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E20 फ्यूल पर सरकार का जवाब, बड़े पैमाने पर इंजन खराबी के दावों के सबूत नहीं

केंद्र सरकार का कहना है कि व्यापक अध्ययनों और वास्तविक परिस्थितियों से मिले आंकड़ों के मुताबिक, E20 पेट्रोल से इंजन में असामान्य घिसावट नहीं होती और न ही वाहनों की उम्र कम होती है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 30, 2026, 07:29 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 08:04 PM IST
E20 फ्यूल पर सरकार का जवाब, बड़े पैमाने पर इंजन खराबी के दावों के सबूत नहीं
Image Credit: Social media/X/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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