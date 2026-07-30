E20 फ्यूल पर सरकार का जवाब, बड़े पैमाने पर इंजन खराबी के दावों के सबूत नहीं

सरकार ने बताया कि एक प्रमुख वाहन निर्माता ने वर्ष 2025-26 के दौरान 2.84 करोड़ वाहनों की सर्विसिंग की, जिनमें लगभग 1.5 करोड़ ऐसे वाहन थे जिन्हें मूल रूप से E20 के लिए प्रमाणित नहीं किया गया था. इसके बावजूद E20 के कारण किसी प्रकार की जंग, असामान्य घिसावट या पुर्जों की आयु कम होने का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ. इसी तरह, एक प्रमुख दोपहिया वाहन निर्माता और एक अन्य ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ने भी 1.4 करोड़ E20 वाहनों के लंबे समय तक अध्ययन के बाद एथेनॉल से होने वाली किसी भी प्रकार की जंग का कोई प्रमाण नहीं पाया.