Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बिजनेस
  • /भारत में अमेरिका की इस बड़ी कंपनी ने बंद किया कारोबार, 250 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला

भारत में अमेरिका की इस बड़ी कंपनी ने बंद किया कारोबार, 250 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला

कंपनी में अपने ऑपरेशन बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. कंपनी ने करीब 250 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है और अपने परिचालन कार्यों को वापस अमेरिका स्थानांतरित करने का फैसला किया है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 11, 2026, 11:16 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 11:16 PM IST
भारत में अमेरिका की इस बड़ी कंपनी ने बंद किया कारोबार, 250 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला
Image Credit: AI

About the Author

Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अमेरिका की इस बड़ी कंपनी ने बंद किया कारोबार, 250 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला
Opendoor Layoffs1 min ago
2
DNA5 min ago
3
health tips7 min ago
4
IND vs AFG18 min ago
5
Delhi news24 min ago