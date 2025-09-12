100% टैरिफ: क्या बढ़ने वाली हैं भारत-चीन की दिक्कतें? यूरोपीय यूनियन के बाद अब G7 को ट्रंप ने उकसाया
दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था में नया भूचाल आने वाला है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के लिए अब एक ऐसा कदम उठाया है, जो सीधे तौर पर भारत और चीन जैसे बड़े बाजारों को प्रभावित कर सकता है. 

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Sep 12, 2025, 09:38 AM IST
दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था में नया भूचाल आने वाला है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के लिए अब एक ऐसा कदम उठाया है, जो सीधे तौर पर भारत और चीन जैसे बड़े बाजारों को प्रभावित कर सकता है. फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप चाहते हैं कि जी7 (G7) देश भारत और चीन से होने वाली रूसी तेल की खरीद पर 50 से 100 फीसदी तक का भारी टैरिफ लगाएं. अमेरिकी ट्रेजरी के प्रवक्ता ने बयान जारी करते हुए कहा कि चीन और भारत द्वारा खरीदा गया रूसी तेल, पुतिन की युद्ध मशीन को चला रहा है और यूक्रेनी लोगों की हत्या को लंबा खींच रहा है. युद्ध खत्म होते ही ये टैरिफ हटा दिए जाएंगे.

दरअसल, अमेरिका इसे अपनी पीस एंड प्रॉस्पेरिटी एडमिनिस्ट्रेशन का अहम हिस्सा बता रहा है. वॉशिंगटन का मानना है कि रूस की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाए बिना उसे बातचीत की मेज पर लाना मुश्किल है. इसी रणनीति के तहत ट्रंप लगातार अपने सहयोगियों पर दबाव बना रहे हैं.

ईयू से भी की थी अपील
इससे पहले ट्रंप ने यूरोपीय संघ (EU) से भी अपील की थी कि वह भारत और चीन पर 100% टैरिफ लगाए. उनका तर्क है कि अगर बीजिंग और नई दिल्ली पर दबाव बढ़ेगा तो रूस का तेल बाजार सिमट जाएगा और मॉस्को की युद्ध क्षमता कमजोर हो जाएगी. हालांकि अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि यह कदम तभी उठाया जाएगा जब उसके यूरोपीय साझेदार साथ दें.

यूरोपीय संघ की चिंताएं
हालांकि यूरोपीय संघ इस प्रस्ताव पर सहज नहीं दिख रहा है. ब्रसेल्स का मानना है कि भारत और चीन जैसे बड़े व्यापारिक साझेदारों पर इस तरह का भारी टैरिफ आर्थिक जोखिम और प्रतिशोधी कदमों को जन्म दे सकता है. ईयू इसके बजाय अपनी ऊर्जा नीति बदलने और 2027 तक रूसी तेल-गैस पर निर्भरता खत्म करने के पक्ष में है.

G7 बैठक में होगा फैसला
ट्रंप के इस नए दांव पर शुक्रवार को जी7 देशों के वित्त मंत्री वीडियो कॉल के जरिए चर्चा करेंगे. इस समय जी7 की अध्यक्षता कर रहा कनाडा ने बैठक की पुष्टि की है और कहा है कि वह रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए आगे के कदम उठाने पर विचार करेगा.

