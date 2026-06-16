Crude Oil Reserve: ग्‍लोबल एनर्जी मार्केट से बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है. अमेर‍िका का स्‍ट्रैटज‍िक पेट्रोल‍ियम र‍िजर्व (SPR) खाली होने की कगार पर पहुंच गया है. जी हां, अमेर‍िका का इमरजेंसी ऑयल र‍िजर्व 43 साल के सबसे न‍िचले लेवल पर पहुंच गया है. ट्रंप प्रशासन ने ईरान के साथ जारी जंग के आर्थिक प्रभाव और घरेलू बाजार में तेल की बढ़ती कीमत को कंट्रोल करने के ल‍िए ऑयल र‍िजर्व से लगातार क्रूड ऑयल न‍िकाला है. इस कदम से यह इमरजेंसी स्‍टॉक 1983 के बाद के सबसे निचले लेवल पर पहुंच गया है. एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी अधिकारियों ने पिछले एक हफ्ते के अंदर ही इस रिजर्व से 89 लाख बैरल क्रूड ऑयल बाजार में भेजा है.