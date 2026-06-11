/भारत में अमेरिका की इस बड़ी कंपनी ने बंद किया कारोबार, 250 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला

Opendoor Layoffs : अमेरिका की रियल एस्टेट टेक्नोलॉजी कंपनी ओपनडोर ने भारत में अपना कामकाज पूरी तरह बंद करने का फैसला किया है. कंपनी में अपने ऑपरेशन बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. कंपनी ने करीब 250 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है और अपने परिचालन कार्यों को वापस अमेरिका स्थानांतरित करने का फैसला किया है.
कंपनी के सीईओ Kaz Nejatian ने मंगलवार को कर्मचारियों को भेजे गए एक नोट में इस फैसले की जानकारी दी. इसे बाद में उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी साझा किया. नेजातियन ने कहा, 'आज हमने भारत में अपने सहयोगियों को अलविदा कहना शुरू किया है क्योंकि हम यहां अपने ऑपरेशन बंद कर रहे हैं. हमारे ग्राहक अमेरिका में हैं और हमारा परिचालन कार्य भी वहीं होना चाहिए.'
I shared this note earlier today with the entire team at Opendoor.
Today we began to say goodbye to our colleagues in India as we wind down our India operations.
Our customers are in America, and that's where our operational work belongs. pic.twitter.com/Ak2jLxKiX5
— Kaz Nejatian (@nejatian) June 10, 2026
CEO के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में कंपनी ने भारत में एक बड़ी टीम बनाई थी. ये विभिन्न सिस्टम्स से जुड़े मैन्युअल कार्यों को संभालती थी. हालांकि, अब कंपनी ने अपने सिस्टम्स को इंटीग्रेट कर लिया है और अमेरिका में छोटी AI-बेस्ड ग्राहक सर्विस टीमों को नियुक्त किया है. उन्होंने कहा कि अब परिचालन कार्यों को ग्राहकों के करीब और प्रत्यक्ष रूप से अमेरिका में ही संचालित करना अधिक प्रभावी होगा.
कुछ महीने पहले लॉन्च हुए 'Opendoor 2.0' के समय भारत में कंपनी के लगभग 250 कर्मचारी थे. इनमें से कुछ पद पहले ही अमेरिका स्थानांतरित किए जा चुके थे, जबकि अब भारत से संचालन पूरी तरह समाप्त करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है.
कंपनी ने प्रभावित कर्मचारियों के लिए सेवरेंस पैकेज (मुआवजा), नई नौकरी खोजने में सहायता (आउटप्लेसमेंट सर्विसेज) और अन्य सहायता संसाधन उपलब्ध कराने की घोषणा की है. वहीं, कुछ कर्मचारी संक्रमण प्रक्रिया पूरी होने तक कंपनी के साथ बने रहेंगे.
नेजातियन ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय कर्मचारियों के प्रदर्शन से जुड़ा नहीं है. उन्होंने कहा, 'भारत में हमारे सहयोगी बेहद प्रतिभाशाली और समर्पित रहे हैं. यह फैसला उनके काम की गुणवत्ता को नहीं दर्शाता. हम उन्हें किसी भी कंपनी को भर्ती के लिए सिफारिश करेंगे.'
पुनर्गठन के बाद कंपनी खुद को 'हेडकाउंट के लिहाज से छोटी लेकिन प्रभाव के लिहाज से बड़ी' संस्था मान रही है. सीईओ का कहना है कि अब कर्मचारियों को पहले से अधिक जिम्मेदारियां और व्यापक कार्यक्षेत्र मिलेगा. उन्होंने कहा, 'हमारी प्राथमिकताएं और दिशा नहीं बदली हैं. Opendoor मजबूत स्थिति में है और लगातार और मजबूत हो रही है.'