयल रिजर्व का मौजूदा लेवल जुलाई 2023 के उस स्तर से भी नीचे चला गया, जो राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल के दौरान रूस-यूक्रेन जंग के समय दर्ज किया गया था. मौजूदा समय में तेल का यह स्टॉक जुलाई 1983 के बाद का सबसे छोटा वॉल्यूम है. रोचक यह है कि साल 1983 में रोनाल्ड रीगन का प्रशासन पहली बार इस स्ट्रैटजिक रिजर्व को तैयार कर रहा था और उस समय अमेरिकी इकोनॉमी का साइज आज के मुकाबले काफी छोटा था.
मौजूदा समय में देश की जरूरत कई गुना बढ़ गई है, तब रिजर्व का घटकर इस लेवल पर आ जाना अमेरिकी इकोनॉमिस्ट को परेशान कर रहा है. ट्रंप प्रशासन के लिए यह स्ट्रैटजिक रिजर्व आसमान छूती क्रूड की कीमत के बीच इकोनॉमी को बचाने का सबसे बड़ा हथियार बन गया है. फरवरी के आखिर में ईरान के साथ शुरू हुई जंग के बाद से लगातार जारी संघर्ष के कारण इस रिजर्व से 7.5 करोड़ बैरल तेल निकाला जा चुका है, जो कि इसकी क्षमता में 18 फीसदी की भारी गिरावट है.
मौजूदा स्थिति यह है कि अमेरिका का यह इमरजेंसी रिजर्व अपनी कुल कैपेसिटी का आधा भी नहीं बचा है. तेल बाजार से जुड़े जानकारों का कहना है कि यदि अमेरिकी सरकार, दूसरे देशों और चीन की तरफ से उठाए गए कदमों के जरिये यह तेल बाजार में नहीं लाया जाता तो नहीं लाया जाता तो ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें 150 डॉलर प्रति बैरल के पार चली जातीं. इससे पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाता. जानकारों का कहना है कि इमरजेंसी स्टॉक के खत्म होने से अमेरिका पर बड़ा रिस्क मंडरा रहा है.
आने वाले दिनों में यदि मैक्सिको की खाड़ी में कोई बड़ा समुद्री तूफान (हरिकेन) आता है और वहां तेल का प्रोडक्शन कुछ हफ्तों के लिए ठप होता है तो ऐसे में अमेरिका के पास स्थिति को संभालने के लिए कोई बैकअप नहीं बचेगा. हालांकि, यह उम्मीद जताई जा रही है कि ट्रंप प्रशासन की तरफ से मार्च में घोषित किये गए 17.2 करोड़ बैरल तेल जारी करने का टारगेट पूरा होने के बाद इस रिजर्व से तेल निकालने की रफ्तार धीमी हो सकती है. इस ऑयल रिजर्व से तेजी से क्रूड ऑयल निकालने के पीछे राजनीतिक कारण भी माने जा रहे हैं.
2022 में तीसरे राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान ट्रंप ने तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन की कड़ी आलोचना इसलिए की थी कि उन्होंने मिडटर्म इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए इमरजेंसी तेल रिजर्व का यूज किया था. लेकिन अब मिड टर्म इलेक्शन से पहले महंगाई रोकने के लिए अमेरिका रिकॉर्ड तेल जारी कर रहा है. यदि तेल निकालने का यही सिलसिला जारी रहा, तो यह रिजर्व पूरी तरह काम करना बंद कर देगा. अमेरिकन पेट्रोलियम रिजर्व के प्रमुखों के अनुसार इस सिस्टम को चालू रखने के लिए भंडार में कम से कम 20 प्रतिशत तेल होना जरूरी है.
Q: अमेरिका का स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व क्या है?
A: यह अमेरिका का इमरजेंसी तेल भंडार है, जिसे युद्ध, प्राकृतिक आपदा या सप्लाई संकट के समय देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए रखा जाता है.
Q: अमेरिका का ऑयल रिजर्व 43 साल के निचले स्तर पर क्यों पहुंच गया?
A: ईरान-इजरायल तनाव, बढ़ती तेल कीमतों और घरेलू महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अमेरिकी सरकार ने रिजर्व से लगातार बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल बाजार में जारी किया.
Q: अमेरिका के कितना ऑयल रिजर्व में बचा है?
A: 12 जून 2026 तक अमेरिकी स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में करीब 34.03 करोड़ बैरल तेल बचा है. यह 1983 के बाद का सबसे निचला लेवल बताया जा रहा है.
Q: दुनिया पर इसका क्या असर पड़ सकता है?
A: जानकारों के अनुसार यदि अमेरिका ने ऑयल रिजर्व से तेल जारी नहीं किया होतो तो ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत 150 डॉलर प्रति बैरल के पार जा सकती थी. इससे दुनियाभर में महंगाई बढ़ती.
Q: अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है?
A: यदि भविष्य में मैक्सिको की खाड़ी में हरिकेन या कोई बड़ा सप्लाई संकट आता है तो कम होते रिजर्व के कारण अमेरिका के पास स्थिति संभालने के लिए पर्याप्त बैकअप नहीं रह सकता.