ईरान जंग के बीच बड़ी कामयाबी; होर्मुज पार कर भारत पहुंचा LPG टैंकर ‘जग विक्रम’, 20,400 MT के साथ गुजरात में एंट्री

Indian LPG Tanker Safely Reaches Gujarat : वेस्ट एशिया में तनाव के बीच भारत का एलपीजी से भरा जहाज ‘जग विक्रम’ गुजरात के कांडला स्थित दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी पर पहुंच गया है. ये जहाज करीब 20,400 मीट्रिक टन एलपीजी (Liquefied Petroleum Gas) लेकर आया है. दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी ने बयान में कहा कि जहाज ने अमेरिका और ईरान के बीच दो सप्ताह के अस्थायी युद्धविराम के बाद होर्मुज को पार किया है. सरकारी अधिकारियों ने पहले कहा था कि मार्च की शुरुआत के बाद से फारस की खाड़ी से बाहर निकलने वाला ये नौवां भारतीय जहाज था. जबकि लगभग 15 अन्य भारतीय ध्वज वाले जहाज अभी भी इस क्षेत्र में फंसे हुए हैं. इस टैंकर ने 11 अप्रैल को होर्मुज को पार किया था.

होर्मुज को पार कर भारत पहुंचा टैंकर

ये टैंकर 11 अप्रैल को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज को पार कर भारत पहुंचा. वेस्ट एशिया में जारी तनाव के बीच ये एक अहम घटनाक्रम माना जा रहा है. अधिकारियों के मुताबिक, अमेरिका और ईरान के बीच हुए दो हफ्तों के अस्थायी संघर्षविराम के बाद ये किसी भारतीय जहाज का पहला सुरक्षित ट्रांजिट है.

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9 भारतीय जहाज पर्शियन गल्फ से बाहर निकल चुके हैं

अब तक मार्च की शुरुआत से 9 भारतीय जहाज पर्शियन गल्फ से बाहर निकल चुके हैं, जबकि लगभग 15 जहाज अभी भी वहीं फंसे हुए हैं और सुरक्षित रास्ते का इंतजार कर रहे हैं. भारत के लिए ये खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए मिडिल ईस्ट पर काफी हद तक निर्भर है. ऐसे में इस मार्ग पर किसी भी तरह का व्यवधान सीधे तौर पर ईंधन आपूर्ति और कीमतों को प्रभावित कर सकता है.