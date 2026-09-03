/भारतीयों के लिए जल्द बंद हो सकते हैं EB-1 ग्रीन कार्ड, अमेरिका ने जारी कर दी चेतावनी

What is EB 1 Green Card: अमेरिका ने चेतावनी दी है कि भारतीयों के लिए रोजगार बेस्ड पहली कैटेगरी (EB-1) ग्रीन कार्ड की उपलब्धता आने वाले कुछ हफ्तों में खत्म हो सकती है. इसका कारण इस कैटेगरी में बहुत ज्यादा आवेदन और बढ़ती डिमांड बताई गई है. इस कारण पहले से ही लंबे इंतजार का सामना कर रहे भारतीय आवेदकों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं. अमेरिकी विदेश विभाग ने सितंबर वीजा बुलेटिन में कहा कि भारत से जुड़े ईबी-1 आवेदनों की संख्या इतनी अधिक है कि वित्तीय वर्ष 30 सितंबर को खत्म होने से पहले इस श्रेणी के लिए निर्धारित वीजा संख्या पूरी तरह इस्तेमाल हो सकती है.