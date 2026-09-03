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भारतीयों के लिए जल्द बंद हो सकते हैं EB-1 ग्रीन कार्ड, अमेरिका ने जारी कर दी चेतावनी

अमेरिका की तरफ से EB-1 ग्रीन कार्ड की क्राइसिस को लेकर आने वाले दिनों में बड़ा फैसला लिया जा सकता है. दरअसल, इस कैटेगरी में बहुत ज्यादा आवेदन और आवदेन बढ़ने के कारण इसे जल्द बंद किया जा सकता है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Sep 03, 2026, 01:13 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 01:13 PM IST
भारतीयों के लिए जल्द बंद हो सकते हैं EB-1 ग्रीन कार्ड, अमेरिका ने जारी कर दी चेतावनी
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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