SIP इनफ्लो फ‍िर से 29000 करोड़ के पार, एयूएम 80.80 लाख करोड़ पर पहुंचा

मिड -कैप फंड में भी निवेशकों की मजबूत रुच‍ि जारी रही और निवेश अक्टूबर के 3,807 करोड़ रुपये से बढ़कर नवंबर में 4,487 करोड़ रुपए हो गया है. स्मॉल-कैप फंड में भी अक्टूबर के 3,476 करोड़ रुपए के मुकाबले 4,407 करोड़ रुपये से अधिक निवेश आकर्षित किया.

Dec 11, 2025, 02:07 PM IST
Mutual Fund SIP: एसआईपी इनफ्लो नवंबर में 29,445 करोड़ रुपये रहा है, जो कि अक्टूबर के इनफ्लो 29,529 करोड़ रुपये से मामूली रूप से कम है. यह जानकारी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) की तरफ से दी गई. नवंबर लगातार तीसरा महीना है, जब एसआईपी इनफ्लो 29,000 रुपये से ज्‍यादा रहा है. सितंबर में यह 29,361 करोड़ रुपये पर था. बीते महीने नेट इक्‍व‍िटी इनफ्लो में भी मजबूत बढ़त देखी गई है और यह नवंबर में 29,894 करोड़ रुपये रहा है, जो कि अक्टूबर में 24,671 करोड़ रुपये था.

निवेशकों के र‍िस्‍क लेने के पॉज‍िट‍िव ट्रेड का पता चला

नवंबर में इंडस्ट्री के एयूएम में तेज उछाल देखा गया है और यह करीब 93,000 करोड़ रुपये बढ़कर 80.80 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जो कि पिछले महीने 79.87 लाख करोड़ रुपये था. बाजार के जानकारों का कहना है क‍ि इस महीने के इनफ्लो से निवेशकों के र‍िस्‍क लेने के पॉज‍िट‍िव ट्रेड का पता चलता है, जिसे घरेलू बाजार में पर्याप्त तरलता, खुदरा निवेशकों की मजबूत और स्थिर एसआईपी ह‍िस्‍सेदारी और देश के मध्यम अवधि के आर्थिक और कॉर्पोरेट आय दृष्टिकोण के प्रति आशावाद का समर्थन प्राप्त है.'

1640 करोड़ का इनवेस्‍टमेंट आकर्षित किया
इक्‍व‍िटी कैटेगरी में लार्ज-कैप फंड ने 1,640 करोड़ रुपये का इनवेस्‍टमेंट आकर्षित किया, जो अक्टूबर में 972 करोड़ रुपये था. मिड -कैप फंड में भी निवेशकों की मजबूत रुच‍ि जारी रही और निवेश अक्टूबर के 3,807 करोड़ रुपये से बढ़कर नवंबर में 4,487 करोड़ रुपए हो गया है. स्मॉल-कैप फंड में भी अक्टूबर के 3,476 करोड़ रुपए के मुकाबले 4,407 करोड़ रुपये से अधिक निवेश आकर्षित किया. हालांकि, गोल्ड ईटीएफ में निवेश में भारी गिरावट आई और यह अक्टूबर के 7,743 करोड़ रुपए से घटकर 3,742 करोड़ रुपये रह गया है.

अन्य ईटीएफ का प्रदर्शन बेहतर रहा, जिनमें निवेश बढ़कर 9,721 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 6,182 करोड़ रुपये था. सेक्टोरल और थीमेटिक फंड में भी इनवेस्‍टमेंट में तेजी आई और इनमें अक्टूबर के 1,366 करोड़ रुपये के मुकाबले नवंबर में 1,865 करोड़ रुपये का निवेश हुआ. ल‍िक्‍व‍िड फंड से नवंबर में 14,050 करोड़ रुपये का आउटफ्लो देखा गया, लेकिन यह अक्टूबर में हुए 89,375 करोड़ रुपये के भारी आउटफ्लो से काफी कम था. (IANS) 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

