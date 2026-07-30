E20 फ्यूल पर सरकार का जवाब, बड़े पैमाने पर इंजन खराबी के दावों के सबूत नहीं

E20 Petrol : केंद्र सरकार ने गुरुवार को अपने एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम का बचाव करते हुए कहा कि व्यापक परीक्षणों और बड़े पैमाने पर वास्तविक उपयोग के अनुभव में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि E20 पेट्रोल से इंजन में असामान्य घिसावट, जंग (कोरोशन) या वाहनों की उम्र में कमी आती है. साथ ही, सरकार ने तर्क दिया कि इस प्रोग्राम ने भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत किया है और ग्लोबल लेवल पर तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव से ग्राहकों को बचाने में मदद की है.
लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा कि इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल (EBP) प्रोग्राम को नीति आयोग, ऑटोमोबाइल बनाने वाली कंपनियों, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI), सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM), ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) और अन्य तकनीकी संस्थानों के साथ सलाह-मशविरे के बाद एक चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया था.
मंत्री ने कहा कि ARAI, SIAM, इंडियन ऑयल कॉर्प (IOC), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम और ऑटोमोबाइल बनाने वाली कंपनियों द्वारा की गई व्यापक लैब स्टडी और फील्ड ट्रायल से ये पुष्टि हुई है कि E20 ईंधन तय मानकों के तहत इस्तेमाल के लिए सुरक्षित है.
सरकार के मुताबिक, E15 पेट्रोल पिछले साढ़े तीन वर्षों से और E19-E20 पेट्रोल ढाई वर्षों से व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है. इस दौरान 20 करोड़ से अधिक दोपहिया वाहन और 3 करोड़ से ज्यादा पेट्रोल कारें इन मिश्रित ईंधनों पर चली हैं. लेकिन, एथेनॉल मिश्रण के कारण बड़े पैमाने पर इंजन फेल होने या वाहन खराब होने का कोई सत्यापित मामला सामने नहीं आया है.
मंत्री ने बताया कि इन अध्ययनों में ये भी सामने आया कि पुराने (लेगेसी) वाहनों के प्रदर्शन में कोई बदलाव या असामान्य घिसावट नहीं देखी गई है। लेबोरेटरी टेस्ट, फील्ड वैलिडेशन और रियल इस्तेमाल के अनुभव में भी वाहन के परफॉरमेंस पर किसी नेगेटिव प्रभाव का कोई प्रमाण नहीं मिला है.
सरकार ने बताया कि एक प्रमुख वाहन निर्माता ने वर्ष 2025-26 के दौरान 2.84 करोड़ वाहनों की सर्विसिंग की, जिनमें लगभग 1.5 करोड़ ऐसे वाहन थे जिन्हें मूल रूप से E20 के लिए प्रमाणित नहीं किया गया था. इसके बावजूद E20 के कारण किसी प्रकार की जंग, असामान्य घिसावट या पुर्जों की आयु कम होने का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ. इसी तरह, एक प्रमुख दोपहिया वाहन निर्माता और एक अन्य ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ने भी 1.4 करोड़ E20 वाहनों के लंबे समय तक अध्ययन के बाद एथेनॉल से होने वाली किसी भी प्रकार की जंग का कोई प्रमाण नहीं पाया.
मंत्री सुरेश गोपी ने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एथेनॉल की खरीद ऐसे फ्रेमवर्क के तहत करती हैं, जिसका उद्देश्य पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करना, किसानों और उत्पादकों को उचित मूल्य देना और कृषि क्षेत्र को समर्थन देना है, न कि लाभ कमाना है. वर्ष 2025-26 के एथेनॉल आपूर्ति वर्ष में एथेनॉल का औसत एक्स-मिल मूल्य 66.61 रुपये प्रति लीटर रहा, जबकि GST और परिवहन सहित इसकी खरीद लागत IOC, HPCL और BPCL के लिए लगभग 71 रुपये प्रति लीटर रही.
सरकार ने कहा कि भारत की कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता को देखते हुए एथेनॉल ब्लेंडिंग रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है. मंत्री ने बताया कि हाल के पश्चिम एशिया संकट के दौरान ग्लोबल कच्चे तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी के बावजूद सरकार, अलग-अलग सोर्स से आयात और घरेलू जैव ईंधन के बढ़ते उपयोग की वजह से उपभोक्ताओं को राहत देने में सफल रही है.